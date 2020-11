Diario de Radio Nacional 06/11/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández anunció el fin del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que a partir de ahora pasará a una fase de distanciamiento social, preventivo y obligatorio (DISPO). En departamentos de diez provincias que aún continúan con un alto nivel de contagios continuará el aislamiento social. Las medidas regirán hasta el 29 de este mes.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández mantuvo esta mañana una comunicación con su par de la Federación Rusa, Vladimir Putin, con quién dialogó acerca de la vacuna Sputnik V producida por ese país y su posible aplicación en la Argentina para combatir la pandemia del nuevo coronavirus.

Entrevista Federal

Periodistas de emisoras de Radio Nacional de todo el país entrevistaron al guitarrista, compositor y flamante director de Asuntos Culturales de la Cancillería argentina, Juan Falú, en el marco de la 26º edición del Festival Internacional Guitarras del Mundo, que este año se realizará del 9 al 22 de noviembre en forma virtual, y que incluirá 72 artistas nacionales y 20 internacionales.

En ese sentido Falú destacó el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación, el gremio UPCN, la TV Pública y de Radio Nacional, agradeció la participación de las y los guitarristas, y reconoció el trabajo de productores y trabajadores, que “hacen suyo el festival”.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, adelantó que el programa PreViaje tuvo “muchísimo éxito”. El plan apunta a reactivar el turismo local y consiste en devolver el 50% del total de gastos a quienes adquieran sus viajes para 2021 antes de fin de año.

“Pone en un funcionamiento un sector que tiene muy pocas certezas”, dijo el funcionario y señaló que el permiso de visitas extranjeras de países limítrofes es una “gran oportunidad” porque generan el cuarto ítem de entrada de divisas.

“No es admisible en este contexto, más como dejaron el país, ser oportunista”, declaró el ministro sobre la oposición que critica la política de apertura y agregó: “Si alguno ya empieza a pensar en la disputa electoral del año que viene, no está entiendo la realidad, se debe llamar a la reflexión”.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, firmó con Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, y Martín Guzmán, ministro de Economía, un acuerdo de asistencia por $ 3.800 millones, que permitirá seguir afrontando un plan de obras públicas generador de empleo y de programas de contención en el marco de la pandemia.

El encuentro se realizó en la Casa Rosada, y el financiamiento se concretará a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

LRA 26 Resistencia

Juan Manuel Carreras, ministro de Infraestructura del Chaco, detalló los acciones que se realizan en el barrio Gran Toba de Resistencia, diciendo que “es un trabajo coordinado con el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, que está realizando un censo para determinar las adjudicaciones de 101 viviendas en ese lugar, más otras 50 que se construirán en la zona del autódromo”.

LRA 26 Resistencia

Eugenia Jardón, abogada e integrante del movimiento ‘Liberen el puente’, que reclama por la flexibilización de las restricciones para circular en el puente General Manuel Belgrano, que une a Chaco con Corrientes, comentó cómo se encuentra la situación.

“Para nosotros, el anuncio de la habilitación de la actividad turística es un chiste, pues no escuchan nuestros reclamos y de acuerdo con lo conocido, no entramos en los considerandos de la medida. Queremos ver a nuestras familias, hacer tratamientos médicos o trabajar, no hacer turismo”, expresó Jardón.

LRA 9 Esquel

Norberto Bellver, fiscal ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, consideró que el ex presidente, Mauricio Macri, y el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, “tienen responsabilidad penal en el hundimiento del submarino Ara San Juan”, por lo que decidió acompañar los pedidos de las querellas para que ambos ex funcionarios sean imputados e indagados.

LRA 1 Buenos Aires

Las autoridades sanitarias nacionales confirmaron una tendencia a la baja de los casos de COVID-19 en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Salta y Jujuy y una suba de contagios en otras provincias, como por ejemplo en San Juan. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, pidió extremar los cuidados para evitar un repunte de casos y puso como ejemplo la situación en Europa.

“Es una situación muy dinámica. En áreas geográficas donde se había asumido que el problema estaba resuelto realmente está volviendo con un número muy importante de casos, con un impacto en la mortalidad, con una tensión en el sistema de salud y tenemos que trabajar fuertemente para que en cada una de las jurisdicciones podamos tener este concepto, visualizar esa situación y seguir trabajando en el contexto de lo que es la gestión de la pandemia”, señaló la funcionaria.

LRA 28 La Rioja

Di Genaro habló sobre el estado de las vacunas para el COVID-19, y dijo que “actualmente hay 201 vacunas que se están probando, de las cuales 45 se encuentran en la fase clínica, que es la más avanzada en su desarrollo”.

La especialista comentó que hay diez vacunas muy avanzadas, dentro de las cuales se encuentran la de Oxford y AstraZeneca, que se producirá en la Argentina, y la vacuna rusa, de la que nuestro país ha realizado una compra anticipada de dosis.

LV 8 Libertador

El presupuesto de Mendoza sigue siendo analizado en la Legislatura Provincial, y uno de los puntos críticos es el dinero que será destinado a la Justicia.

En tanto, Soledad Sosa, trabajadora del Poder Judicial, expresó que “el procurador Gullé habla de una privatización de la Justicia, al plantear asociarse con el sector privado”, y luego agregó que “en el presupuesto hay ajuste, recortes y los principales responsables están en la Corte”.

LRA 5 Rosario

Ayer se presentó el Comité de Seguridad y Respuesta para la prevención y sofocación de los incendios de la zona del Alto Delta del Río Paraná. El secretario de Articulación Federal, Gabriel Fuks, explicó que se incorporan nuevos dispositivos para prevenir los incendios, como cámaras de seguridad de alta resolución en zona de puertos, embarcaciones, sistemas de seguimiento, y mapas de acceso a humedales.

LRA 29 San Luis

La titular de la cartera de Ciencia y Tecnología de la provincia se refirió al plan nacional “Programa Impulsa de Salud Digital” que implementará en San Luis.

LRA 2 Viedma

Se cumplen 200 años del acto en el que se instaló la primera bandera argentina en Malvinas. El excombatiente Jorge Torres indicó que es equivocado creer que hablar de Malvinas es sólo referirse a los 74 días del conflicto bélico.

LRA 26 Resistencia

David Zambrino, ex combatiente en Malvinas, se refirió a la fecha conmemorativa del primer izamiento de la bandera argentina en las Islas.

“La primera sensación es la de honrar la soberanía, que la queremos plena para nuestro país”, indicó conmovido Zambrino.

LRA 1 Buenos Aires

A 200 años de primer izamiento de la bandera nacional en Malvinas, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, destacó en Rezo por vos los distintos actos que se realizan hoy en el país y la puesta en marcha del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas que, con una composición plural, buscará asegurar “políticas de Estado a mediano y largo plazo” en la cuestión.

El Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y espacios marítimos correspondientes se reunirá por primera vez, tras ser creado este año por una ley, cuyo proyecto fue anunciado por el presidente Alberto Fernández en el discurso de asunción, y aprobada por unanimidad en el Congreso.

LRA 1 Buenos Aires

Embón dialogó con la senadora electa de Bolivia por el MAS, Patricia Arce, a un día de la asunción del presidente Luis Arce y tras un año de usurpación de la democracia en el país vecino.

En ese sentido, Arce afirmó haber vivido “un año de completa zozobra” por la “persecución política y judicial” vivida durante la dictadura de Jeanine Añez, dónde se los calificó a los integrantes de su partido de “terroristas solo por pensar distinto”.

En tanto sostuvo que desde su espacio saben que tienen por delante un duro trabajo ya que en menos de un año han destruido lo que habíamos construido en 14″.

LRA 1 Buenos Aires

Wainfeld dedicó su editorial al aún incierto resultado de las elecciones de los Estados Unidos, comparó las figuras de Donald Trump y su rival Joseph Biden, y la real diferencia entre un gobierno demócrata y uno republicano para el pueblo del país del norte, la Argentina, la región y el resto del mundo.

LRA 13 Bahía Blanca

La plataforma pública y gratuita Contar presenta esta semana, en el marco del Día Nacional de las/los afroargentinos, que celebra la cultura afro –en conmemoración de María Remedios del Valle—, la primera edición on-line del Festival Internacional de Cine Ambiental y de Derechos Humanos (FINCADH) de Buenos Aires. Hablamos con Florencia Santucho, directora del Festival.

Esta propuesta –organizada por el Instituto Multimedia DerHumALC (IMD) y el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Nacional de Innovación Cultural de la Secretaría de Desarrollo Cultural—, podrá verse desde el 4 de noviembre, y hasta el 11 de noviembre inclusive, de manera abierta y gratuita, con la muestra “Nuestro cuerpo, nuestro territorio”.

LRA 1 Buenos Aires

Mientras se espera un nuevo anuncio de presidencia, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, adelantó que en la Ciudad de Buenos Aires el pasaje de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio a Distanciamiento, “no significará grandes cambios”.

Remarcó que en la reunión de hoy entre el presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, definirán “cuáles serán los agregados de las actividades culturales, económicas y sociales que se comunicarán”.

Por último, el cronista de Radio Nacional Hernán Mundo desde la sede de Parque Patricios, dijo que se piensa en medidas de una apertura progresiva y gradual para permitir que más gente pueda viajar en el transporte en trenes y colectivos, no así en el subte por ser un lugar cerrado.

LRA 7 Córdoba

Cardozo afirmó que de continuar con los actuales índices a la baja, diciembre podría ser un poco más tranquilo en torno a las consecuencias de la pandemia.

No obstante, Cardozo señaló que se hace imperioso continuar con las medidas de cuidado sanitario, ya que los rebrotes son “muy peligrosos”.

LV 8 Libertador

Carlos Benedetto, dirigente social, advirtió que en Malargüe se han desmantelado servicios esenciales en el Hospital Departamental.

Además, en el marco de la pandemia, Benedetto dijo que “en la ciudad se está muriendo gente que no se está informando”, luego de asegurar que está colapsado el sistema de Salud.

LRA 9 Esquel

Biondo realizó un primer balance de la implementación del Plan Nacional DETECTAR, y confirmó que se evaluaron a 1.200 familias, donde sólo se detectaron diez personas sintomáticas en tres días.

LRA 23 San Juan

El Gobierno nacional habilitó el retorno de las actividades presenciales en universidades e institutos con un protocolo que garantice las medidas de cuidado de los trabajadores y estudiantes ante la pandemia por coronavirus.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

Lo confirmó el coronel Walter Nahuel Tripay, quien adelantó que durante la temporada 2021 no se realizará ninguna actividad turística.

LRA 1 Buenos Aires

El debate sobre la continuidad de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) llegó a las provincias, ya que el año próximo trece distritos renovarán sus cuerpos legislativos. En Rezo por vos, el periodista de Radio Nacional Rosario Marcos Vizcarra se refirió al proyecto que busca anular las PASO en Santa Fe, ya que se aduce que no genera el efecto deseado.

LRA 1 Buenos Aires

Luisa Valmaggia conversó en Juego de Damas con el dirigente Luis D’Elía al cumplirse 15 años del No al ALCA, acto que definió como una jornada histórica que trascendió el grado más alto de integración política y regional, con un fuerte contenido antiimperialista y con el rechazo al último intento de anexionismo colonial mediante la alianza de libre comercio de América.

D’Elía contó también sobre su situación actual, condenado a prisión, dio su punto de vista respecto del contexto político actual en Estados Unidos y sobre el escenario social de la región.

LRA 43 Neuquén

Proyecto para las condiciones generales del servicio de energía eléctrica que obtuvo el consenso de las principales fuerzas políticas.

LU 4 Patagonia

Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, participó de la presentación del Plan Estratégico Minero Argentino, donde habló de la “oportunidad histórica que tiene el país, y Chubut en particular, de salir del sí o del no para discutir cómo hacer minería”.

La presentación fue encabezada por Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, y por Alberto Hensel, secretario de Minería.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

Detalles de los trabajos programados para el turismo en tiempos de pandemia de coronavirus.

LRA 30 Bariloche

Consejos para la compra de productos de forma virtual ante los reiterados casos de estafas. Quienes son los más perjudicados.

LT 14 Paraná

María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, ratificó la vigencia de los Decretos de Necesidad y Urgencia que establecen el congelamiento del valor de los alquileres, las prórrogas de contratos y la suspensión de los desalojos hasta el 31 de enero del 2021.

José María Armándola, vicepresidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, enfatizó que “la ley se debe cumplir”.

LRA 1 Buenos Aires

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), junto al Centro de Proyecto, Diseño y Desarrollo (Ceprodide) de FADU-UBA, desarrolló una máquina para ensachetar y pasteurizar leche en origen. En Buen día, la periodista de Anccom Giuliana Biasotto dio más detalles al respecto y explicó que permitirá impulsar la agricultura familiar y bajar los costos de los lácteos en las localidades de cercanía a los pequeños productores. En tanto, señaló que se prevé que el proyecto impulsado por las carteras de Desarrollo Social y Agricultura llegue a seis provincias.

LRA 13 Bahía Blanca

La Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional del Sur (UNS) aprobó la creación del Departamento en Ciencias de la Educación, que conducirá las carreas de Profesorado en Educación Inicial, Profesorado en Educación Primaria, y Licenciatura en Ciencias de la Educación. Hablamos con el rector de la UNS, el Dr. Daniel Vega.

LV 8 Libertador

A través del Programa Nacional de Hepatitis Virales, el Ministerio de Salud cubre la totalidad de los costos de la enfermedad, junto al aporte de organizaciones que colaboran con campañas de detección temprana, cuyo fin es iniciar el tratamiento correspondiente.

Ana María Vega, especialista en temas medicinales, agregó que menos del 5% llega al tratamiento a tiempo debido a la falta de información, y que a diferencia de la mayoría de otras enfermedades, la cura sucede en el 98 % de los casos.

LV 8 Libertador

En la Asamblea del Consejo Federal de Discapacidad se trató el tema de las Pensiones no Contributivas, luego de su suspensión debido a la pandemia.

“Las personas con discapacidad necesitan una atención especializada”, dijo Germán Ejarque, integrante del Observatorio de Personas con Discapacidad, quien manifestó sus críticas a la decisión del gobierno de Mauricio Macri , que derivó en el ANSES la gestión del Certificado Único de Discapacidad.

LRA 9 Esquel

El Padre Tono, sacerdote salesiano de Gan Gan, se mostró preocupado por los dichos de Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, en el marco de la Mesa Nacional para la generación de un plan estratégico de desarrollo minero.

“Estamos hablando de dos provincias distintas, hubo una sordera administrada donde se ningunea y no se escucha a le gente de la meseta”, expresó finalmente el cura.

LRA 20 las Lomitas

“Se ha firmado la resolución donde autorizan el mapa de ofertas académicas con cambios importantes. Tenemos que estar muy conformes, ya que nuestro fuerte será la producción”. informó Alfredo Ruiz Diaz, director del Instituto Superior de Formación Docente (ISFDC y T).

LV 8 Libertador

Gabriela Carpinetti desarrolla operativos de acción social y jurídica en todo el país, y durante esta semana se ha reunido con funcionarios mendocinos.

Carpinetti explicó la tarea que desarrollan en la Dirección en la que se desempeña, informando que “todo nace como un programa en 2007, el cual se fue jerarquizando. La Dirección tiene asiento en Buenos Aires, pero tiene incidencia en todo nuestro territorio, con el fin de canalizar demandas individuales y colectivas en diversos aspectos, que requieren el acceso a la Justicia cuando la situación social y económica son impedimentos para llegar a la misma”.

LRA 26 Resistencia

Pablo Carro, diputado nacional por el Frente de Todos de Córdoba, se refirió al proyecto de ley que busca garantizar el derecho a la conectividad de todos los estudiantes y docentes del país, iniciativa que es analizada por las Comisiones de Comunicaciones y Educación de la Cámara de Diputados.

“Al plan de conectividad ya lo anunció el gobierno, lo que estamos proponiendo es que el tráfico por sitios educativos de gestión pública sea gratuito. Que para que un alumno o un profesor se conecte con la escuela, no tenga que pagar por ese tráfico en dispositivos móviles”, explicó Carro.

LRA 9 Esquel

Tras la participación de Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, en la Mesa Nacional que diseñará el Plan Estratégico para el desarrollo minero, Viviana Moreno, integrante del grupo de vecinos autoconvocados por el “No a la Mina”, dijo que “tenemos un gobernador que es un traidor, ganó dos elecciones y una de las razones por la cual lo votaron fue su oposición a la megaminería. Ahora sabemos por qué la vileza con la que nos llevó a esta situación. El apostaba a la megaminería desde el principio”.

LRA 17 Zapala

Aprobación de la ordenanza municipal que tiene como objetivo “una ciudad más limpia y prolija”.

LRA 53 San Martín de los Andes

Norma votada por unanimidad por el cuerpo legislativo que incluye la creación de un registro municipal de trabajadores de la cultura, la suspensión del cobro del Teatro San José, el cese del pago del canon de los artesanos, artistas callejeros y el cobro del TCI para los espacios de teatro independientes.

LRA 18 Río Turbio

Detalles de las inscripciones y opciones que existen ante posibles problemas de conectividad y más datos sobre el ciclo lectivo 2020.

LRA 9 Esquel

Lucas Gallo, delegado regional de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA), manifestó que, en cuanto a sus salarios, el 25 % del personal se ubica bajo la línea de pobreza.

Luego, Gallo dijo que reclaman la apertura de un canal de diálogo para llegar a un acuerdo, o seguirán planteando medidas de índole interna.

LRA 43 Neuquén

Colantuono se refirió al lanzamiento de la Diplomatura de Extensión Universitaria Función Área Logística, orientada a la industria del Gas y del Petróleo, que la entidad que conduce coordinó en conjunto con las autoridades de esa localidad y las de la Universidad.

LU 4 Patagonia

Trabajadores de la Salud se manifestaron en las puertas del Hospital Regional por el reclamo de salarios atrasados.

Fabián La Paz, delegado de Camilleros del Hospital, dijo que “no pueden pagar octubre, sin pagar lo que deben, más el aguinaldo. Nos han pagado septiembre, y hay jubilados y pensionados cobrando agosto. Les deben septiembre, octubre, y el aguinaldo”.

LT 11 Concepción del Uruguay

El secretario General de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM), informó que se alcanzó un incremento del 10 % sobre el sueldo básico para el personal de planta permanente, aumento que comenzará a regir en diciembre.

Además, Barberán mencionó que también en diciembre el personal percibirá el Sueldo Anual Complementario, más el salario mensual, junto a un Bono de $ 5 mil. Para febrero, con el sueldo de enero, se consiguió un nuevo aumento del 6 % sobre el básico, más un Bono COVID.

LU 4 Patagonia

Oscar Antonena, ministro de Economía de Chubut, explicó cómo se concretó el pago a todos los rangos a pesar de los meses adeudados, diciendo que “puntualmente, estamos abonando una masa salarial completa, una situación que no se producía desde el año pasado”.

Posteriormente, el funcionario expresó que “esto implicó $ 5. 100 millones, e involucra a todos los agentes activos y pasivos del Estado provincial”.

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Tomás Massa, recibió a organizaciones y dirigentes de las campañas por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Monica Menini, abogada feminista e integrante del grupo “Católicas por el derecho a decidir”, estuvo en el encuentro y charló junto con Luisa Valmaggia sobre lo hablado en aquella reunión.

La abogada se refirió a éste año como uno “dificultoso” para el tratamiento debido a la pandemia.

LRA 7 Córdoba

En el marco del ´Mes del Orgullo´, que se celebra en el país durante todo noviembre, Romina Pezzelato, especialista en Educación y Género y mamá de Gema, una niña trans de cinco años, dijo que “la identidad es una verdad, una certeza que emerge con potencia”, en referencia al proceso de transición de su hija.

Luego, Romina señaló las dificultades que siguen existiendo para que se respete la identidad, autopercibida en ámbitos institucionales y administrativos. “La violencia institucional te pisa los talones toda la vida”, sentenció Pezzelato.

LRA 6 Mendoza

Valentina Tarqui Lucero, integrante de ´Libera´, la Asociación de Abogadas Feministas Mendocinas, se refirió a la violencia de género y a las causas que la provocan, explicando que “las relaciones desiguales de poder, y las causas históricas y estructurales con puestos marcados para hombres y mujeres, son elementos que desde chicos empezamos a legitimar, a naturalizar”.

Luego, Tarqui Lucero indicó que esta es una problemática social que necesita un cambio de ley y de paradigma, que involucra a toda la sociedad y que “requiere de la presencia del Estado, y de todos los ámbitos del poder para dar respuestas”.

LT 14 Paraná

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Senadores dio dictamen favorable al proyecto de Ley de Paridad Integral de Género, que cuenta con media sanción de Diputados.

Claudia Gieco, presidenta de la Comisión de Legislación General, dijo que el proyecto sería aprobado la próxima semana en una sesión especial y presencial en el Centro de Convenciones de la Provincia, en un jornada histórica para Entre Ríos.

LRA 57 El Bolsón

Presentación del proyecto que busca garantizar el acceso gratuito e irrestricto a todas las personas menstruantes a los productos de higiene femenina.

LRA 27 Catamarca

Avellaneda realizó una reseña histórica del inicio de la radiofonía en la provincia. El relato comenzó con detalles de las gestiones que dieron origen a LW 7 Radio Catamarca, información técnica de los equipos y la referencia a los encargados de haber realizado la instalación de la radio.

Luego, el historiador precisó los nombres de los empleados que integraban las áreas técnicas, la planta transmisora, los estudios centrales, las oficinas de administración, el servicio informativo y la locución.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

Detalles del concurso de dramaturgia federal organizado por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

LRA 4 Salta

El escritor presentará el fin de semana el libro en el Cabildo de La Silleta, donde se originó el Duende Amigo, la saga de publicaciones infantiles que lo hizo conocido.

LT 14 Paraná

Silvina Ríos, directora de LT 14 Radio Nacional Paraná, informó que los viernes a las 17 horas se podrá escuchar por AM y por la FM Baxada el programa ´Un Chijete de Humor´.

Ríos destacó que es el primer programa de humor realizado por artistas entrerrianos, el cual se pudo concretar gracias a un trabajo conjunto de las Radios Públicas en Red, tanto de Paraná, como de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

LRA 42 Gualeguaychú

Valeria Basini, del Grupo Sinergia Teatral, informó sobre la Ley de Teatro Independiente que elaboraron en el Grupo de Teatristas Autoconvocados, con la finalidad de ser presentada en la Cámara Legislativa de Entre Ríos.

LRA 21 Santiago del Estero

La próxima semana se lanzará el Ranking Argentino de Canciones, producido por el Área de Artística Federal de Radio Nacional Argentina, el proyecto apuesta a construirse como una fuente de sonidos representativos de todas las regiones.

LT 14 Paraná

Ranking Argentino de Canciones es un proyecto que busca difundir la música nacional. Cada una de las provincias que integran Radio Nacional enviaron material de sus artistas para que sean dados a conocer y conformen este ranking, que se escuchará por las 50 emisoras de la Radio Pública.

En tanto, Silvina Ríos, directora de LT 14 Radio Nacional Paraná, informó que este espacio se podrá seguir los lunes a las 22 horas por AM 1260 y por FM Baxada 93.1.

LRA 42 Gualeguaychú

El Ranking Argentino de Canciones es un proyecto que tiene como misión la difusión de la música nacional, entendiendo a las cincuenta emisoras de Radio Nacional como fuentes donde los oyentes tengan a disposición las diversas obras musicales argentinas.

LRA 42 emitirá el programa que vincula a través de la música a todo el país, mediante la totalidad de las Radios Públicas.

LT 14 Paraná

Gustavo Uano, director Ejecutivo del Instituto Nacional de Teatro, informó que culminó la recepción de trabajos, en el marco del Concurso de Teatro en Radio, denominado ´Escenas en Sintonía´.

El mismo, llevado a cabo en conjunto con el Ministerio de Cultura y Radio Nacional, está destinado a todas las compañías, elencos y cooperativas de teatro del país, que deseen generar un proyecto de teatro en radio.

LT 14 Paraná

A 200 años de primer izamiento de la bandera Argentina en Malvinas, habrá actos en todo el país y se pondrá en marcha el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas. La celebración coincide con el primer avistaje hace 500 años de las Islas, según documentación que posee la Cancillería Argentina.

Roberto Romani, asesor cultural de Entre Ríos, evocó cómo fue ese acontecimiento en 1820, diciendo que “hubo salvas de 21 cañonazos, se emitió una proclama, y estuvieron presentes 50 naves de diferentes nacionalidades, porque ya había un reconocimiento de aquellos hombres a la soberanía argentina”.

LRA 1 Buenos Aires

Las Series Web son las experiencias de dirección remota que florecieron en la pandemia como un nuevo condimento audiovisual, y la salida para muchos actores y directores.

¿Dónde está Estela?, es una de ellas, con 6 episodios, de 10 minutos cada uno. Guionado y dirigido por Claudio Favieri.

LRA 22 Jujuy

Jefes comunales de la zona de Quebrada, se reunieron para analizar de qué manera se desarrollaran las fiestas de los carnavales y la actividad turística de la temporada.

Ricardo Romero, intendente de Tilcara, se mostró optimista en los avances logrados en el encuentro, que se reanudará el próximo miércoles en Tumbaya, donde esperan contar con la presencia del gobernador de la provincia, y los ministros de Turismo y Cultura y de Seguridad y Salud.

LRA 22 Jujuy

Juan Canchi, referente de la actividad en Jujuy, saludó a los más de 120 compañeros que se dedican a la venta y reparto de diarios en la provincia.

“Este día, por hechos que son de público conocimiento, no lo podemos festejar como otros años”, dijo Canchi, y luego analizó las consecuencias que la pandemia tuvo en el sector.

LRA 27 Catamarca

El 5 de Noviembre de 1941 a las 18.30 horas LW 7 Radio Catamarca comenzó su transmisión, dando inicio a la radiodifusión en la provincia, y el 16 de septiembre de 1981 se convirtió en LRA 27 Radio Nacional Catamarca.

En el marco de esta conmemoración, Guillermo Melo, histórico locutor de la casa, dijo que “la voz es un don que Dios nos ha dado y somos privilegiados al estar frente a un micrófono”.

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con Horacio Embón, ex secretario de Deportes y actual legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Claudio Morresi, se refirió a la vuelta de la actividad deportiva en nuestro país y su importancia para la población, entre otros temas, como los cierres de los clubes de barrio durante el gobierno de Mauricio Macri.

El también exfutbolista destacó la paulatina vuelta de la posibilidad de realizar actividad física en el marco de la pandemia. En tanto, sostuvo que desde Comité de Crisis al cual integra y que trabaja junto a los clubes de barrio y al Ministerio de Salud para los cuidados de la población, se proponen cuidar la vida.

EN TERAPIA

A veces me cuesta entender a mi terapeuta. En la última sesión, el psicólogo me dijo: “Que sensación cree que tuvo, la primera vez que lo bañaron?”

– “Seguramente de frescura!!!”

– “¿Y la segunda?

– “Bueno no se… Después le cuento.

CHOCOLATE