Diario de Radio Nacional 07/11/2020

Agenda Nacional

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández saludó a Joe Biden y Kamala Harris por el triunfo en las elecciones presidenciales, y felicitó al pueblo estadounidense “por el récord de participación en las elecciones, una clara expresión de la voluntad popular”.

LRA 1 Buenos Aires

El embajador argentino ante la Unesco, Fernando “Pino” Solanas, falleció en la capital francesa, donde recibía un tratamiento por coronavirus, informó la Cancillería.

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo que el Gobierno nacional quiere “tener vacunas para los argentinos sin ideologías ni lecturas políticas”, en el marco de la pandemia por el coronavirus, y ratificó que se están firmando los acuerdos en ese sentido con “mucha celeridad”.

“Estamos firmando ya todos los acuerdos contractuales para que así sea”, dijo Cafiero. Asimismo, remarcó que el Gobierno quiere “tener acuerdos comerciales con los países, en este caso Rusia, o con los laboratorios como Pfizer y AstraZeneca, y en ese sentido fuimos avanzando” y añadió: “Los contratos los estamos firmando con mucha celeridad”.

LRA 8 Formosa

Al inaugurar una nueva obra educativa, Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, enfatizó que “junto a todo el pueblo de la provincia y sin distinción de ninguna naturaleza, vamos a seguir sosteniendo este status sanitario” y luego destacó a Formosa como un ejemplo nacional en la defensa de la Educación y la Salud pública.

LT 11 Concepción del Uruguay

Chávez habló de la importancia que adquirió la labor que llevan adelante en el ámbito de la Salud, diciendo que “hay unos 80 estudiantes de Enfermería trabajando en Centros de Salud de la provincia, debido a la pandemia”.

Chávez es la directora de la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de La Pampa, e informó que tienen más de 1.200 estudiantes en formación.

LV 4 San Rafael

La Séptima Cámara del Trabajo falló en contra del gobierno de Mendoza ante un amparo presentado por el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), debido al congelamiento de las paritarias, ordenándole a la Dirección de Escuelas la convocatoria a una nueva reunión de negociaciones.

En tanto, el gobierno provincial anticipó que no habrá aumento salarial en lo que resta de 2020.

LT 12 Paso de los Libres

Garavano destacó la concreción de distintas obras en Paso de los Libres, entre las que remarcó la pavimentación del último tramo de avenida Salvador Di Tomas y la segunda etapa de la construcción del muro de contención de la costanera.

LRA 1 Buenos Aires

A los 76 años, falleció Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA y testigo clave en los juicios de DD.HH. Su testimonio y las fotos que pudo sacar dentro del emblemático centro clandestino de detención durante la dictadura cívico-militar fueron fundamentales en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.

LT 14 Paraná

Los incendios están controlados en Córdoba, luego de que este viernes contuvieron “un foco que se había desatado en Traslasierra, en la zona de Ambul”, indicó Claudio Vignetta, secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes de la provincia.

Aproximadamente 3.500 hectáreas fueron afectadas, y se logró sofocar el siniestro gracias a la labor de aviones hidrantes y de los bomberos.

LT 12 Paso de los Libres

Pont Lezica, padrino de Confluencia FM 92.7 MHz, se refirió al aniversario 34 de la emisora, y

destacó el valor de la Radio Pública, la misión de los medios públicos y recordó a Confluencia en su aniversario, diciendo que “es una declaración de Paso de los Libres”.

LRA 3 Santa Rosa

Pittaluga, también profesor de la Universidad Nacional de La Pampa, analizó la actualidad social y política de Chile, luego de la votación para reformar la constitución sucedida a finales de octubre.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 16 La Quiaca

Diaz Bazán se refirió a la situación epidemiologia y a las vacunas, diciendo que “a fines de noviembre y principios de diciembre, tendremos datos de las varias líneas de investigación de las diferentes vacunas que hay en el mercado. Es una fuerte decisión del gobierno, apostando para que se garantice la disponibilidad de la vacuna”.

Luego, la funcionaria expresó que “estuvimos viajando, juntándonos con los intendentes de cada comuna, apoyando las decisiones o dándoles consejos, pero siempre rescatando el esfuerzo que ponen todos los trabajadores y trabajadoras de la Salud en este marco de pandemia”.

LT 12 Paso de los Libres

Federico Ojeda, subsecretario de Sistemas y Tecnología de Información (SUSTI), destacó las cuestiones informáticas de la solicitud de permisos para el turismo nacional en la provincia, diciendo que “ingresar a Corrientes va a ser un trámite muy sencillo”.

LRA 1 Buenos Aires

Valmaggia dialogó con la médica infectóloga miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, Elena Obieta, quien explicó los alcances de la DISPO anunciada por el presidente Alberto Fernández.

Obieta explicó que la medida no dista mucho de como se está viviendo hoy en el AMBA, que paulatinamente fue abandonando el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, sino que más bien da un marco legal a la situación actual. En tanto remarcó la importancia de seguir con los cuidados, como guardar distancia de 2 metros y el lavado constante de manos.

LRA 27 Catamarca

Propietarios de distintos gimnasios, peluquerías, locales gastronómicos, entre otros comercios fueron noticias esta semana y lo serán los días siguientes debido a que insisten en su pedido de volver a la actividad. El titular de la Cámara de Gimnasios de Catamarca, Marcelo Barone, dialogó con Radio Nacional Catamarca y explicó la situación actual de los diferentes propietarios tras mantener una serie de reuniones con el gobernador.

“Estamos con las puertas cerradas, sin poder trabajar. Tenemos un profundo malestar y gran preocupación por esta situación extrema. Lo que pedimos es que nos incluyan en la etapa roja, ya demostramos que nuestro protocolo funciona a la perfección”, señaló Barone.

LT11 Concepción del Uruguay

“Tuvimos una reunión bastante productiva y se elaboró un proyecto que está a la aprobación del intendente y de la parte de salud del municipio” dijo Diego Cherot, presidente del Club Regatas Uruguay en comunicación con Primer Mensaje, sobre la reunión que los clubes de la ciudad mantuvieron con funcionarios municipales en donde se analizó la aprobación de las colonias de vacaciones.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Fernando Domínguez, fiscal federal de San Isidro, analizó el funcionamiento del poder judicial.

“Luego de la salida del régimen dictatorial en la región hubo procesos de reforma judicial donde se salía de los viejos esquemas heredados y se promovía la instalación del sistema judicial de otros signos que responden a un Estado democrático”, destacó Domínguez por Radio Nacional.

“Hay que trabajar permanentemente en el rol de la justicia. La Corte se ocupa de cuestiones constitucionales y hay que analizar fuertemente en qué casos meterse y en cuáles no. El mecanismo de la Corte que es el Per Saltum hay que revisarlo”, remarcó. En tanto, el fiscal agregó que “estos traslados (de los jueces Bruglia Bertuzzi y Castelli) no son correctos”.

LRA 6 Mendoza

Eduardo Martínez Guerra, diputado del Partido Intransigente mendocino, desarrolló una iniciativa para agregar el artículo 81 bis a la Ley 9099 del Código Contravencional de Mendoza, donde propone que se encarcele a quienes reivindican a la última dictadura militar.

Economía | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Agustín Clavenzani, subsecretario de Turismo, informó que se trabaja en la difusión del Programa PreViaje, el cual permite realizar compras anticipadas en 2020 para viajar en 2021, y obtener descuentos y reintegros. Luego, Clavenzani dijo que se incrementó la difusión de la información para que “potenciales viajeros visiten y descubran la capital entrerriana”.

LRA 27 Catamarca

En diálogo con Radio Nacional Catamarca, uno de los fundadores de “Donas House”, Kevin Ogas, relató su experiencia como emprendedor de diversas actividades y contó cómo fue el camino que lo llevó a producir donas en Catamarca. “No teníamos maquinaria, comenzamos con la cocina, la paellera y la espumadera de mi vieja. La primera vez era un lunes, me acuerdo, recibimos cinco pedidos”, indicó el joven emprendedor.

LT 14 Paraná

Según un informe que realizó la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), existe una “caída de consumo de carne vacuna absolutamente sustancial”.

No obstante, David Miazzo, economista de la Fundación Agropecuaria, aclaró que esta baja se da en un contexto de buen nivel de consumo de proteínas animales, explicando que “si se suma el consumo de carnes porcina, vacuna y aviar, estamos dentro del consumo de 110 kilos por persona, que coloca a la Argentina dentro de un promedio histórico”.

Laborales | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

La Unión de Trabajadores de la Tierra abrió un nodo en Cholila para nuclear la compra y venta comunitaria de productos alimentarios de esa región.

“Hoy, articulamos la compra comunitaria con tres mil familias de 15 localidades de Chubut y Río Negro”, explicó Juan Pablo Acosta, uno de los referentes del movimiento.

LRA Tucumán Mercedes Sosa

Empleados de una cadena de supermercados céntrica, reclamaron hoy que la firma les pague un bono de 5.000 pesos, en compensación por haber prestado servicios desde el primer día de pandemia y ser trabajadores esenciales. “Los trabajadores están exigiendo un bono porque son esenciales, ya que trabajaron desde el primer día de pandemia. Son compañeros que tal vez se contagiaron, pero siguen poniendo toda su disposición a la empresa para continuar ayudando, pero que se tenga en cuenta su grave situación económica, y por eso solicitan un bono adicional de $5000. Creo que es una decisión de ellos porque las ganancias superaron las expectativas que tenían, ya que no pararon nunca”, dijo Mario Neirot, de la comisión directiva de SEOC.

LT 14 Paraná

Lucas Garcilazo, subsecretario de Bienestar Municipal, recordó que sigue vigente la posibilidad del retiro optativo para los empleados municipales.

El funcionario informó los requisitos que se deben reunir para poder acceder al beneficio, agregando que los interesados pueden acercarse a la oficina de Recursos Humanos de Integración Social y Bienestar de la Municipalidad para consultar cada caso particular.

LV 19 Malargüe

Lucchesi advirtió que el incremento recibido por los empleados del sector no significó un gran cambio en el bolsillo, aunque informó que a partir de octubre y hasta marzo, van a percibir $ 5 mil más, monto que no será remunerativo.

LT11 Concepción del Uruguay

El Secretario General de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales, Mario Barberán informó que se alcanzó un incremento del 10% al básico, para el personal de planta permanente a 31.645 pesos. Comenzando a regir en el mes de diciembre.

Sociedad | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Un proyecto de Ley, cuya autora es Carina Ramos (diputada del bloque Frente Justicialista Creer), intenta declarar integrantes del patrimonio cultural a las colectividades radicadas en Entre Ríos.

El proyecto de Ley de Colectividades fue abordado por la Comisión de Cultura y Turismo de Diputados y “ya tiene dictamen, e ingresó para ser tratado en la próxima sesión, dentro de dos semanas. El objetivo es que se pueda contar con una Ley de Colectividades en Entre Ríos”, explicó Ramos.

LT 14 Paraná

“Hasta mediados de enero las lluvias van a estar con lo justo, o por debajo de los niveles normales”, explicó Matías Heinzenknecht, miembro Socio de Consultora de Climatología Aplicada (CCA). En este sentido, Heinzenknecht le aconsejó al productor agropecuario “estar atento al pronóstico, hacer un buen manejo de los recursos y conservar la humedad lo máximo posible”.

Géneros | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Se trata de un espacio un espacio participativo, federal, multisectorial y transversal que fue puesto en marcha en ocasión de conmemorarse los 14 años de la promulgación de la Ley 26 150 que establece la Educación Sexual Integral como un derecho de las y los estudiantes y una responsabilidad de las y los docentes.

Está presidido por el Ministerio de Educación de la Nación y conformado por un Comité Coordinador, un Consejo Asesor, y tres Comisiones que tendrán a su cargo líneas de trabajo específicas.

Además, los Ministerios de Educación provinciales, el Consejo Interuniversitario de Nacional, representantes de organismos estatales vinculados con las dimensiones de la ESI, organismos de cooperación internacional, diputados/as y Senadores/as de las comisiones de Educación, gremios docentes, organizaciones estudiantiles, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales y referentes académicos.

LRA 4 Salta

La coordinadora del programa Acompañar, Claudia Perugino, explicó cómo funciona la iniciativa que busca asistir a las personas en riesgo por violencia de género, y que comenzará a implementarse en Salta. Según explicó, la víctimas recibirán durante seis meses el equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil, a cambio de que se activen los dispositivos de protección. Perugino detalló que el acceso al programa Acompañar será mediante las áreas locales que atienden esta problemática, y será suficiente el relato de la víctima sin que se exija acreditar denuncias penales previas. La persona que solicite la ayuda podrá percibir el salario un mes después de solicitar la asistencia, según detalló.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Carlos Heller fue vicepresidente de Boca y su nombre está fuertemente ligado a la institución. Sin embargo, su pasión por el club nació como un acto contestatario: quería llevarle la contra a sus hermanos mayores. No fue hasta el superclásico de 1953, en cancha de River, cuando descubrió que su fanatismo por Boca era real.

Heller había llegado hacía pocos años a Buenos Aires. Boca perdía por 2 a 1 y era ampliamente superado por River. Sobre el final del partido, una mala salida de Amadeo Carrizo le dio el empate al Xeneize. Minutos después, Rolando, el 9 de Boca, roba la pelota, gambetea al arquero Millonario y se mete en el arco con pelota y todo. El delantero festeja agarrado a la red, y todos sus compañeros llegan para acompañarlo en la celebración.

LRA 9 Esquel

Escobar conquistó el Cerro 21, y expresó que “siempre lo tenía pendiente. Desde hace muchos años que tenía ganas de subirlo y el sábado pasado me llamó Elsa Millanecul (atleta local) y me dijo, ´¿vamos al 21 mañana?´. Al principio dije, ´bueno, voy hasta donde llego´, como para conocer el lugar, sabiendo que no era fácil”.

Escobar es un pintor de 60 años, a quien le amputaron una pierna y que disfruta del deporte y la naturaleza como “un nene con globo nuevo. Tenía una cuenta pendiente y ya me la cobre”, indicó con alegría Carlos.

Derechos Humanos | Volver al inicio

LRA 13 Bahía Blanca

Antes del inicio del Cuarto Encuentro Federal de Derechos Humanos, charló con “El juego en que andamos” por la AM 560 Radio Nacional Bahía Blanca.

“Lamentablemente es distinto este año. Con la falta de contacto en el marco de la pandemia no quisimos dejar de hacerlo y lo pensamos de manera virtual. Se visibilizaron situaciones problemáticas que tienen que ver con el trabajo que tenemos que potenciar. Los casos de violencia institucional, arrastran una consecuencia de tantos años de impunidad en nuestro país. El proceso de Memoria, Verdad y Justicia se tiene que profundizar. La búsqueda de los hombres y mujeres que todavía siguen apropiados, los espacios de memoria. Está toda la voluntad política y las ganas de llevar adelante de recuperar lo perdido durante estos últimos cuatro años de neoliberalismo. No hay compatibilidad posible entre políticas de DDHH y un proyecto como el que nos gobernó estos últimos cuatro años”.

LRA 4 Salta

La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen, pidió la elevación a juicio de la causa contra el ex comisario de El Dorado, Walter Mamaní y otros cuatro policías, acusados de armar una causa judicial en perjuicio de Luciano Diez. Los hechos ocurrieron la madrugada del 28 de junio en la localidad de Apolinario Saravia, cuando Diez circulaba en su vehículo y fue amedrentado con disparos de armas de fuego. Posteriormente varios policías lo detuvieron en su domicilio bajo la acusación de evadir un control policial y conducir zigzagueando. La hipótesis de la familia es que la detención del joven tiene que ver con una venganza por los contenidos difundidos en el canal de cable local, de la que son dueños.

LRA 6 Mendoza

El cineasta Cristian Arriaga, autor del documental ´Abuelas´, contó que trabajó en el proyecto durante cinco años, y que la idea de plasmar la obra se demoró por la gestión del gobierno de Mauricio Macri.

´Abuelas´ se estrenó el jueves anterior de forma virtual, y cuenta la historia de las Abuelas de Plaza de Mayo en primera persona, describiendo la vida de esas mujeres que buscan a sus nietos y nietas nacidos en cautiverio durante la dictadura militar, ocurrida en la Argentina desde 1976 a 1983.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En un nuevo programa de Soltando Pájaros Atilio Bleta dialogó con Alejandro Cattaruzza, historiador, docente e investigador sobre el Día de la Tradición que se celebra el 10 de noviembre, día que nació el escritor José Hernández, defensor del arquetípico gaucho y autor del “Martín Fierro”.

“La imagen social del gaucho está mediada por el Martín Fierro. La certeza de que había una tradición nacional propia de los argentinos no estuvo siempre ahí sino que fue construida a lo largo del tiempo con algunas disputas”, explicó Cattaruzza por Radio Nacional. “Desde fines del siglo 19 las prácticas vinculadas al Martín Fierro fueron un éxito en el público que incluso incomodó a la crítica culta”, reflexionó.

LRA 1 Buenos Aires

En un nuevo programa de “La muralla y los libros”, Ana Da Costa y Gastón Francese, dialogaron con Gabriela Halac, directora de Ediciones Documenta, editorial y un espacio cultural independiente en la ciudad de Córdoba, dedicado a las artes escénicas y la cultura contemporánea. Es un espacio de investigación práctica donde se relacionan palabra, escena, cuerpo, acción y publicación.

“Nos enfrentamos a un desafío enorme, la editorial vive adentro de una sala de teatro y tuvimos que replantear el proyecto. Había muchos libros nuevos. La pandemia golpeó a nivel económico y a toda la cadena de producción del libro”, aseguró Gabriela Halac por Radio Nacional.

LT 12 Paso de los Libres

Arnaldo Aldry Balestra, guitarrista, autor y compositor, que se inició en la música de la mano de Celestino López, maestro de tres generaciones de músicos curuzucuateños, habló de su carrera artística y al recordar sus raíces, destacó que “Curuzú Cuatiá es parte de uno”.

LV 8 Libertador

Marcelo López, abogado de profesión y músico de Mendoza, adelantó su nueva producción, luego de recorrer sus comienzos en la música, su trayectoria y su amistad con Lito Nebbia.

Humor | Volver al inicio

Náufrago

Encontraron a un náufrago, perdido en una isla desierta. Cuando el buque que lo encontró hizo contacto, el Capitán a cargo del operativo, le entregó todos los diarios del día y le dijo: “Tome léalos todos y mañana me cuenta, si quiere que lo rescatemos o se queda acá”.

Chocolate