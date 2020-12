Diario de Radio Nacional 07/12/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, expresó su satisfacción por la “evolución del salario real” en un contexto signado por el impacto de la pandemia de coronavirus en la Argentina y en el mundo, y precisó que, según los datos que se manejan, “el salario real perdió 0.2 % contra la inflación. Este año mantuvimos las paritarias y el salario conformado”, dijo y recordó que, “en septiembre del 2018”, el haber “perdió 6,6 puntos” y en septiembre del 2019 “3,4 puntos”.

LRA 1 Buenos Aires

Boudou cuestionó que la Corte Suprema de Justicia dejó firme su condena a 5 años de prisión por el caso de la imprenta Ciccone Calcográfica al rechazar los recursos y aplicar el artículo 280 del Código Civil y Comercial, que permite rechazar pero sin dar explicaciones. En Rezo por vos, Boudou manifestó que “hay todo por discutir” y remarcó que “los que van a tener que dar explicaciones son ellos”.

LRA 12 Santo Tomé

Barcesat se refirió a la Corte Suprema, diciendo que “tiene una baja calidad jurídica por su dependencia política de factores de poder económico y comunicacional hegemónicos”.

Luego, el constitucionalista añadió que “cuando uno asume un cargo jurisdiccional y un letrado toma una causa, tiene que tener una cierta dignidad de obrar. No se puede estar sujeto a las presiones ni a la compraventa de voluntades, que para eso perciben un sueldo más que adecuado”.

LV 8 Libertador

Bielsa se refirió a las relaciones comerciales con nuestro país, diciendo que “Argentina tiene un superávit en el comercio bilateral, debido a la comercialización de algunos productos como es la provisión de gas, y tiene que ser muy responsable y confiable, porque es un mercado muy importante”.

Respecto de la extracción minera que existe en Chile, Bielsa aseguró que “la extracción sustentable es más cara, pero los países tienen poder de policía y por lo tanto pueden obligar a las empresas mineras a que la extracción no sea lesiva para el ambiente”.

LRA 43 Neuquén

Un panorama sobre la situación epidemiológica del país durante la pandemia de coronavirus y la planificación sobre la campaña de vacunación.

LRA 1 Buenos Aires

El dirigente social habló con el equipo de Embón en Nacional sobre la realidad del país y de cómo ve al Gobierno. “Estamos en una nueva oportunidad y hay que tratar de no desaprovecharla y para eso hay que resolver los problemas fundamentales de la gente: empezábamos con gran empuje y la pandemia nos obligó a guardarnos; y fue muy importante que el Presidente eligiera salvar la vida; en un contexto donde también se ve una recomposición de América Latina hay que aprovechar la oportunidad”.

LRA 1 Buenos Aires

Las cámaras empresarias de transporte público por automotor del Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA), advirtieron que a partir del miércoles próximo dispondrán “una marcada reducción de servicios” para poder hacer frente al pago de salarios de noviembre y a la espera de fondos del Estado nacional.

Así lo expresaron las empresas representadas por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA).

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recobró el control de la Asamblea Nacional cinco años después de perderlo, luego de que el chavismo se impusiera ayer en unas elecciones legislativas boicoteadas por casi toda la oposición y marcadas por una alta abstención del 69% y críticas de algunos países, según resultados publicados hoy. El exdiputado por Buenos Aires José Cruz Campagnoli fue uno de los veedores argentinos y, en comunicación con el equipo de Buen día, destacó que “había un clima de mucha normalidad y tranquilidad, a pesar de la pandemia”.

LRA 1 Buenos Aires

Laborde se refirió a las elecciones legislativas celebradas ayer en Venezuela, donde el presidente venezolano, Nicolás Maduro, recobró el control de la Asamblea Nacional cinco años después de perderlo. En Rezo por vos, Laborde fue consultado por la abstención del 69% y expresó que “es una baja participación porque, por un lado, una parte de la oposición llamó a no participar”. En tanto, agregó que la participación electoral de solo el 31% “puede verse como una falta de apoyo o un llamado de atención al gobierno de Maduro”.

LRA 1 Buenos Aires

El expresidente uruguayo Tabaré Vázquez (2005-10 y 2015-20), una de las principales figuras políticas del país de los últimos 30 años y referente de la centroizquierda en la región, murió ayer a los 80 años a raíz de un cáncer de pulmón. Desde Montevideo, el periodista Fabián Cardozo expresó que “fue una jornada de mucho dolor y de recuerdo del expresidente”. Sostuvo que “fueron miles las personas que lo despidieron” y explicó por qué “su figura marco un antes y un después”.

LRA 1 Buenos Aires

En la apertura de su programa, como es habitual, Mario Wainfeld dedica su editorial al expresidente de Uruguay, quien a los 80 años murió, hace 48 horas, tras luchar contra un cáncer.

LRA 1 Buenos Aires

Maximiliano González, director de la serie “João Goulart, la muerte de un Presidente”, habló con Horacio Embón sobre la serie y los motivos que lo llevaron a contar la historia en la cual se hace una relato que “abarca los golpes de estado de toda América Latina”.

João Belchior Marques Goulart, conocido como Jango, fue un político brasileño. El 22°. presidente de ese país que gobernó entre el 8 de septiembre de 1961 y el 1 de abril de 1964 cuando se produjo el golpe de estado que dio inicio a la dictadura de Humberto Castelo Branco.

El cineasta contó detalles de cómo se realizó el rodaje y la pormenorizada investigación en la que se basa la historia.

LRA 1 Buenos Aires

La secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, precisó que unas 530.000 argentinos y argentinas se movilizaron este fin de semana largo, al tiempo que indicó que “la cantidad de permisos otorgados ronda los 230 mil permisos”, ya que aclaró que los certificados pueden ser individuales o incluir a toda la familia. En Rezo por vos, explicó que “las movilizaciones que por lo general se están dando en autos particulares” y destacó que los principales destinos turísticos son Mar del Plata, Pinamar, San Bernardo, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Entre Ríos.

LV 8 Libertador

Tras la apertura al turismo nacional, los viajeros eligieron los destinos naturales de Mendoza, con una ocupación que presentó picos del 100%.

Marcelo Montenegro, director de Promoción Turística del Ente Mendocino de Tursmo (EMETUR), dijo que “por Desaguadero ingresaron 1.656 vehículos con 6.624 personas, el doble que el fin de semana pasado. A su vez, a través del Aeropuerto El Plumerillo, llegaron tres vuelos de Aerolíneas Argentinas desde Buenos Aires y se sumaron dos de la compañía JetSmart, provenientes de Córdoba”.

LRA 53 San Martín de los Andes

Un detalle de los distintos controles a cargo de las diversas fuerzas de seguridad con jurisdicción en la ciudad y las áreas de bromatología y de salud en los accesos de San Martín de los Andes y en los barrios durante la pandemia de coronavirus.

LRA 12 Santo Tomé

Barrionuevo se refirió a la cuenta de inversión que “debía estar presentada en mayo en la legislatura provincial y eso no sucedió. Es la primera vez que tratamos un Presupuesto sin que estén presentadas las cuentas, porque no sólo falta la cuenta de inversión sino que falta información prevista por la ley de Responsabilidad Fiscal”.

LU 4 Patagonia

Así lo consideró Luque, quien le envió un mensaje a los sarmientinos tras la muerte de Ricardo Britapaja, quien fuera seis veces intendente de esa localidad.

“Para mí se fue un gran amigo, un gran consejero para los que estamos hace poco tiempo incursionando en cuestiones públicas, un sarmientino fanático de su ciudad, un patagónico furioso, una persona a la que aprendí a querer en los últimos años”, finalizó acongojado Luque.

LU 4 Patagonia

Sebastian Balochi, intendente de Sarmiento, puso en valor la figura del ex intendente Ricardo Britapaja, quien falleció producto del COVID-19, diciendo que “en Sarmiento decretamos tres días de duelo como corresponde, porque Britapaja es una figura que ha sido seis veces intendente de nuestra localidad, uno de los tres intendentes que ha gobernador tras el regreso a la democracia”.

LRA 1 Buenos Aires

El presupuesto educativo 2021 en CABA es el más bajo de la última década

Los datos en un informe de Mariana Antoñanzas, del Area de Contenidos de Radio Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

Montenegro se refirió a la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karhanyan, un caso que se mantiene sin avances desde el 24 de febrero de 2019. En Rezo por vos, relató el marco en que se produjo desaparición y acusó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires de “no ponerse al frente de esta búsqueda”. “No tenemos dudas de que es un caso de desaparición forzada de personas”, afirmó, al tiempo que recordó que “tanto en la Ciudad como en Nación gobernaba el mismo signo político” y que “no se respetaron las buenas prácticas”. “Se perdieron todas las pruebas”, enfatizó.

LRA 1 Buenos Aires

“Hola, buen día. Un día extraño, el día es precioso, fantástico, sin una sola nube. Pero estoy afuera de los temas porque estoy todavía internado desde ayer, y hoy voy a tener que permanecer así por un par de días”, dijo Víctor Hugo Morales esta mañana en su programa de radio por AM 750. En Rezo por vos, compartieron el mensaje que el periodista comunicó a sus oyentes.

LRA 13 Bahía Blanca

El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca llevó adelante la limpieza manual de la desembocadura del arroyo Napostá, como una nueva acción de cuidado y sensibilidad ambiental junto a la Estación de Rescate de Fauna Marina Guillermo “Indio” Fidalgo y a más de 130 voluntarios de toda la ciudad.

LRA 57 El Bolsón

Repercusiones del final del juicio contra un gendarme de El Bolsón acusado de violar a un niño. El veredicto se conocerá el próximo viernes.

LRA 1 Buenos Aires

Proyecto Sur pidió la renuncia del ministro de Salud porteño Fernán Quirós. En el Servicio Informativo, el presidente de ese espacio político, Jorge Selser, expresó que “desde que asumió el PRO los hospitales han sido abandonados”. Tras criticar la gestión del gobierno porteño y detallar todo lo que falta, el también presidente de la comisión de Salud en la Legislatura sostuvo que “los hospitales funcionan a media máquina”.

LRA 23 San Juan

Detalles del deceso por una neumonía originada por el Covid-19 que impactó fuertemente en su sistema respiratorio.

LRA 7 Córdoba

Luego de la decisión de Córdoba de prohibir la actividad en discotecas y bailes hasta abril de 2021, referentes del sector reclamaron por la crítica situación económica que atraviesan y pidieron una solución para retomar la actividad detenida desde marzo.

Marcos Genaro, vocero de propietarios de locales nocturnos, señaló que “hay un 30% de locales que dejaron de funcionar. No recibimos ninguna ayuda del gobierno provincial y unos 13.800 empleados de 220 establecimientos de todo el territorio provincial ven peligrar su fuente de trabajo”.

LRA 7 Córdoba

El secretario de Turismo de Villa Carlos Paz, Sebastián Boldrini, brindó detalles de la actividad en el fin de semana largo en la ciudad del Valle de Punilla.

Boldrini señaló que funcionó muy bien la gastronomía y las cabañas, con una ocupación cercana al 30%, de un total de 55 mil plazas hoteleras, agregando que los controles fueron óptimos para evitar que se rompa el distanciamiento social en playas y lugares de recreo. Luego, el funcionario anticipó que está garantizada la temporada teatral con compañías nacionales desde enero 2021.

LV 8 Libertador

Adriana Iranzo, titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se refirió al plan de lucha que continuará a lo largo de esta semana.

“Mendoza es una de las únicas tres provincias que no ha otorgado aumento salarial en todo el año a los trabajadores de la Educación. El relato de que no dan los números es falso. Están ahorrando para financiar a costa nuestra la obra pública para el año electoral”, afirmó Iranzo.

LRA 1 Buenos Aires

En su columna Martín Rodríguez, se refirió a la situación de los trabajadores industriales durante este año 2020.

LRA 9 Esquel

La Casa de la Artesanas, en Lago Rosario, es un espacio de trabajo comunitario para promover el turismo con identidad.

Norma Cayecul, nacida en el lugar, participa en la elaboración de los productos que realizan las mujeres lugareñas, como tejidos, pullovers, carteras y todo tipo de hilados, y contó cómo funciona un espacio que resalta al turismo rural.

LV 8 Libertador

Alberto Ripalta, representante del CONICET en el Consejo de Patrimonio Cultural, detalló las situaciones problemáticas por las que atraviesa el Parque General San Martín, en especial en el cuidado de los árboles.

Por su parte, la arquitecta Silvia Cirvini, investigadora del CONICET, advirtió sobre lo que considera un hecho ilegal, que es la intención del gobierno provincial de construir un restaurante en el Cerro de la Gloria.

LRA 2 Viedma

Una explicación sobre los distintos proyectos que se llevan adelante con 17 jóvenes y adultos discapacitados que trabajan en las iniciativas desde hace 12 años.

LRA 1 Buenos Aires

Unos 600 cuerpos hallados en fosas comunes e individuales de cementerios de la provincia de Buenos Aires, enterrados allí durante la última dictadura militar, no pudieron ser identificados por la falta de perfiles genéticos para cotejar el ADN, confirmó a Télam el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que convocó a quienes tengan un familiar desaparecido a que se acerquen para dejar una muestra de sangre.

LRA 1 Buenos Aires

Nora Schulman, directora Ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de los Derechos del Niño, expresó su rechazo a la decisión de las autoridades provinciales de Jujuy de privar de una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a una nena de 12 años que resultó embarazada de gemelos producto de una violación: “Es aberrante”, afirmó. En Buen día, señaló que “violan los derechos de la criatura que no está preparada para ser madre” y manifestó que “todo embarazo de una niña es una violación y un delito penal”.

LRA 1 Buenos Aires

En la ciudad de La Plata a los 23 años de edad, no se supo del paradero de Johana Ramallo. Un año después de su desaparición se encontraron restos del cuerpo, que fueron confirmados recién en el año 2019. En Rezo por vos, la abogada querellante Valeria Monetta dijo que “no hay ningún responsable señalado por el femicidio de Johana” y expresó que se observan “muchas irregularidades”.

LV 8 Libertador

María Troncoso, integrante de la agrupación Suculentas, explicó cómo sucedió el traslado de mujeres que se encuentran en Unidad III ´El Borbollón´ a la Terraza 10 del Complejo Penitenciario Provincial.

“De acuerdo a las propias voces de las compañeras detenidas, el servicio penitenciario no estaría respetando protocolos sanitarios tan necesarios en estos momentos de emergencia sanitaria, y lo que más preocupa es la violencia excesiva en la que se desarrolla”, detalla un comunicado hecho público por diversas organizaciones que denunciaron la situación.

LRA 7 Córdoba

Martín, especialista en derecho de las Infancias, explicó el principal cuestionamiento a las y a los jueces y fiscales que aplican el falso síndrome de Alienación Parental en casos donde hay denuncias de abuso sexual infantil.

Además, Martín sostuvo que son pocas las causas que avanzan frente al dato estadístico de la cantidad de víctimas que se estiman en la Argentina. “Una de cada cinco niñas son víctimas de abuso sexual”, puntualizó el profesional.

LV 8 Libertador

Así lo reconoció el músico y concertista internacional que presentará el próximo jueves su nueva obra. Mazziotti dijo que “sólo soy un observador de la realidad, de lo que pasa en el mundo y en mi propia ciudad. De cómo se está manejando la pandemia a nivel nacional e internacional y de las incoherencias que nos llaman la atención. A pesar de todo, siempre intento hacer algo dentro de lo que se puede”.

LRA 1 Buenos Aires

El cantautor Fernando Montalbano y adelantó cómo será el festejo de sus 35 años de poesía y canción, con un concierto especial por streaming que se realizará el próximo sábado 12 de diciembre a las 21, desde el Canal de YouTube del Complejo Cultural Atlas Rosario. En Rezo por vos, reflexionó sobre la música y dijo que “la canción tiene que ser colectiva”. “Las historias son la herramienta para construir sentido”, agregó.

LV 8 Libertador

Mónica Borré, especialista en arte y cultura, expresó que este encuentro cultural “hace su cierre en el secano lavallino, territorio huarpe, este jueves 10 de diciembre. Se reunirán poetas de Mendoza y de la Comunidad Huarpe Lagunas del Rosario. La celebración también concreta el sueño de la creación de una biblioteca comunal”.

LRA 1 Buenos Aires

Mónica Ojeda nació en Guayaquil, Ecuador, en 1988 y desde hace tres años vive en Madrid.

Es Master en Creación Literaria y en Teoría y Crítica de la Cultura y docente, además de ser una de las grandes voces actuales de la literatura latinoamericana, con un estilo muy personal y en donde no hay lugar para tabúes y las mujeres ocupan un espacio central en sus historias.

Ha publicado las novelas La desfiguración Silva (Premio Alba Narrativa 2014), Nefando y Mandíbula, que fue elogiada como uno de los grandes libros del año en 2018 en España. Es también autora de los libros de poemas El ciclo de las piedras e Historia de la leche.

LRA 24 Río Grande

Primer auto encendido del árbol en la ciudad a partir de las 22 en el que habrá importantes números artísticos con la participación Ariel Arias, el charanguista Nicolás Micheloud, y la Orquesta Municipal Kayen.

50 x 50

Las 50 emisoras de la Radio Pública, en 50 informes de 50 segundos, realizaron este especial acerca del ídolo argentino; a una semana de su fallecimiento.

Entre profesionales

Un asistente social hablaba con un colega: “¿Cómo vas con ese trabajo que estás llevando a cabo con los dos reclusos?” Respuesta: “Mirá. con uno bien y con el otro mal… Con uno bien, porque piensa reinsertarse en la sociedad y empezar de nuevo, pero con el otro mal. porque quiere ser abogado…”.

Chocolate