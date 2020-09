Diario de Radio Nacional 07/09/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

LEONARDO GROSSO, Diputado nacional

“Es la foto de la irracionalidad que cometió Cambiemos”

El martes pasado, 94 diputados de la oposición se hicieron presentes en la Cámara de Diputados para reclamar por el vencimiento del protocolo virtual. Una semana después, se conoció que uno de ellos dio positivo de coronavirus.

LRA 1 Buenos Aires

ALEJANDRO GRIMSON, asesor presidencial

Los anticuarentena y la oposición

Luisa Valmaggia dialogó con el antropólogo y asesor presidencial, Alejandro Grimson, acerca de los movimientos anticuarentena y la actitud de la oposición, en el marco de las advertencias de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva sobre el avance del virus sobre el sistema de salud. “Hay una serie de obligaciones y normas que están vigentes en la sociedad”, recordó.

LRA 30 Bariloche

ARABELA CARRERAS, Gobernadora de Río Negro

“6.500 millones de pesos abajo en la recaudación”

La mandataria provincial dialogó acerca de la situación sanitaria y volvió a insistir en que “no hay una cama para cada rionegrino o rionegrina”. Reconoció que la situación en el Alto Valle sigue siendo de gravedad y que “se han realizado derivaciones a otras localidades”. Informó que “hay respiradores comprados que aún no ingresan a la provincia” y en ese sentido, valoró el acompañamiento nacional en la persona del Diputado nacional, Martín Doñate, ya que la provincia está “6.500 millones abajo en recaudación”.

FOTO RIO NEGRO

LU 4 Patagonia

Para pagar salarios

Arcioni acordó con magistrados avanzar en un préstamo

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, recibió a representantes del Poder Judicial de la provincia, con quienes dialogó sobre el Proyecto de Ley para garantizar la regularización del pago de sueldos del sector, el cual será elevado de forma conjunta entre ambos Poderes a la Legislatura para su tratamiento.

LRA 1 Buenos Aires

Por violar medidas preventivas

Clausuran y multan a bar del cerro Chapelco

“Hubo una reacción importante, fue algo inesperado para todos. Desde hace un tiempo, aquí, hay una situación relativamente normalizada, con comercios abiertos y una ley de circulación dentro del ejido urbano. Todos sentimos que fue una verdadera burla, hacia el personal de salud, hacia quienes realizan tareas esenciales, o han pasado por una situación personal o familiar relativa al Covid-19”, señaló el director de LRA 53 Radio Nacional San Martín de los Andes.

FOTO CHAPELCO

LRA 2 Viedma

GUSTAVO PALETA, ATE Patagones

Denuncian falta de enfermeros en Patagones

El Sindicato de Trabajadores del Estado de Patagones denunció malas condiciones laborales de trabajadores de salud y la faltante de enfermeros en el hospital de Carmen de Patagones. Sobre la falta de personas, recordó que se fueron trece enfermeros a Viedma y no hay carrera hospitalaria pese a la promesa de campaña.

LRA 53 San Martín de Los Andes

OMAR ALVARO, Colegio Médico del Neuquén

El equipo de salud provincial está a punto de colapsar

En un comunicado emitido en el día de hoy afirman que “los equipos de salud se sienten cansados, a veces superados, golpeados por la pérdida de colegas y a punto de claudicar”. En el documento se lamentan por “los hechos de público conocimiento viralizados últimamente” en referencia al video de los esquiadores que no cumplían las normas de distanciamiento social en la base del cerro Chapelco.

LRA 27 Catamarca

Analizan 700 casos

Regreso a Fase 1 por tiempo indeterminado

Luego de confirmar que el número de casos sospechosos de COVID-19 asciende a 700, el Comité de Emergencia local explicó que “esta fase por ahora no tendrá un tiempo determinado y durará lo necesario hasta poder bloquear a todos los casos sospechosos generados por un puñado de casos positivos, que se han manejado de una forma absolutamente irresponsable”.

LRA 14 Santa Fe

Rosario regresó a Fase 1

Dos semanas junto a otros cinco departamentos

El Gobierno de Santa Fe suspendió el viernes, por 14 días, la mayoría de las actividades no esenciales en la ciudad de Rosario y en otros cinco departamentos de la provincia, ante el aumento de los casos de coronavirus en esas zonas.

LRA 9 Esquel

ADRIAN AUSTIN, secretario de Pesca

Cerraron el puerto de Puerto Madryn

Austin dijo que “por los primeros casos detectados en el puerto, había quedado muy expuesta la actividad donde se terminó estigmatizando a todos los trabajadores de los puertos de la provincia. Por otra parte, como manera preventiva, el Ministro de Salud decidió detener la actividad al menos por 24 horas, para evaluar un panorama exacto”.

LT 14 Paraná

JUAN DARRICHON, intendente de Diamante

“Tomé medidas antipáticas”

Darrichón explicó en detalle las restricciones que impuso para colaborar con el personal de Salud que trabaja en la atención de casos de COVID-19. “Se acuerdan de mi mamá y mi familia”, agregó el intendente.

LRA 6 Mendoza

KARINA RAMACCIOTTI, del CONICET

“Espero que sea una actitud aislada”

Ramacciotti, también doctora en Ciencias Sociales de la UBA y profesora titular de Historia Social, habló sobre la quema de barbijos sucedida en el Obelisco, y destacó que “la resistencia a la recomendación sanitaria se puede rastrear a lo largo de la historia en la Argentina”.

LRA 25 Tartagal

IVAN MIZZAU, diputado provincial por Orán

Nación envió profesionales médicos e insumos

El Ministerio de Salud de la Nación envió quince profesionales médicos a Orán para enfrentar el aumento de contagios. La comitiva está encabezada por el Dr. Alejandro Salvador Costa de la Subsecretaría de Estrategias Sanitarias de la Nación.

LRA 18 Río Turbio

DARIO MENNA, intendente de Río Turbio

“De a poco se va estabilizando la meseta”

Según el parte epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz, Río Turbio registra 8 casos positivos. El intendente Menna se refirió a la situación epidemiológica y el pago de haberes a los empleados municipales.

LRA 29 San Luis

MAXI FRONTERA, Intendente de Villa Mercedes

Nuevas medidas sanitarias

Frontera se refirió al fallecimiento de la vice intendenta Verónica Bailone, quien murió a los 37 años de cáncer de pulmón. Además, el intendente se refirió a la situación sanitaria y social de la ciudad.

LV 4 San Rafael

Convenio entre UNCUYO y AySAM

Rastrean la presencia de COVID-19 en cloacas

La Universidad Nacional de Cuyo firmó un convenio con el Ministerio de Salud de la provincia y la empresa Agua y Saneamiento Mendoza, para rastrear la presencia de COVID-19 en las cloacas.

El presidente de AySAM, Alejandro Gallego, explicó que el objetivo principal es “detectar rastros de coronavirus en aguas residuales de las plantas de tratamiento Campo Espejo y Paramillo, con la finalidad de identificar zonas de aparición del virus y alertar al sistema sanitario provincial”.

LRA 1 Buenos Aires

DANIEL FEIERSTEIN, sociólogo

“La lógica de la hoguera, me parece preocupante”

Feierstein analizó las diferentes situaciones que se visibilizaron durante el fin de semana, en algunos bares de la Ciudad de Buenos Aires: “Se ha quebrado de tal manera el lazo social que ni pueden aceptar el cuidado mínimo”. Por otra parte, también se refirió a la quema de barbijos en el Obelisco: “Es un gesto empieza a parecerse cada vez más a la lógica de la hoguera, me parece preocupante y hay que prestarle atención”.

FOTO FEIERSTEIN

LRA 6 Mendoza

NICOLAS AROMA, economista

“Argentina logró un ahorro significativo”

Aroma se refirió al acuerdo con los bonistas por la deuda externa, e indicó que “con esto, Argentina sale del default y plantea una devolución que está de acuerdo a lo que puede pagar, con sostenibilidad. Es decir, sin afectar más los indicadores socio económicos del país”.

LRA 15 Tucumán

DOMINGO AMAYA, Diputado nacional

Legislador macrista está a favor de la reforma judicial

El diputado nacional Domingo Amaya de Juntos por el Cambio se mostró de acuerdo en la necesidad de concretar la reforma judicial, aunque advirtió que este no es el momento. “Reformar uno de los poderes del Estado sí es necesario, no estamos en desacuerdo, pero no es el momento. Quizás más adelante y tomar una reforma más integral del Poder Judicial donde se contemple lo que la gente realmente necesite”, señaló el parlamentario.

LRA 7 Córdoba

MARCELO CASARETTO, Diputado por el FDT

“El cambio de fórmula de Macri, perjudicó a jubilados”

En el transcurso de este mes, la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación enviará el texto de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, la que podría estar vigente a partir de 2021.

“Vamos a cerrar un largo debate en el que participaron más de 60 legisladores y muchos expertos y consultados, con muchas audiencias, por un nuevo régimen de actualización previsional. El cambio de la fórmula por parte del ex presidente Mauricio Macri perjudicó a los jubilados”, señaló Casaretto, presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

LRA 29 San Luis

ELOY HORCAJO, ministro de Hacienda Pública

Subsidiarán las tarifas de energía para comercios

Alrededor de 18 mil comercios serán subsidiados en el pago de la factura de energía. El ministro de Hacienda Pública, Eloy Horcajo, explicó cómo funcionará la compensación en la tarifa eléctrica que recibirán usuarios comerciales en toda la provincia.

LRA 30 Bariloche

LAURA RANQUEHUE, comunidad Millalonco

“Nuestra comunidad es llevada adelante por mujeres”

Laura reflexionó acerca de la fecha que se conmemora cada 5 de Septiembre desde 1983, desde que el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América en Tiahuanaco decidió homenajear a Bartolina Sisa, la guerrera y heroína Aymara que fue asesinada en 1782, después de años de luchar contra los españoles por la independencia del Alto Perú.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

MARIA CONA TORRES, piyankuse

“Las mujeres originarias estábamos olvidadas”

En conmemoración por el Día Internacional de la Mujer Originaria celebrado ayer, habló María Cona Torres, piyankuse de su comunidad y referente de las luchas originarias en el territorio.

LRA 57 El Bolsón

ORNELLA INFANTE, INADI

Argentina garantiza a trans cupo laboral en cargos públicos

Travestis, transexuales y transgéneros argentinos tendrán derecho a un cupo laboral que no podrá ser inferior al 1% de los cargos del sector público nacional. Así lo dispuso el presidente Alberto Fernández en un decreto publicado el viernes.

LRA 23 San Juan

MARIA PIA CEBALLOS, Ministerio de las Mujeres

“El DNU repara una desigualdad estructural”

El Decreto Nacional número 721/2020 fue publicado en el Boletín Oficial establece que al menos el uno por ciento de los cargos del ámbito público nacional deberán ser ocupados “por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad necesarias” y abarca a cualquiera de las modalidades de contratación vigentes en el Estado.

LV 8 Libertador

CARLOS IRUSTA, periodista

“Hay un antes y un después de Nicolino”

En referencia a Locche, Irusta dijo que “entregó una cuota de arte y show que después no se repitió nunca más. Fue más admirado en el país que en la propia Mendoza”.

FOTO NICOLINO LOCCHE

LRA 1 Buenos Aires

MACA SANCHEZ, San Lorenzo

Presentó su libro “El fútbol es mi rebeldía”

La delantera, pionera en el fútbol profesional femenino, presentó su libro. La deportista declaró que le gustaría que su texto, le llegue a “aquellas nenas que quieren jugar y no lo hacen por lo que impone la sociedad”.

FOTO MACA SANCHEZ

LRA 3 Santa Rosa

JESICA TRITTEN, Gerenta general

“Queremos celebrar a la primera generación Paka Paka”

Tritten detalló la historia de la señal, que atravesó diferentes etapas durante estos diez años de existencia, y contó cómo serán los festejos que se realizarán durante todo el mes debido al aniversario.

LRA 42 Gualeguaychú

Presentación a través de redes sociales

“Juan Domingo Perón, los trabajos y los días”

El próximo miércoles 9 de Septiembre a las 18 horas, a través de las redes sociales, se presentará la colección “JDP, los trabajos y los días” Obras sobre Juan Domingo Perón”.

El trabajo, elaborado y editado por la Biblioteca del Congreso de la Nación, reúne parte de todo el material recopilado hasta la fecha sobre la vida del ex presidente, y cuenta con la organización de la Asociación Civil de Gualeguaychú “La lupa, la memoria colectiva”.

FOTO NATALIA OREIRO

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Aumento de casos en Mendoza

Rodolfo Suarez pidió bajar la circulación

Sebastián Avella, periodista de LRA 6 Mendoza, contó cómo se vive el rebrote la provincia. Aseguró que se espera que en estos días el gobernador Rodolfo Suarez confirme o no el retroceso a Fase 1. En su cuenta oficial de Twitter pidió bajar la circulación de personas en la calle.

En el entorno del funcionario, se confirmaron siete contagios que aseguraron no hacer tenido contacto con el gobernador. Por ese motivo se suspendió la visita del presidente Alberto Fernández.

LRA 6 Mendoza

MARCELINO IGLESIAS, intendente de Guaymallén

“El sistema de Salud no está colapsado”

Iglesias manifestó que “en Guaymallén son más casos, porque somos un Departamento con más habitantes”. Luego, el intendente agregó que “miramos con preocupación lo que pasa por aquellos que no respetan las normas de distanciamiento, autocuidado y la falta de responsabilidad social”.

LRA 26 Resistencia

FRANCO CIUCCI, intendente de General Pinedo

“Hemos retrocedido en el plan de actividades”

Ciucci informó que “hemos tenido que retroceder en el plan de apertura de actividades, porque hubo un número importante de casos positivos de coronavirus, y hemos decidido reforzar los controles para evitar más contagios”.

LT 12 Paso de los Libres

MARIANA GONZALO, de Prensa del Chaco

“La situación en Chaco no es distinta a la nacional”

Gonzalo agregó que “Chaco se encuentra en fase III, y se están tomando todas las medidas de precaución. Hay mucho movimiento de personas, debido al largo tiempo que la provincia estuvo afectada por esta pandemia”.

LRA 28 La Rioja

EDUARDO ROMBOLA, asesor del Ministerio de Salud

“Las instituciones han sido maltratadas por mucho tiempo”

El infectólogo analizó el sistema de Salud provincial, y dijo que “las instituciones han sido maltratadas por mucho tiempo”.

LRA 4 Salta

RICARDO VILLADA, ministro de Gobierno

Salta restringe la circulación por una semana

El Gobierno de Salta dispuso nuevas restricciones a la circulación de personas en la capital salteña a partir del miércoles 9 de septiembre. Fue luego de contabilizar 4414 casos de Covid-19 a nivel provincial que podrían duplicarse en una semana.

LRA 43 Neuquén

LUCIANA MOYA, Infectóloga del Policlínico Neuquén

Neuquén al límite del sistema público y privado

La infectóloga del policlínico local se refirió a los problemas del sistema de salud público y privado y dijo que uno de los mayores inconvenientes es que hay poco personal. “Además hay personal infectado y eso genera la sobre carga de los demás” agregó.

LRA 17 Zapala

GUILLERMO FUENTES, secretario general del SOEMZ

Piden que se conforme el Comité de Violencia y Maltrato Laboral

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Zapala pidió que se reglamente la Ordenanza 240 que se aprobó en 2015 y que establece la creación de un Comité de Violencia. “El comité le da un lugar a los trabajadores a una defensa y es una herramienta para que las denuncias no caigan en un saco roto”, dijo Fuentes.

LT 14 Paraná

Preocupa la situación en la ciudad

El 63,52% de las camas de Terapia están ocupadas

Entre Ríos cuenta con un total de 263 camas de Terapia Intensiva, sumadas entre el sector público y el privado. Así lo reveló un informe del gobierno provincial, el cual advierte que en Paraná la ocupación de camas asciende al 63,52%.

LRA 1 Buenos Aires

MARIO WAINFELD, “Gente de a pie”

La historia contada para marmotas…

Wainfeld dedicó su habitual editorial al manejo discursivo de la pandemia de los medios dominantes y la oposición, y analizó el avance de la enfermedad en el territorio nacional, y el escenario político de nuestro país.

LRA 22 Jujuy

Control y fiscalización de Obras Sociales

Cómo proceder en casos de COVID-19

El abogado Federico Singh, delegado por Jujuy de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, planteó de qué manera proceder en el contralor de Obras Sociales Nacionales en casos COVID-19.

LRA 1 Buenos Aires

JUAN JOSE MUSSI, intendente de Berazategui

Programa de Fortalecimiento de Seguridad

Mussi destacó el lanzamiento del Programa de Fortalecimiento de Seguridad anunciado por el Gobierno y afirmó: “Nunca vi un plan de esta envergadura”. “El 58% de los vecinos expresó su preocupación por la inseguridad”, indicó, al tiempo que resaltó: “El Presidente y el Gobernador respondieron a la inquietud de la gente de una forma integral”.

LRA 1 Buenos Aires

Catamarca regresa a Fase 1

Aislaron a 700 posibles casos

Ante el aumento de casos sospechosos de coronavirus registrados en las últimas jornadas, la provincia de Catamarca retrocedió a la Fase 1 del aislamiento social, preventivo y obligatorio. El jueves habían decretado la Fase 2, pero desde el Poder Ejecutivo provincial denunciaron el comportamiento “pésimo” de la ciudadanía. El periodista de Radio Nacional Catamarca, Juan Cruz Andrada, señaló que hoy extremaron el confinamiento y hay más de 700 personas aisladas. “El problema principal son las reuniones sociales”, sostuvo.

LRA 1 Buenos Aires

MARIO GIORGI, “Llega el día”

No importan médicos ni terapistas

Giorgi analizó del papel de la derecha y sus prédicas. “Con morboso placer escondido en el discurso falso de la libertad, la República, y otras incongruencias, Clarín, La Nación, y otros servicios de acción psicológica de la derecha maquillados de periodismo, festejan el obsceno escenario de las calles liberadas de la ciudad”, introdujo.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Convocatoria de Sergio Massa

Presidentes de otros bloques para organizar las sesiones

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, convocó a todos los bloques parlamentarios para este martes 8 de septiembre a las 19 para definir la modalidad de las sesiones para los próximos dos meses, en los que la Cámara baja deberá abordar temas como el Presupuesto y la actualización de las jubilaciones y el aporte solidario y extraordinario sobre los patrimonios superiores a 200 millones de pesos.

FOTO MASSA

LRA 1 Buenos Aires

El juez Augé sigue en la causa

Nuevo revés judicial para los extitulares de la AFI

El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, rechazó inhibirse de seguir interviniendo en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria, por lo que descartó cederle el expediente a los tribunales de Comodoro Py.

LRA 1 Buenos Aires

NATALIA GRADASCHI, concejala

Robo de combustible en Lanús

La presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos de Lanús, habló sobre la organización criminal que se dedicaba a robar petróleo de un oleoducto de la empresa estatal YPF y en la que estaría involucrado un concejal de Juntos por el Cambio.

“Lanús es un municipio en el que Cambiemos tiene un gran control territorial. Es difícil que nadie se haya dado cuenta. Alberto Torres no es un concejal más de Lanús, sino un dirigente de suma relevancia y con una importante referencia dentro de la fuerza que lidera el intendente Grindetti, muy vinculado a Diego Kravetz”, expresó Gradaschi.

LV 8 Libertador

MARIO ABED, vicegobernador

“La reforma constitucional es de todos los mendocinos”

Abed también expresó que “las autonomías municipales, la unicameralidad y la reelección del gobernador son algunos de los temas para abordar en la reforma constitucional. Yo trato de mirar el todo, y el todo es lo que me hace querer participar de esta reforma”.

Economía | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

Con la presencia del INAES

Asamblea de Asociativismo y Economía Social

El Instituto Nacional de Economía Social (INAES) está promoviendo la organización de mesas para la economía social, con la finalidad de impulsar el sector con diversos programas nacionales.

El Licenciado Carlos Caroli, integrante del Consejo de Economía Social y Solidaria de Esquel, explicó que “a través del Consejo, tenemos una trayectoria importante y la idea del INAES es que se conforme un grupo promotor, a través de una primera asamblea”.

LRA 26 Resistencia

ENRIQUE PAREDES, secretario de la UOM

“Vamos a industrializar al Chaco”

Paredes se refirió al Día del Trabajador Metalúrgico diciendo que “tenemos experiencia en situaciones difíciles y los dirigentes somos muy optimistas, pues creemos que volveremos a crecer. Vamos a industrializar el Chaco”.

LRA 26 Resistencia

FERNANDA BECHARA, empresaria textil

“Esperamos una revitalización de la mano de obra”

Bechara es propietaria de la empresa textil EFE y, en el marco de los anuncios realizados por el gobernador Jorge Capitanich referidos al sector, se mostró esperanzada, argumentando que “con este programa anunciado estamos trabajando con lo que es el fomento de los nuevos talleres en el Chaco”.

LT 14 Paraná

A cielo abierto

Avanza el proyecto del Centro Comercial

Betiana Curiotti, representantes del Centro Comercial Industrial de la capital entrerriana, contó que se conformó una Mesa de Trabajo, con el objetivo de desarrollar la creación del Centro Comercial a cielo abierto.

LRA 9 Esquel

HUGO SHVEMMER, de Desarrollo Productivo

“Trelew es la ciudad más castigada económicamente”

Shvemmer, coordinador general de la Agencia de Desarrollo Productivo de Trelew, dijo que están realizando un fuerte trabajo de recuperación económica, motivo por el cual intentan reactivar el Parque Industrial, destacando también el trabajo de la Economía Social.

LRA 7 Córdoba

JUAN VALERDI, economista

“La negociación será más política que técnica”

En relación a la futura gestión del gobierno ante el FMI, Valerdi agregó que, “será una negociación que manejará Estados Unidos por el lado del Fondo, no necesariamente su Gobierno, pero sí el establishment económico del país”.

LT 12 Paso de los Libres

JAVIER SIGILLO, secretario de Gobierno

“Son proyectos presentados y ahora se otorgaron los créditos”

Sigillo destacó el acuerdo llevado a cabo por el Intendente Martín Ascúa con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, a través del cual se ejecutarán obras en la ciudad por más de 40 millones de pesos.

Laborales | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

RODOLFO ARRECHEA, secretario de Salud ATE

“Agotamiento físico y psicológico del personal de salud”

“Había un déficit de personal muy grande, nunca fue una prioridad la salud pública. Acá habrá camas de terapia de intensiva pero lamentablemente no habrá personal de salud. Hay un agotamiento físico y psicológico”, remarcó Arrechea. “Cada mil casos de coronavirus el 5% va a parar a la terapia intensiva. Un paciente que tiene Covid tiene un promedio de ocupación de cama de terapia intensiva de 20 días”, aseguró.

LV 8 Libertador

Día del metalúrgico

El sector reclama medidas ante la crisis

Julio Totero, empresario referente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza, argumentó el pedido al explicar que “no ha aumentado la demanda, y todavía hay una capacidad ociosa importante”.

LV 4 San Rafael

ANDREA VILA, Hospital Italiano

Preocupación por el desgaste los profesionales de la Salud

Debido al sostenido aumento de casos de coronavirus en Mendoza, la Jefa de Infectología del Hospital Italiano, doctora Andrea Vila, confirmó que los profesionales médicos se sienten “muy cansados, física, mental y psicológicamente”.

LT 14 Paraná

FABIANA ARQUIEL, SUSTER

“Están atendiendo a sus propios compañeros”

La secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Salud de Entre Ríos, sostuvo que el personal de Salud cuenta con los elementos de protección adecuados, pero “ahora les toca vivir una situación que nunca antes habían vivido: están atendiendo a sus propios compañeros”.

LT 14 Paraná

Desde el Sindicato de Comercio

Pedido para disminuir el horario de atención

Daniel Ruberto, secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio, indicó que han planteado la necesidad de reducir el horario de atención al público en los comercios de la capital entrerriana. Luego, Ruberto recordó que los sábados, el Centro Comercial se encuentra abierto de 13 a 18 horas, pero “los empelados manifiestan que no se vende nada, y sin embargo la circulación de personas es constante”.

LRA 6 Mendoza

MARTA FRACAPANI, de Estudios Bioéticos

“La prioridad debe ser el personal sanitario”

La especialista indicó que ante un caso de colapso del sistema de Salud, “la prioridad debe ser el personal sanitario”. Luego, la especialista expresó que siempre se debe tener un criterio de ingreso a Terapia Intensiva, y ejemplificó la situación con un desastre aéreo, donde primero se atiende a los grandes para que estos, a su vez, se encarguen de los menores.

LT 14 Paraná

Abogados ante el Superior Tribunal

Presentaron un plan de trabajo

Con el objetivo de renovar el funcionamiento de la Justicia en Paraná y Gualeguaychú, y con críticas al Receso Judicial Extraordinario impuesto por los miembros del Superior Tribunal de Justicia, el Colegio de Abogados de Entre Ríos presentó formalmente un plan de trabajo para que se revea la medida.

LRA 9 Esquel

MARIEL GARCIA, del Hospital Regional

“Más camas, pero la misma cantidad de personal”

García, coordinadora de Terapia Intensiva del Hospital Regional, expresó que “hace un mes teníamos un paciente de COVID-19 cada tanto. En la última semana, uno cada 48 horas, y ahora cada 24. Estamos cansados, con más camas pero la misma cantidad de personal”.

LT 14 Paraná

JOSE MARIA ORTIZ, SOEESITER

Trabajadores telefónicos se suman al paro

El próximo jueves 10 de septiembre, los trabajadores llevarán adelante un paro de 24 horas en las empresas Telecom y Claro, las cuales se niegan a negociar salarios.

Al respecto, el secretario General del Sindicato de Telefónicos de Entre Ríos, José María Ortiz, indicó que las empresas “no han mostrado señales de negociar, aduciendo que no tienen dinero, y que si el salario nuestro estaría vinculado a las tarifas, estaríamos cobrando el doble”.

LRA 14 Santa Fe

PABLO GONZALEZ, UOM Villa Constitución

Continúa el acampe de trabajadores de Tenaris

La Justicia penal de la localidad santafesina de Villa Constitución consideró que el bloqueo que la delegación de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) mantiene en el acceso a la planta de Tenaris “no constituye un delito”, por lo que no hizo lugar al planteo de desalojo solicitado por el Grupo Techint.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

Argumentan haber comprado la propiedad

Prohíben construir donde vive una abuela mapuche

La Jueza Civil y Comercial de Esquel, Alicia Arbilla, hizo lugar al pedido de la abogada de Isabel Catriman, Sonia Ivanoff, para prohibir el ingreso a la propiedad donde vive la abuela mapuche, en cercanías a la zona Laguna El Martillo.

LRA 7 Córdoba

Después de dos décadas

El fuego dañó unas 700 mil hectáreas

El dato surge de un relevamiento de las zonas serranas afectadas en Córdoba, el cual fue realizado por investigadores e investigadoras del Instituto Gulich, a partir de imágenes satelitales.

LRA 15 Tucumán

MARCOS BARROS, Operaciones de la URS

Evitan una riña de gallos

El jefe de Operaciones de la Unidad Regional Sur, Marcos Barros, informó que se realizó un operativo policial en la localidad de Santa Ana y se impidió que se realice una riña de gallos. “En Santa Ana se tomó conocimiento que por la tarde se iba a realizar una riña de gallos. Esta práctica está prohibida, por lo que con las autoridades y otras unidades especiales, se impidió que se realice esta práctica y se proceda al secuestro de dos vehículos, freezer con bebidas y todos los elementos para llevar a cabo la riña. Es un mal trato animal y fueron puestos a disposición de la Justicia”, confirmó el comisario.

LRA 9 Esquel

Por daño moral en las redes sociales

Resarcirán con un millón de pesos a un abogado

Un trabajador de la Justicia de Chubut deberá pagar un millón de pesos de indemnización por daño moral a través de las redes sociales al Dr. Diego Martínez Zapata, ex Fiscal de Estado. El caso es el primero de este tipo por una publicación a través de las redes: “Es el primer fallo de responsabilidad civil en las redes sociales en la provincia y en el país hay muy pocos”, contó el demandante a Radio Nacional Esquel.

LT 14 Paraná

JUAN JOSE BAHILLO, ministro de Producción

“El objetivo es legalizar el autocultivo de cannabis”

Bahillo participó de una reunión en donde se analizó la perspectiva para la producción y desarrollo del cannabis medicinal en Entre Ríos. El ministro afirmó que ”nos moviliza darle el derecho a las madres y a los que ya están consumiendo y se encuentran dentro de la ilegalidad”.

LRA 1 Buenos Aires

ROXANA DOMINGUEZ, ONG Mamá en línea

Aumento de casos de grooming durante la pandemia

“Se reciben entre 4.000 y 4.500 denuncias por mes desde que empezó la pandemia. Es alarmante”, afirmó Domínguez con relación al “delito sexual de un adulto contra un menor a través de internet”. En ese sentido, advirtió que “con un perfil falso cualquiera puede ser lo que quiera ser” y remarcó que “mamás y papás tenemos la responsabilidad de saber qué es lo que está pasando”.

Géneros | Volver al inicio

LRA 21 Santiago del Estero

MARIA TERESA TENTI, Foro de Infancia Robada

30 años del femicidio de María Soledad Morales

Se cumple un nuevo aniversario del crimen de María Soledad, la estudiante secundaria que fue violada y asesinada en Catamarca y cuyo crimen motivó las “marchas del silencio” y derivó en la intervención de la provincia.

LRA 1 Buenos Aires

María Soledad Morales

Se cumplen 30 años del femicidio

Informe de Néstor Espósito, sobre el caso que conmocionó a toda la Argentina y marcó un antes y un después en Catamarca.

LU 4 Patagonia

LUCRECIA FALON, de la Multisectorial de Mujeres

“Debe haber una reconstrucción de la masculinidad”

Luego de la marcha realizada en silencio en Comodoro Rivadavia para pedir justicia por el femicidio de Yanina Montes Castro, Falón afirmó que “estamos concentrando y pidiendo justicia por Yanina, porque los femicidios siguen sucediendo y a un punto máximo”.

LRA 12 Santo Tomé

MARIA ALICIA MEIXNER, diputada provincial FDT

“Corrientes tiene altos índices de embarazos de niñas”

Meixner hizo referencia a la situación de los casos de embarazos de niñas de Corrientes, y dijo “el Estado debe garantizar que, por lo menos, el sistema público no se lave las manos. Corrientes está dentro de las provincias que tienen los índices más altos de embarazos de niñas y adolescentes”.

LT12 Paso de los Libres

ANA ALMIRON, senadora Nacional FDT

“Una de las provincias con más casos de embarazo infantil”

Almirón se refirió a la niña de 10 años obligada a parir en Corrientes, y enfatizó la terrible situación que existe en la provincia sobre la temática, agregando que “es un atraso de más de 100 años que tenemos, ya que como provincia, no adherimos a un protocolo existente”.

LRA 4 Salta

PEREZ DECLERQ, Observatorio Violencia contra las mujeres

Niña violada sin acceso a Interrupción Legal del Embarazo

Una nena de 12 años que está embarazada no accederá al ILE, por “decisión propia”, según informaron autoridades estatales. La niña vive en la localidad de Las Lajitas, al este de la capital salteña, y el embarazo es producto de una violación por parte de un hombre de 27 años, que está detenido. La directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Ana Pérez Declerq, informó que la niña fue golpeada por integrantes de su familia.

LT 11 Concepción del Uruguay

MARIA VASQUEZ PINASCO, abogada,

“Desde el leguaje seguimos construyendo patriarcado”

Vázquez Pinasco reclamó una perspectiva de género transversal a todos los poderes del Estado, además de condenar la construcción del patriarcado que “se genera desde el lenguaje en los escritos judiciales”, definió.

LRA 7 Córdoba

Abuso sexual

Condena de siete años para un pastor evangelista

El Tribunal Superior de Justicia confirmó la condena a siete años de prisión para el pastor evangelista Miguel Priotti por el delito de “abuso sexual de una adolescente”, la cual asistía a las distintas actividades de la Iglesia Esperanza de Vida. Tras conocerse el fallo, Priotti se presentó en los Tribunales cordobeses y quedó detenido.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

COPA LIBERTADORES

Se lesionó Lucas Pratto

Malas noticias para River. El delantero Lucas Pratto sufrió una distensión en el isquiotibial derecho y es baja de cara al duelo del jueves 17 contra San Pablo, en Brasil, por la reanudación de la Copa Libertadores 2020.

LRA 1 Buenos Aires

Covid 19: Mariano Soso positivo

Alta para Coloccini y regreso a los entrenamientos

Hoy el plantel de San Lorenzo volvió a las prácticas con la novedad que su entrenador Mariano Soso dio positivo de Covid 19. Por este motivo se volvió a testear a todo el cuerpo técnico, el cual dio negativo en su totalidad.

La buena noticia del día fue el regreso de Fabricio Coloccini quien fue dado de alta por Covid y comenzó a entrenar junto a sus compañeros. Sólo restan los hermanos Romero, que a fin de esta semana terminarían su período de aislamiento y de dar negativos sus test, se sumarían al plantel.

FOTO SAN LORENZO

LRA 1 Buenos Aires

Messi se presentó a entrenar

Dos amistosos: Nástic y Girona

La Pulga llegó a la Ciudad Deportiva Joan Gamper a las 16 (horario de España), una hora y media antes del inicio de la práctica. Barcelona ya tiene dos amistosos programado en esta pretemporada: se enfrentará al Nástic de Tarragona en el Estadio Johan Cruyff, a puertas cerradas el sábado 12 de septiembre y cuatro días después, se medirá con Girona.

FOTO MESSI

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

TOM LUPO, “Grabaciones encontradas”

Recopilación de música y poesía

Letras de Delmira Agustini, Susana Thénon, Leónidas Escudero, Clarice Lispector y el propio Lupo. La música de Martín Buscaglia, Doña María, Los Cocineros, Albert Pla y Daniel Melingo.

LRA 13 Bahía Blanca

PARA TODA LA FAMILIA

Nuevos talleres en el Centro Cultural de la Ciencia

Charlamos con Guadalupe Constanzo, directora del Centro Cultural de la Ciencia. Al aire de Mañana Nacional comentó las actividades que vienen desarrollando para todos los habitantes de nuestro país.

LRA 1 Buenos Aires

SANTIAGO CRAIG, escritor

“En mi novela hay una obsesión con la nostalgia anticipada”

En una nueva emisión de Vidas Prestadas, Hinde Pomeraniec entrevistó al escritor Santiago Craig para conversar sobre su nueva novela “Castillos”.

LT 11 Concepción del Uruguay

LUIS FONTANA, escritor

Embajador de la Unión Hispano Mundial

Fontana, escritor de Concepción del Uruguay, se refirió a su nombramiento como Embajador Mundial de la Unión Hispano Mundial de escritores, diciendo que “estos reconocimientos sirven para reivindicar el camino recorrido”.

Humor | Volver al inicio

AMONTONADOS

La capacidad de asombro, se colma día a día. Este fin de semana se vieron imágenes impactantes, con la apertura de bares y restaurantes en CABA. Con una irresponsabilidad mayúscula. Apiñados, apretados como laburantes el día 15. Lo que también me llamó la atención, es la doble vara de siempre: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Los dejan abrir y después los clausuran por no cumplir. Los medios hegemónicos que fogonearon hasta el cansancio las aperturas y ahora salen indignados, diciendo que en el peor momento de la pandemia, permiten las salidas.

Solo a modo de reflexión: o las autoridades no saben lo que deben hacer o hay que regalarles un diccionario para que aprendan el significado de la palabra MESETA!!!

CHOCOLATE