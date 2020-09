Diario de Radio Nacional 08/09/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

ALBERTO FERNANDEZ: "No es este el tiempo del esparcimiento social".

ALBERTO FERNANDEZ: Conmemoró desembarco de la Expedición Libertadora.

DANIEL ARROYO: "11 millones de personas reciben asistencia alimentaria".

MONICA URQUIZA: Primera sesión especial del año de la Legislatura fueguina.

ROSA REINA: "Una situación mucho más crítica que hace un mes atrás".

NOEMI DIAZ: "Situación es mucho más tranquila que en otros hospitales".

MARTIN TOSELLI: La mitad de Bulnes está aislada.

GERMAN MARTINEZ: "Irresponsabilidad política y sanitaria".

LUIS DE LA RUA: Investigan al Fiscal Alfonzo por violar el aislamiento social.

YANINA MURATORE: Preocupación por la ocupación de camas.

SOLEDAD RETAMAR: Se podría duplicar los casos para fin de mes.

LUZ RIERA: "Llevamos 30 fallecidos durante la pandemia".

JUAN MARTIN GARAY: "Estamos en resguardo de la Salud Pública".

MARTIN PIAGGIO: El aislamiento bajó la tensión del sistema de Salud.

HUMBERTO SCHIAVONI: Otro ocaso positivo de COVID-19 en la política.

SALOMON DANON: "Son pocos los niños que llegaron a la internación".

JARA TROCCHIA: "La Región Sur no tendrá tarjeta NUTRE".

MARTHA VELEZ: Expectativa por el "turismo interprovincial".

RAFAEL MOYANO: "Necesitamos mayor coordinación".

FERNANDO GERBAUDO: "Hay que volver a fase I, e hisopar masivamente".

JORGE "TOPO" DEVOTO: "Pandemia en Argentina", el documental.

HORACIO GONZALEZ: "Hay que reconstruir la vida comunitaria".

JORGE YUNES: María Soledad, ¿Qué cosas cambiaron el Catamarca?

YANITO EL KOZAH: Analizan el formato Carnaval para su realización

RAFAEL TORRES: El recuerdo de la historia del chamamé.

KEKENA CORVALAN: A diez años de la muerte de Néstor Kirchner.

ABEL PINTOS: Un tema en el que palpita su paternidad.

NATALIA OREIRO: "Extraño la parte viva de mi vocación".

LRA 1 Buenos Aires

ALBERTO FERNANDEZ, producción y pandemia

“No es este el tiempo del esparcimiento social”

El Presidente encabezó en la ciudad bonaerense de Campana, el acto de lanzamiento de la línea argentina de producción de motocicletas de la empresa internacional Royal Enfield, durante el cual anunció además una línea de créditos del Banco Nación para la compra de motos de origen nacional.

FOTO ALBERTO FERNANDEZ I

“Estamos lanzando un producto que se hace en Argentina por primera vez y se hace en el medio de una pandemia. Muchos se tientan en pensar que la pandemia ya pasó. Estamos en el medio de la pandemia y necesitamos de todos. Necesitamos empresarios y trabajadores que se animen a producir”, sostuvo el Presidente. http://www.radionacional.com.ar/fernandez-no-es-este-el-tiempo-del-esparcimiento-social/

FOTO ALBERTO FERNANDEZ II

LRA 1 Buenos Aires

ALBERTO FERNANDEZ, San Martín en Perú

Conmemoró desembarco de la Expedición Libertadora

El presidente Alberto Fernández participó este mediodía, por medio de un mensaje grabado, de la ceremonia que se desarrolló en la ciudad peruana de Paracas para conmemorar el bicentenario del desembarco en el Perú de la Expedición Libertadora liderada por el general José de San Martín.

“Desde el sur, desde la Argentina, el general San Martín postuló desde siempre que no se trataba de unas ciudades o unas regiones, sino que la independencia debía ser para todos y concibió su Plan Continental”, expresó Fernández, quien fue invitado a participar del acto por su par de Perú, Martín Vizcarra. http://www.radionacional.com.ar/fernandez-conmemoro-el-desembarco-de-la-expedicion-libertadora-en-el-peru/

LRA 1 Buenos Aires

DANIEL ARROYO, ministro de Desarrollo Social

“11 millones de personas reciben asistencia alimentaria”

El ministro habló sobre el Plan Argentina contra el Hambre. También se refirió a la asistencia alimentaria de parte del Estado. Dijo que prevé fortalecer el Plan Potenciar Trabajo y la urbanización de los 4000 barrios vulnerables: “Tenemos una gran cobertura alimentaria con problemas de calidad nutricional. En el medio de la pandemia giramos la política social hacia la asistencia alimentaria”. http://www.radionacional.com.ar/arroyo-hay-11-millones-de-personas-que-reciben-asistencia-alimentaria/

FOTO DANIEL ARROYO

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

MONICA URQUIZA, vicegobernadora Tierra del Fuego

Primera sesión especial del año de la Legislatura fueguina

Convocada por la presidenta de la Legislatura, vicegobernadora Mónica Urquiza, y solicitada por los legisladores y legisladoras de todas las bancadas políticas, el jueves desde las 10, la Legislatura celebrará la primera sesión especial del año.http://www.radionacional.com.ar/convocan-a-la-primera-sesion-especial-del-ano-de-la-legislatura-fueguina/

FOTO URQUIZA

LRA 18 Río Turbio

ROSA REINA, presidenta de la SATI

“Una situación mucho más crítica que hace un mes atrás”

La situación epidemiológica del país ya no se circunscribe a algunas zonas, la mayoría de las provincias están registrando casos positivos de covid-19. La presidenta de la Sociedad Argentina de Terapistas Intensivos (SATI), Rosa Reina, afirmó que el sistema está llegando a un límite.http://www.radionacional.com.ar/reina-estamos-en-una-situacion-mucho-mas-critica-que-hace-un-mes-atras/

LRA 15 Tucumán

NOEMI DIAZ, Hospital del Niño Jesús

“Situación es mucho más tranquila que en otros hospitales”

La médica se refirió a la situación epidemiológica en la población infantil y dijo que los niños y las niñas que ingresaron al nosocomio fueron muy pocos, y la sintomatología era muy leve. http://www.radionacional.com.ar/la-situacion-en-el-hospital-de-ninos-es-mucho-mas-tranquila-que-en-otros/

LRA 7 Córdoba

MARTIN TOSELLI, Intendente

La mitad de Bulnes está aislada

La localidad de 1.500 habitantes, ubicada al sur de la provincia, permanece en estado de aislamiento para casi la mitad de su población, debido a un brote de coronavirus del que ya se detectaron 123 casos positivos y dos fallecidos.

Martín Toselli, intendente de Bulnes, expresó que “entre un 40 y 50 por ciento de los vecinos está en cuarentena estricta por contacto estrecho y por los últimos casos”. http://www.radionacional.com.ar/el-pueblo-cordobes-que-tiene-la-mitad-del-pueblo-aislado-por-brote-de-covid/

LRA 1 Buenos Aires

GERMAN MARTINEZ, Diputado nacional

“Irresponsabilidad política y sanitaria”

El positivo de José Núñez, después de su paso por el Congreso el pasado martes, en lugar de resguardarse y participar de la sesión por videoconferencia, expuso a todas las personas que estuvieron en contacto cercano con él. http://www.radionacional.com.ar/tiene-coronavirus-un-diputado-de-jxc-que-fue-al-congreso-el-pasado-martes/

LRA 21 Santiago del Estero

LUIS ALBERTO DE LA RUA, titular del MPF

Investigan al Fiscal Alfonzo por violar el aislamiento social

El titular del Ministerio Público Fiscal de la Provincia, Luis Alberto de la Rúa, informó que a raíz de las denuncias públicas por medios de comunicación y redes sociales, el fiscal Ramón Alfonzo es objeto de una investigación penal por violación del artículo 205 e inconducta encuadrada en el artículo 178 de la Constitución Provincial remitiéndose las actuaciones al Consejo de la Magistratura.http://www.radionacional.com.ar/investigan-al-fiscal-alfonzo-por-violar-el-aislamiento-social/

LRA 5 Rosario

YANINA MURATORE, directora PAMI Rosario

Preocupación por la ocupación de camas

“Los policlínicos están justos, se va a agregar equipamiento y camas en PAMI II”, alertó la directora de la entidad, Yanina Muratore. “Hay 272 mil afiliados en el sur santafesino”, agregó.http://www.radionacional.com.ar/preocupacion-en-el-pami-rosario-por-la-ocupacion-de-camas/

LT 14 Paraná

SOLEDAD RETAMAR, GIBD

Se podría duplicar los casos para fin de mes

“En Entre Ríos se advierte una tasa de duplicación de infectados que ronda los 21 días, motivo por el cual para fines de septiembre se podrían tener 8.600 casos positivos, si no se modifica nada”, según indicó Soledad Retamar, integrante del Grupo de Investigación en Bases de Datos (GIBD) de la Facultad Regional Concepción del Uruguay. http://www.radionacional.com.ar/en-entre-rios-los-casos-de-coronavirus-se-podrian-duplicar-para-fin-de-mes/

LRA 3 Santa Rosa

LUZ RIERA, Epidemiología de Cipolletti

“Llevamos 30 fallecidos durante la pandemia”

Riera hizo una síntesis de la situación y habló de “colapso del sistema de Salud”, diciendo que “si seguimos a este ritmo, es muy posible que no la pasemos bien”. http://www.radionacional.com.ar/cipolletti-llevamos-30-fallecidos-de-lo-que-va-de-la-pandemia/

LT 11 Concepción del Uruguay

JUAN MARTIN GARAY, secretario de Gobierno

“Estamos en resguardo de la Salud Pública”

Garay se refirió a las intervenciones que se realizaron durante el fin de semana, luego del desarrollo de reuniones sociales no permitidas. http://www.radionacional.com.ar/garay-estamos-en-resguardo-de-la-salud-publica-de-todos-los-vecinos/

LRA 42 Gualeguaychú

MARTIN PIAGGIO, Intendente

El aislamiento bajó la tensión del sistema de Salud

Martín Piaggio, intendente de Gualeguaychú, confirmó que el aislamiento logró bajar la tensión en el sistema de Salud. “El objetivo de las medidas restrictivas no es curar la enfermedad, es lograr que el sistema operativo de Salud se descomprima”, indicó Piaggio. http://www.radionacional.com.ar/el-aislamiento-obligatorio-logro-bajar-la-tension-del-sistema-sanitario/

LRA 19 Puerto Iguazú

HUMBERTO SCHIAVONI, senador Juntos por el Cambio

Otro ocaso positivo de COVID-19 en la política

El senador nacional por Misiones, Humberto Schiavoni, contó cómo transita el COVID-19 aislado en su domicilio en Buenos Aires y de manera asintomática. “A medida que aumentan los casos en el país es lógico que nos llegue a todos”, comentó.http://www.radionacional.com.ar/senador-schiavoni-con-covid-19-es-logico-que-nos-llegue-a-todos/

LRA 28 La Rioja

SALOMON DANON, pediatra

“Son pocos los niños que llegaron a la internación”

Danon agregó que “los niños se ven más afectados por el confinamiento que por el COVID-19”. http://www.radionacional.com.ar/danon-son-muy-pocos-los-ninos-que-han-tenido-que-llegar-a-la-internacion/

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

JARA TROCCHIA, ministra de Educación Río Negro

“La Región Sur no tendrá tarjeta NUTRE”

La ministra reafirmó que la ayuda alimentaria se seguirá haciendo a través de la entrega de módulos alimentarios en las localidades con las que ya se tenía un convenio. En ese sentido, argumentó que las únicas diferencias que existen entre el módulo alimentario y la tarjeta es el mecanismo de entrega. http://www.radionacional.com.ar/la-region-sur-no-tendra-tarjeta-nutre-por-pedido-de-los-intendentes/

LRA 57 El Bolsón

MARTHA VELEZ, ministra de Turisimo de Río Negro

Expectativa por el “turismo interprovincial”

La funcionaria celebró los avances en materia de protocolos para reabrir el turismo interprovincial. “Estaría todo resuelto a fin de comenzar con las propuestas turísticas entre provincias y dentro de cada uno de los distritos”, indicó.http://www.radionacional.com.ar/expectativa-por-el-turismo-interprovincial/

LV 8 Libertador

RAFAEL MOYANO, Senador provincial

“Necesitamos mayor coordinación”

Moyano solicitó mayor coordinación entre hospitales públicos y clínicas privadas ante el requerimiento de camas. El legislador fundamentó el pedido ante el colapso de hospitales de referencia, como los es el Hospital Central.

http://www.radionacional.com.ar/piden-mayor-coordinacion-de-los-hospitales-publicos-y-las-clinicas-privadas/

LV 19 Malargüe

FERNANDO GERBAUDO, sanitarista

“Hay que volver a fase I, e hisopar masivamente”

Gerbaudo expresó que “no es tarde si se toman las medidas que corresponden”, y luego sugirió “volver a fase I, restringir las salidas e hisopar masivamente”. http://www.radionacional.com.ar/doctor-gerbaudo-hay-que-volver-a-fase-1-e-hisopar-masivamente/

LRA 1 Buenos Aires

JORGE “TOPO” DEVOTO, productor general

“Pandemia en Argentina”, el documental

El documental “Especial pandemia en Argentina”, da un amplio registro de la situación que atraviesa el país frente al coronavirus. Se emitió el domingo pasado por la pantalla de la TV Pública. Con énfasis en la preparación, puesta en marcha y seguimiento de las políticas sanitarias, y la reacción del pueblo en todo el territorio, esta producción recoge historias en hospitales y vivencias de pacientes, médicos y personal de la salud. http://www.radionacional.com.ar/pandemia-en-argentina-el-documental-que-registro-la-situacion-del-pais/

FOTO DOCUMENTAL

LRA 6 Mendoza

HORACIO GONZALEZ, sociólogo

“Hay que reconstruir la vida comunitaria”

González también señaló que “lo que llamamos cultura política aquí son actitudes personales que involucran arquetipos o conductas más amplias, que pueden juzgarse precisamente por hechos que tienen una fuerte singularidad. Un ejemplo de gran solidaridad por un lado, un ejemplo de irresponsabilidad por otro”. http://www.radionacional.com.ar/una-de-las-grandes-tareas-del-gobierno-es-reconstruir-la-vida-comunitaria/

FOTO HORACIO GONZALEZ

LV 4 San Rafael

JORGE YUNES, periodista

María Soledad: ¿Qué cosas cambiaron el Catamarca?

En relación a cumplirse 30 años del femicidio de María Soledad, Yunes dijo que “una cosa es lo que pasó con el caso María Soledad en el país y el mundo, y otra cosa es lo que pasó como sociedad en Catamarca. Hoy gobierna la provincia buena parte de la familia que gobernaba en el momento que pasó el hecho. Los protagonistas tienen los mismos apellidos”. http://www.radionacional.com.ar/a-30-anos-del-caso-de-maria-soledad-morales-femicidio-que-conmociono-al-pais/

FOTO MARIA SOLEDAD

LRA 42 Gualeguaychú

YANITO EL KOZAH, Club Sirio Libanés

Carnaval: Analizan el formato para su realización

El representante del club Sirio Libanés en la Comisión del Carnaval de Gualeguaychú, Yanito El Kozah, sostuvo que existen las condiciones necesarias para organizar la edición 2021 del mayor espectáculo a cielo abierto del país. http://www.radionacional.com.ar/la-comision-del-carnaval-analiza-las-posibilidades-para-la-proxima-temporada/

LT 12 Paso de los Libres

Un tiempo inolvidable

El recuerdo de la historia del chamamé

El chamamecero Rafael Torres recordó cuando, junto a músicos libreños, participaron del primer festival en honor a los que fallecieron en la “Tragedia de Bella Vista”. Luego, Torres rememoró las décadas de los ochenta y noventa en Paso de los Libres, donde se realizaban festivales y peñas en diferentes clubes sociales de la ciudad. http://www.radionacional.com.ar/rafael-torres-rememoro-la-historia-del-chamame-en-corrientes/

LU 23 Lago Argentino

KEKENA CORVALAN, curadora

A diez años de la muerte de Néstor Kirchner

En el 10º aniversario de la muerte de Néstor Kirchner se lanzó la convocatoria artística “Insoportablemente vivo / insoportablemente vivxs” relacionada a esta temática. La fecha límite para enviar las obras es el 25 de octubre de 2020. Las obras seleccionadas se presentarán a través de plataformas entramadas y en redes sociales. http://www.radionacional.com.ar/a-diez-anos-de-la-muerte-de-nestor-kirchner/

FOTO NESTOR KIRCHNER

LRA 1 Buenos Aires

ABEL PINTOS presentó “Piedra libre”

Un tema en el que palpita su paternidad

“Estoy viviendo esta etapa de mi vida con mucha emoción y felicidad. No falta nada para la llegada de mi hijo”, expresó el artista en diálogo con Héctor Larrea. “Con mi pareja nos aceptamos tal cual somos y nos acompañamos en lo que soñamos. La relación es sincera, diaria y absoluta”, remarcó. http://www.radionacional.com.ar/abel-pintos-presento-piedra-libre-un-tema-en-el-que-palpita-su-paternidad/

FOTO ABEL PINTOS

ENTREVISTA FEDERAL

NATALIA OREIRO, actriz y cantante

“Extraño la parte viva de mi vocación”

En una nueva emisión de la Entrevista Federal, Natalia Oreiro analiza la crisis que provocó la situación del sector cultural, golpeada por la pandemia del coronavirus, y reflexiona sobre la lucha feminista. http://www.radionacional.com.ar/natalia-oreiro-extrano-la-parte-viva-de-mi-vocacion/

FOTO NATALIA OREIRO

LRA 1 Buenos Aires

El regreso a Fase 1

Rosario y otras ciudades de Santa Fe

La periodista de LRA 14 de Santa Fe, Gabriela Bruno, habló del regreso a la fase 1 de Rosario, San Lorenzo, General López, Caseros y Constitución. Lo anunció el gobernador, Omar Perotti: “Es por el crecimiento significativo de positivos, pero se están evaluando los pasos a seguir en otras ciudades. Estamos rondando los 600 y 700 casos por día”. http://www.radionacional.com.ar/rosario-y-otras-ciudades-de-santa-fe-volvieron-a-fase-1/

LRA 7 Córdoba

Posibles casos de COVID-19

Modificaron el criterio de los testeos

La secretaria de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Gabriela Barbás, expresó que “adecuamos la estrategia para el actual momento de la pandemia. Si tenemos esta capacidad de diagnóstico y privilegiamos ciertos grupos vulnerables, priorizamos allí los hisopados. Se testeará a los grupos de riesgo, a embarazadas y personas sintomáticas”. http://www.radionacional.com.ar/modificaron-el-criterio-para-testear-los-posibles-casos-de-coronavirus/

LT 14 Paraná

JOSE LUIS WALSER, intendente de Colón

“Tenemos una situación sanitaria más tranquila”

Walser agregó que “nos vamos preparando para que, aquello que está ocurriendo en otros lugares, llegue a Colón. Quiero que estemos preparados, y que los vecinos tomen conciencia”. http://www.radionacional.com.ar/colon-se-prepara-para-recibir-suba-de-casos-de-coronavirus/

LT 14 Paraná

DANIEL DEL MESTRE, comerciante

“El agrupamiento de gente sería contraproducente”

El Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná propuso que los comercios de la ciudad reduzcan su horario de atención al público, ante el aumento de casos de coronavirus. Daniel Del Mestre, integrante de la Cámara de Comerciantes, se mostró disconforme con esta iniciativa, diciendo que, con menos horario de atención, “vamos a hacer que se formen colas, y vamos a formar un agrupamiento de gente que sería contraproducente”. http://www.radionacional.com.ar/comercios-del-microcentro-afirman-que-no-es-momento-de-cambiar-horarios/

LRA 1 Buenos Aires

DIEGO MAURIZI, Infectólogo

Hospital de Bahía Blanca llegó al 90% de ocupación

Maurizi, alertó sobre la situación al tener 30 casos por día: “En las últimas dos o tres semanas vimos un aumento significativo de los casos, ahora estamos internando a los que necesitan oxígeno, de todas formas, tenemos tasas de ocupación cercanos al 90%”. http://www.radionacional.com.ar/el-hospital-municipal-de-bahia-blanca-llego-al-90-de-ocupacion/

LRA 9 Esquel

Mesa de contingencia

Aumentan los controles para restringir la circulación

El ministro de Salud, Fabián Puratich, se refirió a las nuevas medidas que implementan mayores controles en la provincia a partir del próximo fin de semana. http://www.radionacional.com.ar/se-fortaleceran-los-controles-entre-ciudades-para-restringir-la-circulacion/

LRA 9 Esquel

Nueva reunión

Definen protocolo del regreso a clases presenciales

La ministra de Educación de Chubut, Florencia Perata, luego de la séptima reunión del Consejo Asesor que se encuentra evaluando y conformando el Protocolo Provincial de Educación para el regreso a las clases presenciales, detalló las conclusiones del trabajo realizado. http://www.radionacional.com.ar/nueva-reunion-para-definir-el-protocolo-de-regreso-a-clases-presenciales/

LRA 53 San Martín de Los Andes

GERMAN BUSAMIA, Tribunal Superior de Justicia

Judiciales para reforzar los equipos de salud de Neuquén

El Poder Judicial de Neuquén convoca a todo el personal, en funciones o pasivos, especialmente a aquellos con formación en áreas relacionadas a la salud para prestar cooperación, en forma voluntaria, como refuerzo.http://www.radionacional.com.ar/convocan-a-personal-judicial-para-reforzar-los-equipos-de-salud-provincial/

LRA 43 Neuquén

DARIO MAS, gremio de Enfermeros y Enfermera

Alerta por agotamiento de trabajadores

Darío Más se refirió a la situación que vive el personal de salud en el contexto de la pandemia. “Estuvimos recorriendo el Hospital Castro Rendón, y lo real es que no hay enfermeros en la provincia, se ha agotado el recurso humano”, expresó.http://www.radionacional.com.ar/el-sindicato-de-enfermeria-de-neuquen-alerta-por-agotamiento-de-trabajadores/

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

MARTIN DOÑATE, senador nacional

Nación asiste a Río Negro con fondos y personal sanitario

El senador del Frente de Todos se refirió a las gestiones que realizó su partido para que el Gobierno Nacional envíe ayuda financiera y sanitaria a la provincia de Río Negro. Detalló que se trata de la suma de 250 millones de pesos distribuidos en dos tandas de 125 millones.http://www.radionacional.com.ar/nacion-asiste-a-rio-negro-con-fondos-millonarios-y-personal-sanitario/

LRA 4 Salta

MARTIN PLAZA, Colectivo de Abogades Populares

La provincia pide prorrogar la Emergencia Sanitaria

El Ejecutivo provincial envió a la Cámara de Diputados un proyecto que prorroga por seis meses la Ley 8188 de Emergencia Sanitaria por COVID- 19. Propone ampliar la integración del Comité Operativo de Emergencia (COE) y establecer un Régimen Excepcional Contravencional para la pandemia SARS-CoV-2/COVID-19. También deroga la ley 8191 que otorga facultades extraordinarias a la Policía de Salta, instrumento cuestionado por habilitar hechos de violencia institucional denunciados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ante fiscalía.http://www.radionacional.com.ar/provincia-pide-prorrogar-la-emergencia-sanitaria-y-derogar-superpoderes/

LRA 23 San Juan

ADRIANA GINESTAR, Dirección de la Mujer

Funcionarios públicos con de Covid-19

Las oficinas de la Dirección de la Mujer permanecerán cerradas a la atención al público para llevar adelante la desinfección de las instalaciones, debido a un caso positivo COVID dentro del personal que allí trabaja.http://www.radionacional.com.ar/funcionarios-publicos-con-resultado-positivo-de-covid-19/

LRA 29 San Luis

FERNANDO PEIRANO, Agencia de Promoción Científica

Políticas públicas en pandemia

El Presidente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica se refirió a las políticas públicas que se llevan adelante durante la pandemia en el sector de innovación y desarrollo tecnológico.http://www.radionacional.com.ar/innovacion-y-desarrollo-tecnologico/

LRA 4 Salta

NANCI JAIME, concejala de Metán

“La gente en el hospital no tiene ni barbijo”

La concejala denunció que en el hospital El Carmen de Metán, Salta, hay faltantes de insumos básicos como barbijos y alcohol. Además, denunció que no hay respuestas por parte del Ministerio de Salud provincial.http://www.radionacional.com.ar/concejala-nanci-jaime-la-gente-en-el-hospital-no-tiene-ni-barbijo/

LRA 23 San Juan

WALBERTO ALLENDE, diputado nacional

“Dejar la política partidaria y ponerse del lado de la gente”

El legislador se refirió al modo en el que se llevan adelante las sesiones en el Congreso de la Nación. Además marcó una fuerte posición sobre el exorbitante incremento de tarifas que se registró en San Juan.http://www.radionacional.com.ar/hay-que-dejar-la-politica-partidaria-y-ponerse-del-lado-de-la-gente/

LRA 17 Zapala

GONZALEZ TABOADA, fiscal general

Cumpliendo “más o menos” con el distanciamiento social

La funcionaria judicial dijo que están haciendo el mejor control con el poco recurso con el que se cuenta/ “Estamos haciendo todo lo que podemos, enfocándonos a lo más gravoso, como las reuniones clandestinas”, indicó González Taboada. http://www.radionacional.com.ar/llego-personal-de-enfermeria-para-reforzar-el-sistema-de-salud-provincial/

LRA 30 Bariloche

FELIX MOUSSA, intendente de Ñorquinco

“Seguimos sin casos de COVID-19”

Así lo indicó el mandatario local e informó que están trabajando para mejorar los ingresos a la ciudad a fin de evitar la circulación del virus. http://www.radionacional.com.ar/norquinco-sigue-sin-casos-de-covid-19/

LRA 2 Viedma

JORGE MOLINA, Unión de Trabajadores de Río Negro

Piden habilitar la atención en los centros de salud Ipross

Trabajadores y tranbajadoras piden que desde el Ipross se vuelva atrás con la medida que suspende las atenciones médicas programadas. Esa decisión está en la Circular 4 de este año donde se plantea de los controles y prácticas médicas programadas y sólo se atenderán urgencias y cuestiones impostergables.http://www.radionacional.com.ar/piden-que-vuelvan-las-atenciones-en-el-ipross/

LV 8 Libertador

UMA FLORES, de Trabajadores autoconvocados

“Estamos decidiendo a quiénes conectamos”

Flores agregó que se avanza en un protocolo para dar un marco a esas decisiones. La profesional expresó que alrededor de “70 prestadores de Salud del Hospital Central llevan seis meses sin cobrar su salario, y ni siquiera cuentan con ART”. http://www.radionacional.com.ar/estamos-teniendo-que-decidir-a-quienes-conectamos-y-a-quienes-no/

LRA 6 Mendoza

PABLO FERRARI, odontólogo

“No hay más tiempo y se debe volver a la fase I”

Ferrari señaló que la atención debe estar puesta en el personal de Salud, que se encuentra resentido, y que en Mendoza, de acuerdo a un relevamiento que se realizó entre el 31 de agosto y el 4 de setiembre, “la situación es compleja, el personal está desbordado y sobrecargado. Y además, la mayoría no cuentan con la formación y la experiencia para realizar las tareas que están cumpliendo”. http://www.radionacional.com.ar/para-el-odontologo-pablo-ferrari-no-hay-mas-tiempo-y-se-debe-volver-a-fase-1/

LRA 27 Catamarca

Accesos a la Justicia

Videoconferencias sobre derechos en la pandemia

El Centro de Acceso a Justicia, ubicado en el Departamento Belén, lleva a cabo un ciclo de charlas virtuales sobre “Acceso a Justicia y protección de derechos en contexto de pandemia global”. El coordinador del Centro, Sebastián Vergara, comentó los detalles de las charlas. http://www.radionacional.com.ar/realizan-videoconferencias-sobre-derechos-en-contexto-de-pandemia/

LRA 1 Buenos Aires

PEDRO GRECO, Diario de un voluntario

Uno de los 5 mil argentinos que testea la vacuna

Pedro Greco, periodista de Anfibia, es uno de los 5 mil argentinos voluntarios para testear una vacuna contra la COVID-19. En Buen día, contó cómo fue el paso a paso desde que decidió participar y le confirmaron que sería parte del estudio que durará dos años hasta cómo está siendo su día a día con el no saber qué le inyectaron, pero con la satisfacción de prestar el cuerpo a una fórmula científica que puede salvar a la humanidad de la pandemia. “Alguien lo tiene que hacer”, afirmó. http://www.radionacional.com.ar/como-es-el-dia-a-dia-de-los-voluntarios-para-probar-la-vacuna-contra-la-covid-19/

LRA 1 Buenos Aires

MARIA ROSA MARTINEZ, diputada

Presentan el proyecto La Marcha al Campo

En medio del déficit habitacional y de la toma de tierras en distintos puntos del país, el Frente de Todos impulsa un proyecto de ley para que personas y familias puedan acceder a tierras fiscales de zonas rurales.

La autora de la iniciativa, la diputada oficialista María Rosa Martínez, explicó de qué se trata esta propuesta, denominada Marcha al campo, y señaló que el país necesita que esas tierras estén disponibles “para que los habitantes de este pueblo puedan desarrollarse”. http://www.radionacional.com.ar/presentan-el-proyecto-la-marcha-al-campo/

LRA 1 Buenos Aires

JORGE D’ONOFRIO, diputado provincial

La solución “no es con la Policía reclamando en las calles”

El presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja bonaerense, señaló en el marco del lanzamiento del Programa de Fortalecimiento de Seguridad de la provincia, el aumento de los sueldos a las fuerzas de seguridad y las protestas de sectores de la Policía en dicho distrito. Además, las declaraciones del mayor Carlos Maure, quien amenazó la institucionalidad. http://www.radionacional.com.ar/jorge-donofrio-la-solucion-no-es-con-la-policia-reclamando-en-las-calles/

LRA 1 Buenos Aires

MARIO WAINFELD, “Gente de a pie”

Violencias que convergen

En su habitual editorial, Mario Wainfeld se refirió a la convergencia de la violencia en nuestro país, en el marco de los acontecimientos sucedidos tras la concesión de la prisión domiciliaria al empresario Lázaro Báez, y los disturbios provocados por vecinos, que no permitieron su ingreso al barrio; y las protestas de sectores de la Policía Bonaerense, entre otros hechos. http://www.radionacional.com.ar/violencias-que-convergen/

LT 14 Paraná

Debate en Diputados

Regulación de plataformas digitales

En una reunión informativa, legisladores de la Cámara de Diputados, junto a especialistas y representantes del sector de nuevas tecnologías, debatieron sobre la regulación, co regulación y responsabilidades de las plataformas digitales. http://www.radionacional.com.ar/diputados-debatieron-sobre-la-regulacion-de-plataformas-digitales/

LRA 29 San Luis

SERGIO CHODOS, director para el Cono Sur del FMI

Negociaciones con el Fondo Monetario Internacional

El director para el Cono Sur del Fondo Monetario Internacional, Sergio Chodos, se refirió a la deuda recibida. Además, indicó que actualmente se están articulando negociaciones por un nuevo programa con el organismo financiero internacional.http://www.radionacional.com.ar/deuda-externa-negociacion-con-el-fondo-monetario-internacional/

LRA 25 Tartagal

LUIS DIAZ, desocupados de Coronel Cornejo

Cortaron ruta nacional Nº 34

El referente de los manifestantes explicó los motivos por los que más de 60 personas cortaron la Ruta Nacional 34. Dijo que existen convenios incumplidos por el Gobierno de Salta.http://www.radionacional.com.ar/desocupados-cortan-ruta-nacional-no-34-en-coronel-cornejo/

LRA 53 San Martín de Los Andes

MARCELO MAS, delegado de la UTA Zona Sur

Está suspendido el servicio de transporte urbano

Trabajadores de la empresa Expreso de los Andes realizan una asamblea permanente hasta tanto se les abonen los salarios o se presente un compromiso de pago firmado por la empresa y el Municipio de San Martín de Los Andes.http://www.radionacional.com.ar/esta-suspendido-el-servicio-de-transporte-urbano-de-pasajeros/

LRA 19 Puerto Iguazú

RUBEN CABALLERO, Unión de Docentes Misioneros

Docentes en multitudinaria asamblea sobre la ruta

Docentes autoconvocados cortaron la Ruta Nacional 14 a la altura de la localidad de Dos de Mayo. Realizaron una asamblea, insatisfechos por el acuerdo firmado por UDA Y UDPM por un incremento de 2200 pesos. El sueldo básico de 7 mil pesos pasa a ser de 9200 a cobrar en octubre.http://www.radionacional.com.ar/docentes-se-concentraron-en-multitudinaria-asamblea-sobre-la-ruta/

LRA 16 LA Quiaca

BLAS GALLARDO, intendente de La Quiaca

“Logramos un consenso con los comerciantes”

Gallardo afirmó que “debemos continuar evitando o restringiendo la circulación hasta las 15 horas. Esto lo hemos logrado en base a un consenso también con todos los comerciantes que nos venimos reuniendo, conformando este Comité Operativo de Emergencia municipal”. http://www.radionacional.com.ar/el-intendente-gallardo-realiza-acuerdo-con-los-comercios/

LRA 26 Resistencia

General San Martín

Chacra Paraíso es un modelo de producción agroecológica

Estela García es productora agropecuaria, y junto con Marcelo Soto, gestionan ‘Chacra Paraíso‘. Sobre su trabajo, García comentó que “todo lo que producimos es sin agroquímicos, y recibimos a grupos de niños de Jardines de Infantes y de Escuelas Primarias, a quienes les mostramos y enseñamos cómo es la vida en el campo”. http://www.radionacional.com.ar/chacra-paraiso-modelo-de-produccion-agroecologica-en-general-san-martin/

LRA 27 Catamarca

Florencia Agüero, de Defensa al Consumidor

“No hubo ningún desabastecimiento en Catamarca”

Agüero también dijo que “Defensa al Consumidor trabaja de dos formas: a través de la recepción de denuncias de los consumidores, y por otro lado, haciendo controles en los comercios de la ciudad”. http://www.radionacional.com.ar/a-pesar-de-esta-etapa-de-pandemia-no-hubo-desabastecimiento-en-catamarca/

LRA 9 Esquel

Por reclamos de haberes atrasados

Trabajadores de la Salud realizarán paro por 48 horas

El doctor Fernando Macayo, integrante de la Asamblea de Trabajadores, se mostró consternado por la situación de los trabajadores públicos, diciendo que “hay una descomposición institucional tan profunda, partiendo con la clase política, que es realmente nefasta”.

Luego, confirmó que el paro de actividades por 48 horas de los trabajadores de la Salud será mañana, miércoles 9, y el jueves 10 de septiembre. http://www.radionacional.com.ar/trabajadores-de-la-salud-realizaran-asamblea-y-paro-por-48-horas/

LRA 5 Rosario

Rita Colli, Ministerio de Trabajo de Santa Fe

Conciliación hasta fines de septiembre en Aricana

La funcionaria del Ministerio de Educación provincial se refirió a la situación de la Asociación Rosarina de Intercambio Argentino Norteamericano (Aricana), que suspendió a 15 docentes que realizaron una medida de fuerza. La funcionaria provincial informó que la conciliación obligatoria hasta el 25 de septiembre. http://www.radionacional.com.ar/dictan-la-conciliacion-hasta-fines-de-septiembre-en-el-conflicto-de-aricana/

LRA 9 Esquel

CARLOS MILANI, SITRAVICH

“Hay que solucionar la situación salarial de todos”

Milani, delegado del Sindicato de Trabajadores Viales de Chubut (SITRAVICH), se expresó sobre el proyecto de endeudamiento para pagar los sueldos del Poder Judicial, y dijo que “estamos pidiendo una reunión al Poder Ejecutivo, para buscar una solución que incluya a todos los trabajadores y no sólo a los de un sector”. http://www.radionacional.com.ar/milani-hay-que-solucionar-la-situacion-salarial-de-todos-los-trabajadores/

LT 11 Concepción del Uruguay

Mediante un comunicado

La UATRE reclamó paritarias

Mario López, delegado de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), seccional Uruguay, habló sobre el comunicado que emitieron, exigiendo la negociación de paritarias, ya que las anteriores están vencidas desde mayo de este año. http://www.radionacional.com.ar/contundente-comunicado-de-uatre-y-pedido-de-paritarias/

LT 14 Paraná

Mañana, de 11 a 12 horas

Gastronómicos protestarán por reapertura de locales

Hugo Permayú, secretario General de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), seccional Paraná, informó que mañana, miércoles 9 de septiembre de 11 a 12 horas, protestarán reclamando por la reapertura de los restaurantes, bares y hoteles. http://www.radionacional.com.ar/hoteleros-y-gastronomicos-protestaran-reclamando-por-reapertura-de-locales/

LRA 14 Santa Fe

JORGE MOLINA, secretario general de UPCN

Acuerdo con los gremios por bonos no remunerativos

El gobierno de Santa Fe ofreció sumas fijas hasta noviembre, en el marco de la paritaria central con los gremios de UPCN y ATE. La oferta salarial a los gremios estatales contempla montos no remunerativos, que varían de acuerdo a las categorías e irían aumentando de acá hasta fin de año. http://www.radionacional.com.ar/acuerdo-entre-los-gremios-y-el-gobierno-por-bonos-no-remunerativos/

LRA 7 Córdoba

Gremios cordobeses

Máximo Tribunal admitió demanda por jubilaciones

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) admitió la acción de inconstitucionalidad de distintos gremios contra la reforma previsional de Córdoba. Por tal motivo, el abogado Félix López Amaya explicó la decisión del TSJ y la estrategia que tomarán Luz y Fuerza de Córdoba, la Unión del Personal de la Administración Pública Provincial, el Sindicato Municipal de San Francisco, el SUOEM, el Sindicato de Músicos de la Provincia de Córdoba, el Sindicato Regional de Luz y Fuerza, y el Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto y los Centros de Jubilados. http://www.radionacional.com.ar/maximo-tribunal-cordobes-admitio-la-demanda-de-gremios-por-las-jubilaciones/

LRA 28 La Rioja

Anuncio del gobierno provincial

Bono de 8 mil pesos para fuerzas policiales

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, confirmó el pago de un bono excepcional de 8 mil pesos para las fuerzas policiales, y otro adicional no remunerativo de 5 mil pesos para los efectivos del Servicio Penitenciario Provincial, por los próximos cuatro meses. http://www.radionacional.com.ar/el-gobierno-provincial-anuncio-bono-de-8-mil-pesos-para-fuerzas-policiales/

LV 8 Libertador

ADRIANA IRANZO, de Trabajadores de la Salud

“La información oficial es imperativa”

Iranzo, referente de la Asociación de Trabajadores de la Salud, aseguró que es muy confuso el mensaje que da el gobierno provincial sobre las medidas y acciones para evitar los contagios de COVID-19, agregando luego que “la gente hace lo que le parece”. http://www.radionacional.com.ar/trabajadores-estatales-aseguran-que-no-son-escuchados-por-el-gobierno/

LV 4 San Rafael

MARCELO JAPAZ, ministerio de Economía

La lucha antigranizo no empezará en fecha

El coordinador general del Ministerio de Economía y Energía, Marcelo Japaz, admitió que debido a la deuda de salarios y al tiempo que demorarán los controles necesarios en los aviones, el inicio del sistema de lucha antigranizo demandará, al menos, un mes. http://www.radionacional.com.ar/el-gobierno-provincial-confirmo-que-la-lucha-antigranizo-no-empezara-en-fech/

LT 11 Concepción del Uruguay

MARTIN OLIVA, intendente de Concepción del Uruguay

“Estamos en una movilidad laboral casi completa”

Oliva detalló la situación sanitaria actual y la gestión de gobierno, diciendo que “las decisiones son tomadas en absoluta consonancia con el gobierno nacional y provincial”. http://www.radionacional.com.ar/oliva-estamos-en-una-movilidad-laboral-casi-completa/

LRA 55 Río Senguer

Solo con protocolos

El 1° de noviembre abrirá la temporada de pesca

Como es habitual, la temporada de pesca tiene fecha de apertura prevista para el próximo el 1° de noviembre, salvo que este año la misma contará con cuidados especiales a raíz del COVID-19.

http://www.radionacional.com.ar/el-1-de-noviembre-sera-la-apertura-de-la-temporada-de-pesca/

LRA 26 Resistencia

LILA GOUZAL, coordinadora

“Es trascendente celebrar el derecho a la alfabetización”

Con motivo de recordarse hoy el Día Internacional de la Alfabetización, la coordinadora provincial de Alfabetización, Lila Gouzal, agregó que “por suerte, en esta gestión de gobierno se le da una importancia muy especial a la alfabetización, especialmente por el universo con el que trabajamos, que son poblaciones vulnerables y comunidades aborígenes”. http://www.radionacional.com.ar/dia-internacional-de-la-alfabetizacion-2/

LRA 42 Gualeguaychú

Control de incendios

Monitorean la zona del Delta

En referencia a los siniestros, el coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Mariano Benetti, indicó que nunca vio algo de esta magnitud, donde se conjugaron dos factores: la baja del río, que dejó sin humedad el suelo, y tres meses de sequía en la zona. http://www.radionacional.com.ar/ante-el-control-de-los-incendios-monitorean-la-zona-del-delta/

LRA 20 Las Lomitas

GUILLERMA PEDRINI, ANSES

Extensos operativos de la filial Las Lomitas

La jefa del ANSES filial Las Lomitas, dijo que “estos operativos se realizan los miércoles, y allí el personal de ANSES se acerca a las localidades y parajes, donde cada vecino pueda llevar a cabo sus trámites”. http://www.radionacional.com.ar/extensos-operativos-de-anses-en-todo-el-interior-de-la-provincia/

LT 11 Concepción del Uruguay

MARCELO BISOGNI, Instituto de Vivienda

Permitirá refinanciar y cancelar cuotas adeudadas

El presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), se refirió al nuevo plan que permitirá refinanciar o cancelar pagos adeudados a los adjudicatarios de viviendas con cuotas menores a tres mil pesos.

“La medida busca capitalizar al organismo y destinar los fondos a la construcción de nuevas viviendas en toda la provincia”, indicó Bisogni. http://www.radionacional.com.ar/el-iapv-permitira-refinanciar-y-cancelar-cuotas-adeudadas/

LRA 9 Esquel

FERNANDA AMINSKY, de Dirección de Tierras Fiscales

“En Esquel ya no hay terrenos fiscales”

Aminsky brindó detalles sobre la toma de tierras por parte de los vecinos, y los trámites y resoluciones a tomar en los próximos días. http://www.radionacional.com.ar/fernanda-aminsky-en-esquel-ya-no-hay-terrenos-fiscales/

LRA 3 Santa Rosa

IVAN POGGIO, director de Discapacidad

“Los certificados se están entregando con normalidad”

Poggio aseguró que, en el marco de la pandemia, están trabajando con normalidad. Habló de los Centros de Día, la certificación y los procedimientos aplicados en los últimos meses. http://www.radionacional.com.ar/discapacidad-los-certificados-se-estan-entregando-con-normalidad/

LRA 55 Río Senguer

SOLEDAD CAÑUMIL, socorrista Comodoro Rivadavia

“En un mundo justo las niñas no son madres”

Soledad Cañumil, socorrista de Comodoro Rivadavia, detalló la campaña que alcanza a toda la Patagonia sur, denominada “En un mundo justo las niñas no son madres”, apuntando a los derechos de las niñas y la interrupción legal del embarazo.

http://www.radionacional.com.ar/campana-en-un-mundo-justo-las-ninas-no-son-madres/

LRA 29 San Luis

RICARDO GUTIERREZ ESLEY, abogado

Piden nuevas medidas por femicidio de Mónica Ramos

Los familiares de Mónica Ramos, la docente puntana que fue asesinada a puñaladas durante un asalto el 3 de marzo pasado en su casa que, luego, fue incendiada supuestamente para borrar huellas, denunciaron que la causa está paralizada y reclamaron a la Justicia que se realicen los peritajes científicos e informáticos aún pendientes en el expediente que quedaron demorados por la pandemia.http://www.radionacional.com.ar/femicidio-de-la-docente-monica-ramos/

LRA 30 Bariloche

KARINA BAHAMONDE, arquitecta

“Más constructoras que incorporen a mujeres y disidencias”

La arquitecta integrante de Triskel Construcciones S.A. contó que la empresa ganó la licitación de una obra pública en Viedma y decidió contratar a mujeres y disidencias trabajar. Para ello, trabajaron en conjunto con la UOCRA de esa localidad.http://www.radionacional.com.ar/ojala-haya-mas-constructoras-que-incorporen-a-mujeres-y-disidencias/

LRA 12 Santo Tomé

CARLOS GONCALVEZ, periodista

“La CIDH instó a investigar la muerte de las niñas”

Tras el asesinato de dos niñas argentinas de 11 años por parte del ejército paraguayo, Goncalvez afirmó que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instó al gobierno paraguayo a investigar la muerte de las niñas”.

También el representante de Derechos Humanos de ONU en América del Sur, Jan Jarab, demandó al Estado paraguayo una investigación “sin demora y de forma imparcial”. http://www.radionacional.com.ar/crimen-de-las-ninas-argentinas-en-paraguay/

LT 11 Concepción del Uruguay

GREGORIO CARRO, abogado

“El crimen de Flavia es un claro caso de impunidad”

El asesinato de Flavia Squiavo lleva más de 20 años de impunidad, luego de dos juicios en los que fueron absueltos todos los acusados.

Sobre el tema, Carro dijo que “la activa disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dejó abierta la expectativa y la esperanza de que se impida la consagración de la impunidad en este crimen”. http://www.radionacional.com.ar/crimen-de-flavia-squiavo-es-un-claro-caso-de-impunidad/

LT 14 Paraná

LUCIANA MORENO, Diversidad sexual y géneros

Sigue abierta la inscripción para promotores territoriales

La directora Nacional de Políticas Integrales de Diversidad Sexual y de Géneros, Luciana Moreno, explicó en qué consiste el formulario que está disponible online para quienes quieran integrar el registro nacional de Promotoras y Promotores de Género y Diversidad “Tejiendo Matria”. http://www.radionacional.com.ar/sigue-abierta-la-inscripcion-para-promotores-territoriales/

LRA 1 Buenos Aires

Maravilla Martínez Top 6

Entre los mejores, después de mucho tiempo

Sergio “Maravilla” Martínez fue reubicado en el ranking mundial de peso medio de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El argentino volvió tras seis años, con 45, ganó una pelea ante un ignoto rival (Fandiño) y lo ubicaron 6to. en el ranking, entreverándolo entre los mejores medianos de la actualidad. http://www.radionacional.com.ar/maravilla-martinez-top-6/

LRA 1 Buenos Aires

Argentinos Juniors

Brote de Covid en La Paternal

El PCR al plantel profesional, dio como resultado 6 positivos. Los jugadores y sus contactos estrechos fueron aislados, suspendiendo los entrenamientos de manera preventiva. El plantel no volvería a entrenar hasta el lunes próximo, a la espera de nuevos testeos y evitando posibles contagios y falsos negativos. http://www.radionacional.com.ar/brote-de-covid-en-la-paternal/

LRA 1 Buenos Aires

Roland Garros tendrá público en tres canchas

“Burbuja sanitaria” para todos los tenistas

Roland Garros, el tercer y último Grand Slam del año tendrá público, sólo en sus tres estadios principales, y “burbuja sanitaria” para los tenistas que se podrán alojar en los dos hoteles oficiales para la ocasión y no podrán alquilar casas como muchos hacen habitualmente, en especial los tenistas con mejor ranking.

También se informó que sólo estarán autorizados dos invitados o acompañantes por participante, que la qualy, una semana antes, será a puertas cerradas, y que apenas se acreditará al 50% del periodismo que se acepta normalmente, con prioridad para los medios europeos. http://www.radionacional.com.ar/ro

land-garros-tendra-publico-y-burbuja/

LRA 7 Córdoba

HERNAN FERRARO, de la selección de vóley femenino

“Todavía es mucha la distancia con las potencias”

Ferraro, Director Técnico de la selección Argentina, contó que trabaja con las chicas a través de las redes, ya que muchas jugadoras se encuentran entrenando con sus respectivos equipos en el exterior, y sus expectativas relacionadas a los Juegos Olímpicos de Tokio. http://www.radionacional.com.ar/hernan-ferraro-todavia-es-mucha-la-distancia-con-las-potencias/

LRA 1 Buenos Aires

FELIPE PIGNA, “Historias de nuestra historia”

A 90 años del primer golpe de Estado del siglo XX

Felipe recordó los hechos políticos, sociales y económicos, que rodearon al golpe de Uriburu y la fuerte campaña mediática que se desató contra Yrigoyen para justificar su destitución. http://www.radionacional.com.ar/a-90-anos-del-primer-golpe-de-estado-del-siglo-xx-en-la-argentina/

FOTO GOLPE 1930

LRA 1 Buenos Aires

Formato online

Sexta edición del Festival de Cine de las Alturas

El evento se realizará del 11 al 20 de septiembre en formato online, por la pandemia de coronavirus, y se podrá seguir vía streaming. El co-director artístico del Festival, Marcelo Pont, reconoció el desafío de tener que organizar el evento de manera online y manifestó sus expectativas por esta particular edición. http://www.radionacional.com.ar/en-formato-online-se-viene-la-6-edicion-del-festival-de-cine-de-las-alturas/

LRA 1 Buenos Aires

RITA CORTESE, cine, teatro, libros y pandemia

Estreno de “Las siamesas” y Cervantes 2021

Rita contó detalles sobre “Las siamesas”, el film de Paula Hernández que rodó el año pasado y que se estrenará próximamente y adelantó su proyecto en el Teatro Cervantes el año próximo. http://www.radionacional.com.ar/rita-cortese-cine-teatro-libros-y-pandemia/

FOTO RITA CORTESE

TAPARLE LOS OIDOS

Después de lo vivido ayer en un country, ese de Pilar en el que sus vecinos se negaron a cumplir con una orden judicial, a la estatua de la Justicia, además de la venda en los ojos, hay que taparle los oídos y cambiarle la balanza por un “justiciómetro”. Parecía que Comodoro Py había abierto una sucursal en Ayres del Pilar.

Todo esto lo podemos resumir, con aquel diálogo entre un juez y un reo:

Juez: -Bueno, lo sentencio a prisión por el robo de un reloj en la joyería.

Reo: -Pero Sr. Juez, ¿tiene pruebas?

Juez: -No, pero tengo un testigo que lo vió.

Reo: -Bueno si es por eso, yo tengo como 5 mil que no me vieron!!!

CHOCOLATE