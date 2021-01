Diario de Radio Nacional 08/01/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Buenos Aires – SANTIAGO CAFIERO: “Quienes deben aplicar las medidas son las autoridades provinciales”

Buenos Aires – CARLA VIZZOTTI: Afirmó que el descenso de los casos se detuvo el 14 de diciembre

Córdoba – JUAN SCHIARETTI: “Vamos a seguir con el mismo sistema de trabajo”

Córdoba – ROBERTO SALVAREZZA: “Esperamos que para agosto el 50% de la población se haya vacunado”

Buenos Aires – MARCOS BACHETTI: “Estamos preocupados porque los casos aumentaron rápido”

Concepción del Uruguay – HUGO CETTOUR: “Está aprobada como antiparasitario, pero no para el COVID”

Bahía Blanca – LUIS CALDERARO: Vacunas: “No se le puede decir cualquier cosa a la gente”

Buenos Aires – Telefonía, internet y TV por cable: Las empresas tienen la obligación de dar la Prestación Básica Universal

Buenos Aires – Suspenden la fiesta del Gauchito Gil: Para evitar contagios de coronavirus

Buenos Aires – DANIEL FILMUS: Condenó los ejercicios militares británicos en las Islas Malvinas

Puerto Iguazú – CLAUDIO FILIPPA: No adhiere al decreto nacional

San Martín de Los Andes – MAURICIO TRONCOSO: Analiza qué medidas adoptará tras los anuncios de Nación



San Juan – MONICA JOFRE: Alerta por el crecimiento de casos

Ingeniero Jacobacci – LAURA GARCIA: Comenzó la campaña en Jacobacci

Resistencia – Instituto Provincial de Viviendas: Acceso a los sectores más vulnerables

Formosa – Anuncio de la gobernación: Contratos de obras por 5.049 millones de pesos

Libertador – HUGO YASKY: “Nadie les pide que hagan beneficencia”

Mendoza – Nuevo Hospital Gailhac: Cornejo anunció obras que nunca se ejecutaron



Gualeguaychú – ESPERANZA CASULLO: “Fue un intento fallido de auto golpe”

Libertador – ATILIO BORON: “Es algo que se venía gestando desde hace mucho tiempo”

Santo Tomé – CARLOS JUAREZ CENTENO: “El liderazgo de los Estados Unidos viene cayendo”

Bahía Blanca – SEBASTIAN LACUNZA: “Discurso extremista, xenófobo, racista”

Bahía Blanca – JORGE MARRALE: “Conejo blanco, conejo rojo”

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

LRA 1 Buenos Aires

Cafiero anunció que el decreto que se publicará en las próximas horas “detalla cuáles son los indicadores epidemiológicos a la hora de tomar medidas de restricción de circulación para bajar los contagios” de coronavirus. En conferencia de prensa en Casa de Gobierno, sostuvo que “quienes deben aplicar las medidas” para mitigar la propagación del coronavirus ante el actual escenario de incremento de contagios “son las autoridades provinciales y locales”, quienes -indicó- puedan “avanzar en medidas que restrinjan la circulación y las actividades nocturnas”.

LRA 1 Buenos Aires

Vizzotti aseguró que desde mediados de diciembre se reflejó “una detención en la disminución de los contagios” y actualmente se observa un crecimiento de casos de coronavirus vinculados a la mayor circulación de personas y a la relajación de las medidas de prevención.

“Cuando vemos el mapa de reportes de casos cada 100 mil habitantes, el número más importante está en Europa y en los Estados Unidos. La región de las Américas y nuestro país también se ve un aumento de casos”, explicó la funcionaria.

Al brindar el reporte epidemiológico semanal, la funcionaria sostuvo que la lista de países con más contagios está encabezada por Estados Unidos y continúa con India, Brasil, Rusia, Reino Unido, Francia, Italia, España, Alemania, Colombia, Argentina y Turquía.

LRA 7 Córdoba

Schiaretti aseguró que no se impondrán restricciones nocturnas, y que en la provincia continuará la actividad industrial y productiva.

Luego, el mandatario agregó que el comercio tendrá la posibilidad de extenderse hasta las 23 horas, y por la temporada de verano la actividad gastronómica podrá atender al público hasta la hora 1, como es habitual en Córdoba.

LRA 7 Córdoba

Salvarezza dijo que “hay varias etapas que se han llevado a cabo para mejorar las condiciones que dejó el gobierno anterior para el sistema de ciencia, que como todos saben fue bastante maltratado”.

Respecto al rol que la ciencia argentina ha ocupado durante la pandemia, Salvarezza describió una serie de avances fundamentales que se alcanzaron en 2020, y afirmó que “los científicos y científicas argentinas han venido trabajando desde marzo del año pasado en avances que no sólo aportaron a lucha contra la pandemia en nuestro país, sino también en todo el mundo”.

LRA 1 Buenos Aires

Entre Ríos registró ayer 587 casos de coronavirus y las autoridades están “preocupadas” porque el aumento es “rápido”. “En las últimas semanas incrementaron en muchas localidades”, declaró el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud de Entre Ríos, Marcos Bachetti.

En ese marco, el funcionario aseguró que dicha provincia “está en alerta” ya que, si bien los infectados son en mayoría los jóvenes, “a mediano o corto plazo representará un contagio en los adultos mayores”.

LRA 13 Bahía Blanca

Calderaro calificó como “irresponsables” las declaraciones del intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay (Juntos por el Cambio), quien dijo que no se iba a aplicar la vacuna rusa contra el covid 19. El jefe comunal bahiense manifestó que “hubo muchas idas y vueltas y ni Putin se la va a poner”.

Calderaro también salió a contestarle al director del Hospital Municipal, Gustavo Carestía, quien el martes dijo: “Finalmente, no vamos a recibir vacunas rusas. Salvador Giorgi me dijo que en ningún momento se había pensado que en el Hospital Municipal se iba a vacunar”.

LRA 1 Buenos Aires

Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), aseguró que las empresas tienen la “obligación de otorgar” la Prestación Básica Universal para telefonía, internet y TV por cable a quien solicite la adhesión. El beneficio entró en vigencia el primero de enero.

Por otra parte, remarcó que sólo se aprobó el aumento del 5% en las tarifas de telecomunicaciones e información. “Los responsables aducen que ya habían enviado la factura y que el mes que viene van a devolver lo que cobraron de más automáticamente”, remarcó el funcionario.

López agregó que estarán “atentos” a que se cumpla con el descuento que se pagó de más y al cumplimiento con respecto a la Prestación Básica para que “nadie se quede afuera”.

LRA 1 Buenos Aires

La Municipalidad de la ciudad correntina de Mercedes anunció que este año fueron suspendidos los festejos presenciales que se celebran cada 8 de enero en honor al difunto Gauchito Antonio Gil debido a que la convocatoria podría acercar a decenas de miles de fieles provenientes de todo el país y de países limítrofes. Hay actividades virtuales de homenaje debido a las medidas de prevención para evitar la propagación de la COVID-19. En Radio país, el periodista de Radio Nacional Paso de los Libres Guillermo Romero dio detalles al respecto.

LRA 1 Buenos Aires

Filmus expresó su enérgico rechazo a la realización de ejercicios militares en las Islas Malvinas por parte del Reino Unido y afirmó que “rompe con todos los acuerdos de Naciones Unidas” y otros organismos internacionales para reanudar las negociaciones, a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía. “Condeno los ejercicios militares británicos en Malvinas”, sostuvo, al tiempo que consideró esta acción como una “provocación” en medio de las condiciones en las que se encuentra el mundo.

LRA 19 Puerto Iguazú

A través de una conferencia de prensa, el intendente Claudio Filippa anunció que no adhiere al decreto nacional para la restricción de circulación nocturna. Además aclaró que está en vigencia el permiso para reuniones al aire libre de hasta 20 personas y consideró que “la situación paremiológica está controlada”.

LRA 53 San Martín de Los Andes

El gobierno de Neuquén analiza si adopta nuevas medidas para frenar el avance del coronavirus luego de que el Ejecutivo Nacional informó que serán las provincias las que deban observar la situación ante la pandemia.

LRA 23 San Juan

La médica explicó que las reuniones familiares y movilización de sanjuaninos y sanjuaninas durante las fiestas de fin de año provocará un incremento de la curva de contagios en San Juan. La funcionaria de Salud Pública dijo que “a fines de esta semana podremos empezar a tener el aumento de casos”.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

Llegaron 150 dosis de la vacuna Sputnik V contra COVID-19 a Ingeniero Jacobacci y comenzó la vacunación entre el personal de salud de la ciudad en el Hospital Rogelio Cortizo.

LRA 26 Resistencia

El vocal del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Viviendas (IPDUV), Mariano Brahim, contó algunos de los proyectos que buscan concretar, indicando que “a raíz de gestiones realizadas por el gobernador Jorge Capitanich con el gobierno nacional, se consiguieron fracciones de tierras y lotes que serán destinados a proyectos de Infraestructura Social Básica, con la construcción de viviendas que podrían estar ubicadas en la zona sur de Resistencia, y con el cumplimiento de los requisitos básicos para poder hacerlo”.

LRA 8 Formosa

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, anunció la firma de contratos de obras y llamados a licitación por un monto total de 5.049 millones de pesos.

“Estas obras beneficiarán a los vecinos de Formosa Capital, Villa Escolar, Pirané, Riacho He Hé, Ingeniero Juárez, Laguna Blanca y a las comunidades ribereñas del río Pilcomayo, en el oeste provincial”, aseguró el gobernador.

LV 8 Libertador

Yasky analizó la convocatoria al paro de la Mesa de Enlace, diciendo que “es una actitud deplorable, teniendo en cuenta que todo el mundo está viviendo una situación de fragilidad del equilibrio social y garantizar el alimento de los ciudadanos de cada país es una prioridad”.

LRA 6 Mendoza

El diputado por el Frente de Todos, Néstor Márquez, le solicitó a las autoridades del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública que brinde informe sobre la construcción del nuevo edificio para el Hospital Héctor Elías Gailhac.

El legislador explicó que desde hace años se viene reclamando la obra, la cual fue anunciada por el ex gobernador Alfredo Cornejo, pero nunca se llevó a cabo.

LRA 42 Gualeguaychú

Casullo explicó la interna política que atraviesa al pasado y presente estadounidense, el cambio de gobierno y la conflictividad social emergente.

“En Estados Unidos, simpatizantes de Donald Trump ponen en duda el sistema democrático y denuncian fraude por parte de Joe Biden. Fue un intento fallido de auto golpe, y este grupo avisa que están organizados y armados”, dijo Casullo, y luego aseguró que “con este conflicto interno, los Estados Unidos pierde mucho de su soft power, que es esta posibilidad de decir que el país funciona como una democracia”.

LV 8 Libertador

“Estados Unidos tiene un sistema político anacrónico, no democrático. Cuando uno mira cuántos países eligen a sus autoridades de manera indirecta, a través de un Colegio Electoral, te das cuenta que estamos frente a una tremenda anomalía”, expresó Atilio Borón, sociólogo y analista en política internacional.

“Esto se venía generando, es un problema muy serio de falta de representación que se agravó porque la sociedad estadounidense cambió tremendamente en el último medio siglo”, aseguró el analista.

LRA 12 Santo Tomé

El director de Programación Territorial Internacional del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y presidente de la Comisión Mixta Brasileño-Argentina (COMAB), Carlos Juárez Centeno, se refirió al fin de la concesión de Mercovía del puente de la Integración, que une las ciudades de Santo Tomé y San Borja, y luego analizó la situación de los Estados Unidos, diciendo que “el liderazgo norteamericano viene cayendo desde hace un tiempo, y la llegada de Trump al poder y la pandemia aceleraron esa problemática”.

LRA 13 Bahía Blanca

Manifestantes afines al Partido Republicano tomaron el Congreso de Washington cuando los legisladores estadounidenses estaban reunidos para certificar la victoria del demócrata Joe Biden –quien asumirá el 20 de este mes- sobre el actual presidente Donald Trump en las últimas elecciones.

LRA 13 Bahía Blanca

Marrale contó en Radio Nacional Bahía Blanca cómo será esta experiencia de “Conejo blanco, conejo rojo” del iraní Nassim

“Conejo blanco, conejo rojo” comenzará el viernes que viene en el Metropolitan de Buenos Aires y contará además de Jorge Marrale con actores rotativos entre los que están entre otros Mercedes Morán, el bahiense Soy Rada, Federico Bal, Jorgelina Aruzzi y Carola Reyna.

LRA 7 Córdoba

Tal como lo anunció el gobernador Juan Schiaretti, Córdoba no avanzará en sumar restricciones para la batalla contra el coronavirus, sino que apostará a fortalecer el sistema de prevención y testeos como principal estrategia sanitaria.

“Los anuncios nacionales están basados en una política de acompañamiento que se está haciendo con las provincias más complicadas. Esa no es la situación de Córdoba, por eso no vamos a adherir”, dijo Laura López, la directora del Área de Epidemiología provincial.

LRA 15 Tucumán

Desde la Unión de Hoteles, Confiterías, Bares y Afines de Tucumán (UTHGRA) rechazaron la reducción de circulación nocturna para evitar la propagación del coronavirus y lo calificaron de “mortal” para la actividad gastronómica.

LRA 4 Salta

El Gobierno de Salta no aplicará restricciones para la circulación de vehículos tras los pedidos del sector empresarial. Así lo confirmó el presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica, Eduardo Kira, quien manifestó que “hay que cuidar la salud pero también la economía”. Agregó que buscan “mantener los negocios abiertos y no despedir a empleados”.

LRA 22 Jujuy

Roxana Fatum, responsable del Departamento de Inmunizaciones de Jujuy, confirmó que “llegaron a la provincia las 2.250 dosis de Sputnik V que estaban programadas”, y después indico que “ya hay 15 mil personas del área de Salud, tanto en el ámbito público como en el privado, que debe acceder a la vacunación”.

LRA 9 Esquel

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, dio marcha atrás con las restricciones de horario comercial emitidas en los últimos días de diciembre, luego de que se disparó el contagio de COVID-19 en la ciudad.

La decisión se tomó luego de conocerse el decreto nacional que prohíbe la circulación entre las 0 hora y las 6 de la mañana, medida a la cual el municipio adhirió. Al respecto de la situación, el mandatario dijo que los vecinos están respetando las indicaciones, y aseguró que “el turismo no ha generado contagios en Esquel”.

LT 11 Concepción del Uruguay

El presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Concepción del Uruguay, Fernando Vence, indicó que las entidades gremiales de la costa del Uruguay han solicitado a los intendentes continuar con los horarios con los que venían funcionando.

Vence informó que más allá de los acuerdos logrados en algunas localidades, se está esperando el decreto nacional y provincial.

LT 11 Concepción del Uruguay

Weimberg, quien trabaja en el sector de pacientes moderados de COVID-19 del Hospital Centenario de Gualeguaychú, sostuvo que en la ciudad los mayores números de contagios sucedieron en agosto, y que en los primeros días de diciembre se produjo una nueva ola de infectados.

“La semana próxima veremos la complicación del sistema de Salud, ya que observaremos los contagios de los encuentros de fin de año”, anticipó el neumonólogo.

LT11 Nacional Concepción del Uruguay

Consultado sobre la Ivermectina y su uso para combatir el Covid, Cettour indicó que la misma está aprobada por la ANMAT para uso antiparasitario y que depende la dosis en que se la utilice puede tener efectos adversos.

LV 8 Libertador

Lo informó Luis Cabeza, jefe de Hemoterapia del Hospital El Carmen, quien brindó detalles sobre el procedimiento y la importancia de que se acerquen a donar plasma quienes han padecido la enfermedad.

LT 14 Paraná

El subsecretario de Redes Integradas del Servicios de Salud, Marcos Bachetti, habló sobre la situación sanitaria de Entre Ríos, recordando que es de “conocimiento la intensificación de casos en las últimas semanas en varias ciudades de la provincia”, y también indicó que se está viendo “el inicio del rebrote, que llegó más temprano de lo que hubiésemos querido”.

LRA 8 Formosa

Mediante una nueva planificación estratégica del gobierno formoseño que se implementa a través del Ministerio de Desarrollo Humano, equipos de Salud de los efectores sanitarios de la capital recorren los distintos barrios de la ciudad a fin de concretar el testeo masivo para la detección de positivos de COVID-19.

Lo informó la subsecretaria de Establecimientos Asistenciales de Complejidad Integrada, Eugenia Ruiz, quien agregó que para dar continuidad a la búsqueda activa de casos, tal como se viene haciendo en otros puntos del territorio, la ciudad capital se dividió en cuatro regiones.

LU 4 Patagonia

La subsecretaria de Salud de Comodoro Rivadavia, Gabriela Simunovic, valoró la gran cantidad de personas que se acercaron a la sede del Instituto Superior de Educación Tecnológica (CERET) para ser hisopadas, e indicó como seguirá el Plan.

LRA 17 Zapala

Consultado sobre el balance de 2020, el mandatario local destacó las obras públicas que se iniciaron y en la ciudad como el asfalto de calles y realización de cordón cuneta. “Ha demostrado una apertura contundente a pesar de ser de diferente signo político, nosotros somos Movimiento Popular Neuquino”.

LT11 Nacional Concepción del Uruguay

El vicepresidente de Granja tres Arroyos, Marcelo de Grazia indicó en nuestra emisora que en la planta “La China” en Concepción del Uruguay actualmente hay un ausentismo del 22% y muchas personas aisladas.

LRA 1 Buenos Aires

La Mesa de Enlace decidió hacer un cese de actividades como forma de protesta contra la medida del Gobierno de suspensión temporal de la exportación de maíz hasta marzo del 2021. Sin embargo, Coninagro no adhirió a la medida.

“Defendemos lo mismo, pero hay diferentes miradas”, declaró el presidente de dicha entidad, Carlos Iannizzotto, y agregó: “La situación no da para un paro”.

El productor aseguró que deben apostar “más al diálogo” a pesar de estar en desacuerdo con las medidas ya que sostuvo que le “complica” la exportación al exterior. “Hay sobradas argumentaciones para que la gente se quede tranquila que no hay desabastecimiento de maíz”, remarcó Iannizzotto.

LRA 26 Resistencia

El ingeniero Adrián Martín dio precisiones acerca del emprendimiento que efectúa para la producción de uvas en el Chaco, diciendo que “estamos trabajando en la localidad de Pampa del Indio con la Fundación Arraigo y desde hace diez años probamos distintas variedades, de las cuales se destacan dos: una para uvas de mesa, y otra para producir vino”.

LV 8 Libertador

Alejandro Gallego, titular de AYSAM, explicó los motivos del incremento y brindó detalles sobre la forma en que se está brindando el servicio.

Luego, Gallego se refirió al alto nivel de pago en plena pandemia, afirmando que “no hay morosidad y damos gracias a la comunidad. Tenemos que mejorar, y lo vamos a hacer en la medida que tengamos los fondos para realizarlo”.

LRA 21 Santiago del Estero

El ingeniero brindó detalles sobre tres proyectos que beneficiarán a 22 familias cada uno y a la vez promoverán la producción local. Añadió que se trabaja en forma conjunta con la Intendencia del Parque Nacional Copo, la Dirección de bosques y fauna de la provincia y los fondos que provienen del Banco Mundial.

LRA 14 Santa Fe

El acuerdo entre el gobierno de la provincia de Santa Fe y los gremios estatales implicaría un aumento que oscila entre 3.600 y 15.000 pesos mensuales de acuerdo a las categorías. Al respecto, el Secretario de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri afirmó que “implica un incremento respecto de los haberes de noviembre que ronda entre el 10 y el 12%”.

LRA 24 Río Grande

En el marco de las celebraciones por el “Día de Reyes Magos”, el Autódromo Ciudad de Río Grande será sede de un festival para niñas y niños de toda la ciudad. El evento será el domingo 10 de enero y está organizado por la Agencia Municipal de Deportes junto a las entidades de automovilismo local.

LRA 1 Buenos Aires

El director de LRA 53, Juan Pablo Gauthier, dialogó con Martín Jáuregui y María Fernanda Heras y dio detalles de las propuestas turísticas que ofrece San Martín de los Ándes, que es “la cabecera del Parque Nacional Lanín”.

LRA 6 Mendoza

Familiares, amigos y la comunidad LGTBQ+ reclamaron justicia por el asesinato de David Calderón, víctima de un crimen de odio por razones de orientación sexual.

“La pasión no mata”, señalaron los manifestantes, luego de que las pericias indicaran que David, de 30 años, fue asesinado por una persona conocida en la intimidad de su edificio.

LRA 1 Buenos Aires

Johnny Albino, responsable del ECO Hostel Malargüe, contó las propuestas que ofrece esta posada construida con barro, madera y materiales reciclados como parabrisas y botellas.

LRA 52 Chos Malal

La legisladora detalló las actividades y colectas solidarias que se están realizando para colaborar con la localidad de Barrancas que recientemente sufrió una tormenta que generó serios daños y pérdidas materiales.

LT11 Nacional Concepción del Uruguay

Aldo Montaña, concejal por el partido vecinal Uruguay Se Puede, anunció en comunicación con Primer Mensaje que en el mes de Marzo se comenzaría a tratar en el Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza de “Banco de tierras”.

LRA 18 Río Turbio

Desde el lunes, bomberos de Lago Posadas junto a la Brigada de Voluntarios y Vialidad Provincial trabajan para sofocar el incendio en la zona de bosque del Cañadón del Río Oro, en la zona norte de la provincia de Santa Cruz.

LV 8 Libertador

Se trata de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, de 14 años, quien es hija de Carmen Villalba y Alcides Oviedo, líderes de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), presos políticos en su país desde 2004.

La niña vive en Misiones con gran parte de su familia y en septiembre de 2020 viajó a Paraguay con su tía Laura, donde un comando de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) las asesinó durante un fingido enfrentamiento con una supuesta base del EPP. Miryam Villalba, tía de Carmen, relató la situación que atravesaron la niña y su tía, y detalló los reclamos que están llevando adelante desde distintas agrupaciones de nuestro país y de Derechos Humanos a nivel internacional.

LRA 13 Bahía Blanca

Buedo dijo que hubo aspectos positivos en su primer año de gestión, más allá de los inconvenientes que trajo la pandemia de coronavirus.

“Uno de los aspectos positivos fue que los adultos mayores se adaptaron rápidamente a todo lo que tiene que ver con lo digital”, señaló la funcionaria.

LT 14 Paraná

Luciano Scatolini, secretario de Desarrollo Territorial y miembro del Comité Ejecutivo de PROCREAR, informó que 65 municipios de Entre Ríos suscribieron a los convenios de adhesión al Programa Federal ´Argentina Construye Solidaria´.

En esta oportunidad, Nación transfirió más de 52 millones de pesos a la provincia para beneficiar a las diferentes organizaciones de la comunidad.

LRA 6 Mendoza

Tras la separación de Sebastián Henríquez de su cargo al frente del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) de Mendoza, la Intersindical de Mujeres destacó la celeridad con la que actúo el gremio.

“Este no es un hecho aislado, sino que por el contrario el movimiento sindical en Mendoza tiene situaciones de denuncias por violencia laboral, política y de género en su mayoría”, explicó la referente gremial de la CTA y de la Intersindical de Mujeres, Cristina Rasso.

LRA 27 Catamarca

Catamarca resolvió adherir a la Ley de Cupo Femenino en escenarios. Esta propuesta surge con el fin de equilibrar la participación de artistas mujeres, solistas o en bandas, en los distintos espectáculos, privados o públicos, en vivo u online.

La profesora e integrante del Movimiento Margaritas, Emilse Quinteros, explicó que “tuvimos la grata sorpresa de que la provincia se sumara. Esta ley nacional de cupo viene a saldar una deuda histórica con las mujeres. El mínimo es el 30 %, y dependerá de la cantidad de artistas que se convoquen en cada caso”.

LRA 15 Tucumán

La actividad cultural de Tucumán comenzará la próxima semana. Así lo anunció Martín Ruiz Torres, presidente del Ente Cultural de Tucumán. “Se realizarán los viernes, sábados y domingos de enero, febrero y marzo, con más de 40 shows que se van a llevar a cabo en el Teatro San Martín.

LRA 1 Buenos Aires

Fanti analizó en qué estado se encuentra la lectura en los más jóvenes. “Si bien los textos tienen un montón de competidores, como la tecnología, hay una imperiosa necesidad de los padres de tenerlo controlado”, explicó la especialista con respecto al equilibro que se propuso en los últimos tiempos.

También aseguró que hace diez años comenzó a ampliarse los segmentos y la variedad de temáticas. “En la pandemia vimos que, como los otros espacios del ocio estuvieron cerrados, el libro ganó terreno”, declaró.

LRA 5 Rosario

La funcionario habló sobre el inicio de los espectáculos presenciales que se desarrollarán en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito, y que anoche tuvo la primer edición con un concierto gratuito en homenaje a María Elena Walsh al que asistieron unas 800 personas.

LV 8 Libertador

Este dúo mixto que estará presente en el RAC es la conjunción entre una voz femenina cálida, trabajada con estudio vocal, que es Andrea Dávila, soprano en el Coro de Cámara de la Universidad Nacional de Cuyo, y Rubén Giménez, un barítono bajo con impronta de cantor popular.

Reinterpretan clásicos del folclore con un amplio repertorio y recorren “el origen del saber popular y tonos del bel canto, con un estilo vocal que se apreció desde finales del siglo XVII hasta mediados del XIX”, según explicó Giménez.

LU 23 Lago Argentino

La banda catamarqueña que forma parte de esta novena edición del #RAC, suena en las cincuenta emisoras de Radio Nacional en todo el país. Su vocalista, Jorge Isasmendi, contó que el último año intentaron adaptarse con presentaciones en streaming sin público presencial.

LRA 1 Buenos Aires

Natalia Maderna, Horacio Marmurek y Darío Bursztyn, conversaron en Verano 2021 con la actriz y cantante Rita Cortese sobre su perspectiva respecto del arte, la política y del quehacer cultural. También compartió su opinión y sensaciones en retrospectiva sobre la aprobación del Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

La artista dio detalles de la presentación de su espectáculo junto al guitarrista Ariel Argañaraz, el cual gira en torno a un repertorio de grandes compositores de la música popular argentina, con tangos, poemas y canciones que tenía en suspenso desde marzo, cuando empezó la pandemia. El show está previsto para los viernes 8, 15 y 22 de enero a las 21hs en la terraza del Teatro Picadero.

