Diario de Radio Nacional 09/10/2020

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: Menor circulación en 18 departamentos por dos semanas

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “Vamos a seguir construyendo casas para los argentinos”

Buenos Aires – MARIA EUGENIA BIELSA: Macri no entregó 11 mil viviendas terminadas del Procrear

Santa Fe – NICOLAS TROTTA: “Volver a las aulas no es una cuestión de deseo”

Buenos Aires – TRISTAN BAUER: “Asistencia para un sector que fue vulnerado”

Buenos Aires – ALDO ELIAS: Aunar criterios ante “el mejor plan de apoyo de la historia”

Bahía Blanca – Paritarias docentes bonaerenses: Provincia realizó una nueva propuesta salarial

Gualeguaychú – Posición de CTERA: No existen garantías sanitarias para regresar a las aulas

Santa Rosa – Mañana, sábado 10 de octubre: Conversatorio en el Día Mundial de la Salud Mental

Mendoza – Cosechadores de Salta: Piden que Mendoza los habilite para trabajar

Paraná – JOSE PABLO FEINMANN: “La regulación financiera es lo que lleva al hambre”

Buenos Aires – SILVINA GVIRTZ: “No sabemos cuándo vamos a volver a clases presenciales”

Río Senguer – Rawson se suma a Comodoro, Madryn y Trelew: Plan DETECTAR

Esquel – Universidad de la Patagonia: Desarrolló un prototipo de respirador artificial

Córdoba – ANDRES DE LEON: “Las balas pican cada vez más cerca”

Córdoba – JUAN PABLO CAEIRO: “Hay que lograr que haya menos circulación”

Libertador – EMIR FELIX: “Días difíciles son los que están por venir”

Gualeguaychú – HECTOR ZORDAN: “Tiene la intención de proponer amistad social”

Mendoza – Comicios del 18 de octubre: Mendoza no autoriza el voto de los residentes bolivianos

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de Estado subrayó que “el problema hoy no es el AMBA, pero se metió en toda la Argentina. Nos hicimos cargo de un sistema de salud que estaba en crisis”. Lo dijo en Casa de Gobierno, durante un mensaje en el que se anunciará cómo será la siguiente fase del aislamiento social.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández encabezó un acto en la localidad bonaerense de Ezeiza para entregar viviendas del plan Procrear a familias de Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires. Alberto Fernández sostuvo que su gestión está “cumpliendo con la palabra empeñada y haciendo lo comprometido” durante la campaña electoral y exhortó a que “no nos hagan perder el tiempo en disputas que no existen y en divisiones que no necesitamos”.

“Tenemos que estar más unidos que nunca para recobrar el trabajo para todos los argentinos”, dijo el jefe de Estado. Sobre el tema, el mandatario afirmó que vino a “terminar lo que empezó Néstor Kirchner y siguió Cristina” Fernández de Kirchner y cuestionó los “cuatro años de olvido permanente” que se vivieron durante la gestión de Mauricio Macri.

LRA 1 Buenos Aires

“Es inexplicable que haya habido 11 mil viviendas del Procrear no entregadas durante cuatro años” por el macrismo, sostuvo. Bielsa, quien expresó sentirse “muy contenta por estar cumpliendo en medio de la pandemia con los compromisos asumidos al llegar al gobierno”, señaló el abandono de estas políticas por parte de la gestión de Mauricio Macri y se refirió a las 11 mil viviendas de la gestión macrista que estaban terminadas y nunca se entregaron.

LRA 14 Santa Fe

El funcionario destacó que en la última reunión del Consejo Federal se dialogó sobre el Regreso Seguro a las aulas. Además, destacó el compromiso que tiene Omar Perotti y la Ministra Adriana Cantero de promover el regreso garantizando la salud de la comunidad.

LRA 1 Buenos Aires

Bauer sostuvo que “una de las industrias más golpeadas por la pandemia a nivel nacional e internacional han sido las industrias culturales, por la suspensión de rodajes cinematográficos y el cierre de museos y todo tipo de espectáculos”. Ese marco, detalló las distintas acciones que realizan desde su cartera y manifestó que “la Ley de Emergencia Cultural viene a dar asistencia a un sector que ha sido vulnerado”.

LRA 1 Buenos Aires

Elías sostuvo que la llegada de la época estival se vive con mucha expectativa ante “el mejor plan de apoyo al turismo de la historia de Argentina”, del cual destacó el sistema de preventa, que permite ahorrar al usuario hasta un 50% para reutilizarlos en el sector.

LRA 13 Bahía Blanca

La ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec; el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López; y la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, retomaron el diálogo hoy con representantes gremiales de las y los trabajadores del sector docente y realizaron una nueva propuesta de incremento salarial.

LRA 42 Gualeguaychú

Fabián Peccin, prosecretario de Educación de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), sostuvo que “la presencialidad es necesaria, pero no es posible de adoptarla en este momento por los índices de circulación del virus”.

Luego, Peccin agregó que “sólo con una circulación nula se puede volver a las aulas sin riesgo para la salud de alumnos y docentes”.

LRA 3 Santa Rosa

Mañana, sábado 10 de octubre, con motivo de conmemorarse el Día Mundial de la Salud Mental, se llevará a cabo una reunión virtual organizada por la Asociación Civil “Lazos Familiares Pampeanos”. Mirta Bogetti, quien forma parte de la agrupación, aseguró que la convocatoria será para “compartir experiencias que ayuden a mejorar nuestra calidad de vida”.

LRA 6 Mendoza

Paola Navarro, trabajadora golondrina de Orán, que todos los años viaja a Mendoza para participar de la cosecha, se quejó de la situación que viven por la falta de permisos del gobierno de Rodolfo Suárez para poder trasladarse entre provincias.

Paola contó que son unos cuatro mil trabajadores golondrina los que están afectados, y luego relató que están dispuestos a llegar a Mendoza con el test de COVID-19 realizado para evitar inconvenientes, asegurando que ninguna persona enferma o con dudas viajará.

LT 14 Paraná

Feinmann pidió no romper la cuarentena para evitar contraer el coronavirus, pero sostuvo que “el gobierno tiene una oposición muy álgida” que sale a protestar y se expone a los contagios.

Luego, en referencia al capitalismo, Feinmann afirmó que “no creo que caiga, y van a seguir las actitudes que promueve. Es decir, el egoísmo, la ambición, pisarle la cabeza a la gente y la regulación financiera del mundo, que es lo que lleva al hambre”.

LRA 1 Buenos Aires

La secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas de La Matanza, Silvina Gvirtz, se refirió al debate sobre el retorno a las aulas en el marco de la actual situación epidemiológica y afirmó: “No sabemos cuándo vamos a volver a clases presenciales”. En comunicación con Buen día, advirtió que “en lugares donde la circulación del virus es muy alta los protocolos tienen que ser muy claros”. Además, expresó que “hay que salir de la discusión clases presenciales sí o clases presenciales no” y señaló: “Hay que pensar qué políticas pueden ayudar a que se enseñe mejor dentro de este contexto”.

LRA 55 Río Senguer

La presentación fue encabezada por el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, quien estuvo acompañado por el intendente de la ciudad capital, Damián Biss. El dispositivo ya se está implementando en Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Trelew.

LRA 9 Esquel

Técnicos y docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia lograron el desarrollo de un prototipo de respirador artificial.

El ingeniero Daniel Barilá, que integra el grupo de trabajo, destacó el bajo costo del aparato y recordó que una de las premisas fue construir un prototipo que provenga de insumos de la industria farmacéutica, “porque pasó que en muchos casos se intentó importar y se los quedaron en otros países, como si estuviéramos en una guerra”.

LRA 7 Córdoba

Trece colegios profesionales de Córdoba respaldaron al personal de Salud ante la continuidad de la crisis producida por el COVID-19, y el aumento exponencial de casos en las últimas semanas.

En tanto, De León advirtió que “en algún momento habrá que tomar una decisión. Estamos trabajando al extremo, estamos llegando al colapso, y es muy difícil conseguir una cama”.

LRA 7 Córdoba

Caeiro, asesor del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), expresó que no se está evaluando retroceder de fase, sino restringir ciertas actividades no esenciales.

LV 8 Libertador

Félix se refirió a la reapertura del turismo interno, a las medidas sanitarias que deberán tomar para evitar la propagación del virus, a la aplicación de testeos rápidos para detectar el COVID-9 en pocos minutos y a las medidas aplicadas por el gobierno provincial.

LRA 42 Gualeguaychú

El Papa Francisco firmó su nueva encíclica ´Fratelli tutti´ (Hermanos todos), vinculada a la fraternidad y la amistad social, durante la post pandemia.

Zordán, obispo de Gualeguaychú, tras analizar la encíclica, indicó que el postulado “pone sobre la mesa la relación entre las personas, y tiene la intención de proponer amistad social”.

LRA 6 Mendoza

Yolanda Pozzo, referenta de la comunidad boliviana en Mendoza, denunció que el gobierno aún no autoriza los comicios del 18 de octubre en la provincia.

La semana pasada, la Cancillería ordenó que se dispusieran las medidas para que las y los bolivianos residentes en país puedan ejercer el voto. Sin embargo, desde el Órgano Electoral Plurinacional y el consulado del gobierno facto refieren a que Mendoza no autorizó el ejercicio electoral.

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

LRA 30 Bariloche

La mandataria provincial se refirió a la reunión entre las gobernadoras y los gobernadores del país con el presidente Alberto Fernández en la que analizaron el estado de los distritos en relación a la pandemia. En este sentido, sostuvo que hay un “crecimiento exponencial de casos en el país” pero que en Río Negro “hay casos estables”.

LT 14 Paraná

Lozze, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (ACLER), confirmó que las unidades de Terapia Intensiva de los sanatorios privados de la capital entrerriana, dispuestas para internaciones de pacientes con COVID-19, están saturadas.

En relación a la totalidad de las camas disponibles, Lozze dijo que “no se pueden utilizar sólo para enfermos de COVID-19, ya que llegan otros pacientes con diferentes patologías”.

LRA 30 Bariloche

La funcionaria habló del encuentro realizado días atrás con funcionarios del área de todo el país, para acordar puntos en común respecto a la posibilidad del regreso a clases. Mercedes Jara Tracchia dijo que se trabajó en el análisis del riesgo epidemiológico como herramienta a la hora de tomar la decisión.

LRA 5 Rosario

La Cámara de Diputados de Santa Fe declaró la emergencia del Sistema de Transporte Público de pasajeros tras el complejo panorama que atraviesa el sector por la pandemia. “La situación del transporte es por demás crítica”, afirmó el presidente de la Cámara Empresaria de Transporte Multimodal de Pasajeros.

LRA 24 Río Grande

La exgobernadora es la autora de un proyecto de ley que propone que las obras sociales y prepagas se hagan cargo de cubrir los costos de los testeos y la cobertura integral de todas las “enfermedades infectocontagiosas que fueran proclamadas en situación de pandemia por la Organización Mundial de la Salud, previa ratificación pública de la misma por parte del Ministerio de Salud.

LRA 57 El Bolsón

En el marco de una protesta del sector de salud de toda la provincia de Río Negro, los trabajadores y las trabajadoras del Hospital de Area Programática El Bolsón realizaron una protesta en la puerta del nosocomio. Piden una mejora salarial así como mejores condiciones laborales, en un contexto en que las exigencias en su trabajo son más grandes que nunca.

LRA 2 Viedma

El asesor del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires apuntó a la responsabilidad de los grandes medios de comunicación a la hora de comunicar las medidas sanitarias. Si bien se mostró esperanzado en que se pueda contar en 3 meses con una vacuna para combatir el coronavirus, Rachid lamentó que los trabajadores de la Salud se topen con “la indolencia promovida por quienes tienen una actitud criminal”.

LRA 18 Río Turbio

El legislador se refirió al tratamiento del Presupuesto y los trabajos que se realizaron en torno a este tema con los intendentes y presidentes de comisiones de fomento. “Nosotros aseguramos fondos para las obras más importantes de la provincia, como la construcción de las represas y todo lo que significa la asistencia financiera para YCRT”, aseguró.

LRA 26 Resistencia

La diputada Gladis Cristaldo, del bloque Scalabrini Ortíz de FORJA, anunció la creación de ‘IGUALAR´, y dijo que “formalizamos nuestra incorporación a este nuevo espacio político, con el que venimos trabajando desde hace un tiempo, y ahora lo concretamos en comunicación con Carmela Moreau, asesora de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el diputado por Salta, Lucas Godoy”.

LU 4 Patagonia

La concejala de bloque del PJ en Comodoro Rivadavia, Viviana Navarro, respondió a las publicaciones de medios nacionales, que la señalaron en el marco de un juicio que se realiza por un abuso sexual.

La edil fue nombrada por un testigo de la causa, tras haber pedido, supuestamente, que desistan de la denuncia para no afectar al PJ.

LT 14 Paraná

Ingresó a Diputados el proyecto de Ley presentado por el Frente Justicialista Creer Entre Ríos, que establece la Paridad de Géneros, y busca la conformación e integración igualitaria de hombres y mujeres en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, más Consejos y Colegios Profesionales.

El diputado Diego Lara, del Frente Creer, destacó que la iniciativa representa “un salto institucional de calidad, que mejora y atiende este paradigma del mundo entero, con la equidad de género en todos los órdenes”.

LT 12 Paso de los Libres

Ascúa detalló el reclamo del bloque opositor, el cual manifestó que no podría votar ni deliberar sobre los estados contables por ser la hermana de Martín Ascúa, el intendente de Paso de los Libres.

LRA 23 San Juan

En la sede del Ministerio de Educación, el titular de la cartera, Felipe De Los Ríos, junto a la ministra de Hacienda y Finanzas, Marisa López, se reunieron con Luis Lucero, Julio Rosa y Daniel Quiroga, integrantes de los secretariados ejecutivos de los gremios docentes UDAP, UDA y AMET, respectivamente.

LRA 4 Salta

La norma aprobada por el Senado de la provincia de Salta es el resultado de la unificación de 3 proyectos y establece protocolos para que familiares que no sean de riesgo puedan ingresar a las salas Covid con un dispositivo tecnológico para poder despedirse de una persona que padece de Coronavirus.

LRA 1 Buenos Aires

En el programa Llega el día Mario Giorgi hizo su habitual editorial, donde habló sobre el abandono y el “ninguneo” de los temas de Lesa Humanidad por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia. “Hay algo que brilla por su ausencia en la presidencia que ejerce. Se advierte simplemente al destacar su inspiración en favor de los cómplices civiles de la dictadura. La maniobra por suerte fallida del 2×1. Y la cerrazón frente a la necesidad de impulsar, sostener y asistir a los tribunales federales para los avances de las causas de Lesa Humanidad. Tal vez una de las características más evidentes sobre su sentido de justicia”, expresó.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

El diputado Gustavo Menna propuso un apartamiento del reglamento para discutir un proyecto de ayuda económica por 30 mil millones de pesos para la provincia, el cual no prosperó.

Tras esto, Igón manifestó que “es un proyecto que presentó el diputado Menna junto a Ignacio Torres en soledad, porque no socializó con el resto de los diputados y diputadas de la provincia. Es un proyecto que nació y murió en las redes sociales”.

LT 12 Paso de los Libres

Pared aprobó las cuentas de 2019 de la gestión del intendente Martín Ascúa, destacando que el municipio cumple con todas las normas de transparencia, y que no posee deudas con los organismos provinciales.

LT 11 Concepción del Uruguay

El pliego de Caccioppoli para ocupar el Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Concepción del Uruguay, se aprobó en el Senado de la Nación en la tarde de ayer Jueves en conjunto con otros 25 pliegos más, de los cuales 13 pliegos corresponden a mujeres.

LT 11 Concepción del Uruguay

Paulo González, empresario gastronómico de Concepción del Uruguay en comunicación con Primer Mensaje, se refirió a la situación del sector y la solicitud de ampliación del horario de atención al público.

LRA 9 Esquel

Diego Pérez, intendente de Rio Pico, al ser consultado sobre la temporada de Pesca, la cual debería comenzar el 1° de noviembre próximo, dijo que necesitan organizarse para armar un protocolo en concordancia con el sector turístico, con el ministerio de Salud, con el Concejo Deliberante y demás instituciones involucradas.

LV 8 Libertador

Gispert dijo que “tenemos que hacer un esfuerzo intelectual para leer por qué y para qué se toman las medidas”.

LRA 21 Santiago del Estero

El Programa Jardines y Escuelas en Ferias convoca a docentes de todos los niveles y modalidades a la XVII Feria Provincial de Muestras de Ciencia y Tecnología – Modalidad Virtual 2020. La idea es compartir experiencias que reflejen la construcción y reconstrucción del conocimiento que las y los estudiantes.

LT 12 Paso de los Libres

Néstor Durán, rector de la Escuela Normal ´Valentín Virasoro´, comentó que “las mesas de exámenes que estaban programadas para julio, se reprogramaron para este mes. Funcionarán a partir del 15 y hasta al 30 de octubre para los alumnos previos y no regulares, con el objetivo de que puedan terminar los estudios”.

LRA 29 San Luis

La referente originaria se refeirió al Día del Respeto a la Diversidad Cultural y dijo que “todavía hay reclamos activos de las comunidades”. “Tenemos que comprometernos acompañar a todos los pueblos del país que sufren barbaridades”, indicó.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

La legisladora del Frente de Todos y presidenta del Consejo de Niñez y Adolescencia de Ingeniero Jacobacci (CONIAR) detalló el trabajo del organismo. Contó que el organismo estaba “aplanado”.

LU 23 Lago Argentino

La organización realiza una campaña solidaria para recolectar elementos ortopédicos. Recibirán sillas de rueda, muletas, férulas, andadores, cabestrillos, botas ortopédicas, entre otros.

LRA 7 Córdoba

Tras 20 días consecutivos de combate contra el fuego, se encuentran contenidos y en guardia de cenizas los principales focos en las Sierras del Sur, el Valle de Traslasierra y el Departamento de Cruz del Eje. “En todos los años que tengo en esto, nunca vi lo que hemos visto ahora”, dijo Barberis quien, junto a la psicóloga Dahyana Astegiano, estuvo trabajando en el apoyo y la contención de bomberos y bomberas en la zona de Alpa Corral.

LRA 7 Córdoba

La provincia pidió que se investigue si hay venta irregular de terrenos quemados. La denuncia fue incorporada a la causa que abrió la fiscal de Carlos Paz, Jorgelina Gómez, e intenta dilucidar el inicio de los focos de Santa Cruz del Lago y Parque Siquiman.

LRA 42 Gualeguaychú

Diego Garcilazo, director General de Epidemiología del ministerio de Salud, informó que estudian las estrategias del retorno a clases, junto a la cartera educativa provincial.

“En el marco de la evaluación de condiciones para la vuelta a clases, Gualeguaychú quedaría fuera del retorno por tener transmisión comunitaria”, indicó Garcilazo.

LT 14 Paraná

A través de un convenio con Nación, Entre Ríos se incorporará al ´Plan Nacional CONECTAR´ y a la “Red Federal de Fibra Optica”, al mismo tiempo que ARSAT accederá a la infraestructura de fibra óptica provincial tendida sobre las redes eléctricas de alta y media tensión.

Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos, destacó que esta herramienta posibilitará que “muchos estudiantes puedan acceder a los contenidos educativos en todos los niveles desde sus hogares”.

LT 14 Paraná

Durante la reunión del Consejo Federal de Educación, ministros de las 24 provincias definieron que el regreso a clases será progresivo, parcial y escalonado, con uso de tapabocas en localidades con bajo riesgo de contagio de COVID-19.

En tanto, en las ciudades que tengan un nivel medio de circulación, los estudiantes podrán realizar actividades educativas no escolares en espacios abiertos y con un máximo de diez personas.

LRA 3 Santa Rosa

Segura contó los inicios del proyecto que permitió equipar y poner al aire 57 radios comunitarias rurales de diferentes regiones del país, y dijo que “para las familias agricultoras, la radio rural es una herramienta de arraigo para sus hijos e hijas”.

LRA 28 La Rioja

Marcelo Becerra, vicepresidente del Banco Rioja, informó que detectaron más de 1.400 cuentas que tienen depositadas el Ingreso Familiar de Emergencia, de las cuales no se ha retirado el dinero correspondiente.

LRA 6 Mendoza

El doctor Pablo Salinas es el nuevo integrante de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Mendoza. Así lo resolvió el Senado Nacional, en base al pliego remitido por el presidente Alberto Fernández. Salinas se comprometió a relacionarse con la sociedad, a través de una “comunicación transparente, llana y accesible, como le corresponde a la justicia”.

LRA 6 Mendoza

Laura Uano, directora de Cultura del Departamento de San Martín, se refirió a la cancelación de la Vendimia departamental en 2021.

LV 19 Malargüe

Noelia García, una de las futuras adjudicatarios que aún esperan por la entrega de casas, comentó que necesitan una respuesta urgente, porque hay una gran necesidad habitacional.

“Tenemos que pagar alquileres y muchos están desesperados, porque no nos brindan respuestas”, aseguró García.

LRA 6 Mendoza

La doctora Elizabeth Liberal explicó por qué el 9 de octubre se celebra el ´Día Mundial de la Salud Mental´, y agregó que “la intención es hacer visible la salud mental, y trabajar en pos de un paradigma humano”.

LRA 55 Río Senguer

Daniel Catalan, delegado de la Brigada contra incendios forestales de la Cordillera, se refirió al reclamo que realizan, debido a la acumulación de salarios atrasados.

“La situación es bastante complicada salarialmente, y tenemos el agravante que estamos en temporada alta de incendios forestales, con una situación de arrastre de años de abandono. Por eso, hemos comenzado hace un tiempo atrás con medidas de fuerzas y paro por tiempo indeterminado”, remarcó Catalan.

LRA 55 Río Senguer

La Mesa de Unidad Sindical volvió a presentar una nota para ser recibidos por el gobernador, Mariano Arcioni, y el ministro de Economía, Oscar Antonena, en la cual piden precisiones sobre la salida del pago escalonado y el abono de los sueldos adeudados a los empleados públicos.

Tomas Montenegro, secretario General de la CTA Chubut, comentó los motivos del pedido de la reunión con el mandatario provincial y el ministro de Economía.

LT 11 Nacional Concepción del Uruguay

“El primer paso es que todo el pueblo conozca de qué se trata la ley” dijo Griselda Gastiasoro, Coordinadora del Hogar de protección para mujeres en situación de violencia en comunicación con nuestra emisora.

LRA 14 Santa Fe

Radio Nacional Santa Fe presentó el micro “Gente grande”, un espacio dedicado a los adultos y adultas mayores. En la primera entrega realizaron un informe sobre violencia de género.

FOTO CONCEPCION DEL URUGUAY 03

LT 11 Concepción del Uruguay

Gastiasoro expresó que “el primer paso es que todo el pueblo conozca de qué se trata la ley”, e informó que la Mesa Multisectorial por la ley de Paridad Integral está conformada por mujeres de los distintos poderes del Estado, clubes, gremios y partidos políticos.

LRA 6 Mendoza

El Senado aprobó por unanimidad y giró a Diputados el proyecto de Ley de Equidad de Género en los medios públicos.

La periodista Maru Lacourrege señaló que en el Estado ya se están realizando cambios, mientras que en el caso de los medios privados “es más complicado avanzar con su aplicación, pero podría existir algún tipo de incentivo en cuanto a la pauta publicitaria, para aquellos medios que respeten el cupo”.

LRA 26 Resistencia

García Sola, vicerrector de la Universidad del Chaco Austral (UNCAUS), se refirió a la postura adoptada por el gobierno nacional en referencia a la situación de los derechos humanos en Venezuela.

“Tenemos un gobierno que defiende los intereses de los argentinos, siguiendo los lineamientos de nuestro creador, el general Juan Domingo Perón, quien sentó la doctrina de la Tercera Posición y el no alineamiento”, afirmó el vicerrector.

LV 8 Libertador

Soniso dijo que “no podemos decir que todo el personal de la cárcel es violento, pero la cárcel en sí misma, a través de sus prácticas, se constituye en violenta”.

Luego, Sosino expresó que “la inversión en políticas carcelarias no tienden a mejorar las condiciones carcelarias, sino a empeorarlas. Nos preguntamos dónde se invierte ese dinero”.

LRA 1 Buenos Aires

Pont Lezica recordó a John Lennon a 80 años de su nacimiento, un 9 de octubre de 1940. “Los Beatles escribieron la historia de todo, Paul McCartney era músico y sabía, pero la importancia de Lennon fue el enfoque revolucionario”, remarcó.

Pont Lezica aseguró que la forma de Lennon que tenía de hablar de la paz en esos tiempos, fue algo que se trasladó a lo cotidiano y marcó un antes y después en la música mundial.

LT 11 Nacional Concepción del Uruguay

El proyecto CulturARTE es una iniciativa de la municipalidad de Concepción del Uruguay que busca brindar asistencia al sector cultural y gastronómico afectado por la pandemia. Para dicho proyecto la municipalidad invirtió la suma de 644 mil pesos, informó el funcionario.

LRA 1 Buenos Aires

Eduardo Aliverti propone en Dos Gardenias la lectura de Pornosonetos de Pedro Mairal, publicados originalmente bajo el seudónimo de Ramón Paz, según dice: “por pudor, para desmarcarme, para librarme de mi nombre”. Estos pornosonetos circularon también por internet durante años y ahora están reunidos en un solo tomo. No todo es porno en estas palabras con rimas, aparecen también los miedos y frustaciones de la masculinidad, historias en plazas, lazos familiares o anécdotas con tías y cumpleaños.

LRA 1 Buenos Aires

El gran favorito para ganar el Abierto de Francia, el español Rafael Nadal, sigue a paso firme su trabajo en París y se clasificó para la final al derrotar a Diego Schwartzman (8 del mundo desde el próximo lunes) por 6-3, 6-3 y 7-6 en 3 horas y 8 minutos.

PELUQUERIAS Y PELUQUEROS

Al Peluquero mala onda, el cliente le contaba: “Quiero viajar a España”. El Peluquero advierte: “Ojo con las Plazas de toros. Las corridas son una porquería”.

El cliente agrega: “También voy a ir a los Alpes Suizos a esquiar”. Peluquero pesimista agrega: “Te vas a romper los huesos”.

Tercer plan del cliente: “Tengo muchas ganas de ir al Vaticano. Quiero ver al Papa”.

Tercer piedrazo del peluquero: “Lo vez a 14 kilómetros. Apenas adivinás que es Francisco”.

Después de volver del viaje, el señor regresó a la peluquería…

Cliente: “En España fui a las corridas, me hice amigo de un torero. Te digo que llegué a sentir el aliento del toro. En los Alpes suizos, con un instructor fenomenal nos cansamos de esquiar. Y la plaza San pedro, estábamos tan adelante que se me acercó el Papa, me tocó la cabeza en forma de bendición y me habló”.

Peluquero: “¿Que te dijo?”.

Cliente: “¿Quién fue el animal que te corto el pelo?”.

CHOCOLATE