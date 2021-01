Diario de Radio Nacional 04/01/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: Pidió “responsabilidad social” en especial a los jóvenes

Paraná – Sobre la Sputnik V: Ginés González García desmintió efectos adversos

San Martín de los Andes – Alertan sobre noticias falsas: Desmienten una muerte por la vacunación

El Bolsón – CAROLA SALGUERO: Lago Puelo no volverá a la fase II

Bariloche – FERNANDO TORTOSA: “Los síntomas de Sputnik V no se diferencian de otras vacunas”



Santa Rosa – HECTOR LARA: “Participan jóvenes de entre 18 y 30 años”

Esquel – VERONICA JARAMILLO: “El Plan Detectar trae tranquilidad a los vecinos”

Paso de los Libres – JORGE FERREIRA DAME: “Falta muy poco para que la población de mayor riesgo esté inmunizada”

Córdoba – LAURA LOPEZ: “No estamos evaluando ningún tipo de restricción”

Buenos Aires – TOMAS ORDUNA: “Hay que tomar medidas restrictivas”



Buenos Aires – GUSTAVO BARRERA: Efectivo control de lo que sucede en las playas

Buenos Aires – IGNACIO MASTRANGELO: En las playas “hay un cambio de hábitos, pero tal vez no es suficiente”

Buenos Aires – GOMEZ ALCORTA: “Un derecho que implica transformaciones enormes”

Buenos Aires – Mesa de Enlace: Analiza un paro por la suspensión de exportación de maíz



Mendoza – ENACOM: El aumento de telefonía móvil, fija e internet tiene un tope del 5%

Buenos Aires – GRACIELA GUIÑAZU: 11 años de su muerte: “Sandro transgresor y provocativo”

Buenos Aires – NORA LAFON: “Sandro fue uno de los mejores amigos que tuve en mi vida”

Buenos Aires – MARTIN JAUREGUI: Recorrimos Chubut, Mendoza, La Pampa y Corrientes



DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente encabezó un acto virtual con el que el Gobierno puso en marcha las primeras 30 obras públicas de 2021 en La Pampa, La Rioja y Santa Fe y en unos 30 municipios de todo el país.

Desde la residencia de Olivos, el mandatario apeló a la “responsabilidad social” porque el “problema continúa y se mantiene”. Hizo especial foco en los jóvenes ya que “todos los datos indican que ellos son vectores transmisores del contagio”.

“Si no queremos volver atrás, lo que más necesitamos es que todos tengamos responsabilidad social, cuidarnos para de ese modo cuidar al otro”, dijo el presidente y agregó: “Si no sucede, el riesgo de que todo regrese a paralizarse existe y nadie quiere eso en Argentina”.

LT 14 Paraná

El ministro señaló que “de los 317 casos reportados tras el comienzo de la vacunación, el 99,3% se clasificaron como leves o moderados y la presencia de fiebre, cefalea o dolor muscular, como síntoma único o combinado, representó el 80% del total de los eventos reportados”.

Luego, Ginés rechazó las informaciones falsas publicadas en las últimas horas en medios de comunicación y redes sociales sobre presuntos efectos negativos de la vacuna Sputnik V, y aseguró que como resultado de las poco más de 32 mil dosis ya aplicadas, sólo “se ha reportado un 1% de eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización”.

LRA 53 San Martín de los Andes

El Gobierno de la provincia de Neuquén desmintió una muerte por la vacunación con Sputnik V contra el coronavirus y además alertó sobre noticias falsas. Más detalles con las palabras de la ministra de Salud provincial, Andre Peve; el gobernador Omar Gutiérrez; y el jefe de la Zona Sanitaria IV, Jorge Sáenz.

LRA 57 El Bolsón

A pesar del aumento de casos positivos de Covid-19 y del pedido del Hospital Rural, las autoridades no harán lugar para el regreso de la fase II y se explican los motivos.

LRA 30 Bariloche

Un detalle sobre las reacciones que podría provocar la vacuna contra el coronavirus, que “no son diferentes de otras”, según Tortosa, y que implican situaciones complejas.

LRA 3 Santa Rosa

El jefe de la Policía de La Pampa, Héctor Lara, hizo un balance del trabajo realizado en el marco de las reuniones ilegales en toda la provincia, y enumeró las múltiples fiestas clandestinas en las cuales tuvieron que intervenir.

LRA 9 Esquel

Esta semana continuará la implementación del Plan DETECTAR en Esquel, el cual funcionará desde el próximo miércoles hasta el viernes, de 14 a 18 horas en la Escuela 210.

“El Plan Detectar trajo un poco de tranquilidad, porque los vecinos encontraron un espacio a donde ir a realizar consultas”, explicó la coordinadora del Plan en la ciudad, Verónica Jaramillo.

LT 12 Paso de los Libres

Ferreira Dame comentó que “estamos en plena pandemia y necesitamos tres o cuatro meses más de controles, de cuidados, de distanciamiento, de cumplir las medidas, de cuidarnos entre todos nosotros, sobre todo los jóvenes, que deben cuidar a los adultos mayores y tener un poco de paciencia”.

Luego, el médico agregó que “la vacunación empezó a llegar, pero van a hacer por tandas. Hasta que no esté inmunizado todo el personal de Salud, de Seguridad, docentes y las personas de riesgo, vamos a necesitar unos meses y tenemos que seguir cuidándonos”.

LRA 7 Córdoba

En un contexto marcado por la apertura turística y el crecimiento de casos de coronavirus en Córdoba y en el resto del país, desde el Ministerio de Salud de la provincia desestimaron la posibilidad de avanzar de modo urgente con la limitación de actividades en el territorio cordobés.

“Por el momento, no estamos evaluando ningún tipo de restricción”, señaló Laura López, directora de Epidemiología del Ministerio de Salud cordobés, a la vez que reconoció que se mantiene el trabajo “con los municipios para intensificar las tareas de control, sobre todo en aquellos lugares en los que sabemos que se aglomeran personas”.

LRA 1 Buenos Aires

El infectólogo se refirió al aumento de casos de coronavirus y señaló que “la resolución final quizás será tomar medidas restrictivas para poder forzar a la bajada del rebrote y terminar con una etapa más tranquila de esta primera ola”. En comunicación con Diana Costanzo, sostuvo que lo que está ocurriendo en el país “es una primera ola con un rebrote que está siendo un poco prolongado”. “Para hablar de una segunda ola, deberíamos haber pasado por una etapa de tranquilidad que aún no ha ocurrido”, explicó el integrante del comité de expertos que asesora al Gobierno por la situación epidemiológica.

LRA 1 Buenos Aires

Tras la situación que se vivió este fin de semana en Pinamar, donde un grupo de la Policía Bonaerense descendió a la playa para dispersar a jóvenes que no cumplían con el distanciamiento social, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, aseguró que “están controlando bien” las diferentes zonas para evitar estos agrupamientos.

“Armamos un equipo de seguridad de la Provincia que monitorea las playas, de 22 a 6 horas no se puede circular por esas zonas”, contó. Al respecto de la decisión que se está pensando sobre una restricción sanitaria, declaró que espera que lo citen y que “si se tomará algún tipo de medida, hay que priorizar la salud de todos”.

Por el momento, Barrera contó que hay 36 casos activos de coronavirus en Gesell y un “70% de ocupación” turística.

LRA 1 Buenos Aires

Las escenas de aglomeraciones en playas de la Costa Atlántica como Pinamar y Mar del Plata encendieron las alarmas ante el riesgo de que se disparen los casos de coronavirus en plena temporada de verano. El guardavidas marplatense Ignacio Mastrángelo describió en Verano 2021 cómo es el comportamiento de los visitantes en el marco de la pandemia de coronavirus y resaltó que “hay un cambio de hábitos, pero tal vez no es suficiente”. Además, subrayó que en las playas “hay un 30% 0 40% menos de gente que anteriores temporadas de verano”.

LRA 7 Córdoba

Avilés aseguró que “se superaron las expectativas de la llegada de turistas respecto a lo que la provincia tenía proyectado, con un promedio de ocupación del 50% y picos que en algunos lugares alcanzó entre el 70% y el 90%”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Seyler se refirió a la situación sanitaria de la ciudad y al trabajo coordinado de las Fuerzas de Seguridad y la municipalidad durante los festejos de Navidad y Año nuevo.

“Se está evaluando la situación sanitaria constantemente”, expresó Seyler, y luego indicó que “lamentablemente, en distintos puntos del país hay un crecimiento de los contagios”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Romero se refirió a la situación sanitaria de la provincia, expresando que “estamos en un proceso tendiente a la normalidad sin ninguna actividad masiva permitida. Hay como una suerte de falsa comprensión de que todo ya pasó, y no ha pasado”, dijo la ministra, y luego advirtió que “la pandemia no ha terminado”.

LV 8 Libertador

Lo aseguró el médico sanitarista Jorge Rachid, quien explicó que “se ha desatado una situación muy difícil por las fiestas de fin de año y las movilizaciones, más una severísima campaña de desprestigio a la vacuna, así como antes fue con la pandemia”.

Respecto de la situación planteada en la costa argentina, Rachid aseguró que “hay que cerrar las playas cuando se vea saturación. Hay un protocolo muy estricto para el veraneo en las playas que no se está cumpliendo, y en el control están involucrados tanto los municipios como las Fuerzas de Seguridad y los concesionarios de los balnearios”.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se refirió a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y afirmó: “Se conquistó un derecho que implica transformaciones enormes”.

En Radio país, explicó cómo se empezará a implementar el derecho y vaticinó que “hay lugares en donde habrá más obstáculos para implementar la IVE y ahí habrá que trabajar mucho con el sistema de salud, las prepagas y las obras sociales”, considerando que en algunas provincias ni siquiera tienen protocolos para la interrupción legal del embarazo.

No obstante, remarcó: “La ley se promulga en los próximos días e inmediatamente el aborto dejará de ser un delito. Cuando la ley se promulgue y esté vigente, habrá obligación de cumplimento”.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca suspendió temporalmente la exportación de maíz hasta el 1 de marzo de 2021. El objetivo es asegurar el abastecimiento interno del cereal hasta que ingrese la cosecha de la nueva campaña. La Mesa de Enlace analiza un paro tras la decisión.

“No es una medida anti campo, lo que se trata de hacer es que la inflación externa no se traslade a la mesa de los argentinos”, declaró el dirigente agrario Pedro Peretti y agregó que “el mercado aumentó desmesuradamente los precios”.

También explicó que el maíz es la base alimentaria del cerdo, las aves, los pollos, los huevos y la carne vacuna. “Se toma una decisión lógica porque quedan sólo cuatro toneladas” para darle de comer a dichos animales, completó.

LRA 6 Mendoza

Guillermo Elizalde, delegado en Mendoza del ENACOM, explicó cuáles son los incrementos autorizados por el organismo, y resaltó que se observan bajo la perspectiva de la conectividad como derecho humano.

Luego, Elizalde expresó que el aumento en los servicios no puede superar el 5%, y en el caso de Pymes o cooperativas prestadoras de servicios, el límite es del 8%.

LRA 1 Buenos Aires

Hace once años falleció uno de los cantantes más importantes del país y dejó un importante legado artístico. Roberto Sánchez, más conocido como Sandro, murió en 2010 como consecuencia de un shock séptico en el Hospital Italiano de Mendoza. Desde hacía años sufría una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

“Empezó a fumar a los 10 años, le habían advertido que tenía que dejar de hacerlo, pero no lo logró”, contó la periodista Graciela Guiñazú quien escribió el libro Sandro de América.

La biógrafa recordó que el cantante de “Rosa rosa”, arrancó su carrera en un acto de una escuela. En el evento imitó a Elvis Presley. En 1962 debutó con los recitales como “uno de los primeros rockeros en español de Argentina”.

“Su relación con sus admiradoras cambió y las empezó a llamar ‘las nenas’ desde 2001”, reveló la periodista sobre su relación con sus admiradores y agregó: “Recibía las cartas que de toda América y las respondía”.

LRA 1 Buenos Aires

Nora Lafón, quien fue amiga y jefe de prensa de Sandro lo recordó a 11 años de su muerte.

“Sandro fue uno de los mejores amigos que tuve en mi vida, no dejo de extrañarlo. Su muerte fue un lunes como el día de hoy. Yo no estaba en el país en ese entonces”, recordó Lafón.

“Cristina Kirchner fue quien impulsó la idea para abrir el Congreso para velarlo. Estaban prohibidas las cámaras fotografías. Había muchísima gente. Fue un ídolo popular”, expresó.

Por Radio Nacional destacó la cantidad de entradas que vendía en cada show que realizaba. “Todo el Gran Rex lo hacía sin publicidad en televisión. Se vendieron más de 3 mil entradas para cada función!

“Creo que soy la primera mujer que trabajó con él. Sandro era un hombre muy culto, era inquieto y curioso. Tenía un gran humor”, expresó.

“Fue uno de los padres del rock en la Argentina”, concluyó.

LRA 1 Buenos Aires

Viajamos a LU4 Radio Patagonia, Comodoro Rivadavia Chubut. Saúl Fabián Gherscovici destacó que “tenemos playas muy bonitas y nuestro paisaje es muy importante en nuestra ciudad”. Nos contó que “en Comodoro Rivadavia hay dos Radio Nacional. LU4 cumplió 82 años, es una leyenda viviente. El mensaje al poblador rural es fundamental”.

También charlamos con Ana María Vega, de LV 8 Radio Libertador Mendoza. Destacó el trabajo sobre la uva que llevó a Mendoza a un reconocimiento mundial por su vino. “Es un trabajo artesanal. En qué momento se cosecha como lo que hace cada bodega”.

Pablo Morisoli, periodista de LRA 3 Radio Nacional La Pampa, dijo que “en la provincia hay muchos parques para el turismo. También tenemos pesca y viñedos. Hay mucha gente que no sabe que en La Pampa también hay vinos”.

Juan José Favrat, periodista de LT12 Radio General Madariaga, Paso de los Libres, Corrientes expresó que “por el Covid 19 están restringidas las actividades y no hubo festejos por el año nuevo.

LT 14 Paraná

“Si no se toman medidas de acción concreta a tono con la gravedad creciente de la situación y si la gente no profundiza las medidas de responsabilidad social, el escenario que está generando la pandemia se volverá incontrolable”, advirtió el director del Hospital San Martín de Paraná, Carlos Bantar.

El Ministerio de Salud de Entre Ríos sigue con preocupación el comportamiento de la pandemia a través del notorio crecimiento de casos que se vienen registrando en los últimos días en diversos lugares de la provincia.

LRA 5 Rosario

“Durante el día el foco de trabajo está puesto sobre las áreas de la costa norte y por la noche, si bien no se descuida la zona del río, se trabaja sobre las áreas públicas de la costanera central y parques”, dijo Labayrú.

LRA 1 Buenos Aires

El legislador del Frente de Todos, se refirió al proyecto presentado para suspender por única vez las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo año. En Verano 2021, explicó que la iniciativa surgió en el marco de la pandemia y para evitar el gasto que conlleva la logística de la realización de las elecciones.

No obstante, afirmó: “La sensación que tengo es que vamos a tener PASO el año que viene”. “Nos vamos a poder dirigir hacia ese escenario electoral con mayor tranquilidad”, dijo, en relación al operativo de vacunación contra el coronavirus que se desarrolla en el país.

LT 14 Paraná

Se publicó en el Boletín Oficial la promulgación de la Ley de Movilidad Jubilatoria que el presidente Alberto Fernández oficializó en un acto realizado en Chapadmalal.

La entrada en vigencia de la norma implica un cambio sustancial en el modo en que se actualizan los haberes de los jubilados.

LV 8 Libertador

Palau reflexionó sobre la observación de las principales Cámaras y asociaciones de pequeñas y medianas empresas, las cuales destacaron la recuperación de la actividad evidenciada a partir de julio. “El comercio en la provincia tuvo una baja del 3,4%, lo cual es poco en comparación de meses anteriores. Sabemos que la vacuna es la esperanza para salir de esta situación”, expresó el titular de APYME Mendoza.

LRA 1 Buenos Aires

El municipio de General Alvear de la provincia de Buenos Aires cuenta con su propia Planta Bioeléctrica, la cual ya está entregando a la red de electricidad 1 Mwh (un megavatio/hora). El titular del Grupo Riccillo, Antonio Riccillo, dialogó con Verano 2021 y explicó todo el proceso en el que con desechos de una planta de producción porcina y otra avícola se alimenta un sistema de generación de biogás que a su vez pone en marcha turbinas que producen electricidad.

LRA 6 Mendoza

Javier Muñoz, director de Turismo de San Rafael, contó que la temporada empezó “muy bien en del Departamento rondando el 57% de ocupación, con la llegada de turistas de Buenos Aires, Córdoba, Santa de y Formosa”.

Luego, el funcionario indicó que “los número son promisorios, dentro del marco de pandemia en el cual vivimos”.

LRA 9 Esquel

Simieli se refirió al movimiento turístico del primer fin de semana del año, y dijo que si bien se llegó apenas a un 15% de ocupación, para el resto del mes ya hay un 45% de reservas sobre las camas disponibles mediante el Programa Pre Viaje.

“Es una temporada bastante atípica, y estamos tratando de resolver algunas cuestiones y evaluando algunas flexibilizaciones a pedido de los prestadores”, expresó el funcionario.

LRA 1 Buenos Aires

La Terminal Dellepiane, la única que se encuentra en funcionamiento en estos momentos en Buenos Aires debido a que la de Retiro está fuera de servicio, vive el inicio de la temporada de verano con un intenso movimiento de pasajeros.

Solamente se encuentra habilitada una puerta, donde personal de seguridad controla, por un lado, que solo accedan aquellos que cuentan con pasaje para viajar (no se permiten acompañantes) y también la temperatura corporal de los viajeros, así como el uso de tapabocas, aunque luego en la zona de plataformas, las distancias entre ellos distan mucho de ser las ideales.

Para quienes llegan a Buenos Aires, el ingreso es un tanto más engorroso, ya que deben pasar por un testeo obligatorio, que puede ser de saliva o hisopado, para los que eligen la primera opción, se retiran ni bien practicado el test y en un plazo de 24 a 48 horas son informados por llamado telefónico o vía WhatsApp.

LRA 15 Tucumán

La ocupación hotelera del fin de semana arrojó números positivos entre el 73 y 90%. “Fue un comienzo con mucha esperanza con las Villas Turísticas. El movimiento estuvo bien distribuido en la provincia, durante todo el fin de semana”, dijo Colombres Garmendia.

LRA 1 Buenos Aires

Gabriel Guerrero, director de LRA2 Radio Nacional Viedma (Río Negro) nos contó los mayores atractivos del lugar.

“El río nunca es el mismo, reúne al humilde y al funcionario en las costaneras. En las últimas semanas funcionó muy bien el turismo. Se trata de adaptar los protocolos y hay chequeos en los ingresos pero lamentablemente los casos de contagios por coronavirus están creciendo”, aseguró Guerrero.

Sobre Radio Nacional Videma sostuvo que “estamos en la etapa de reconstrucción en la radio, el año pasado pudimos hacer mucho y tenemos expectativas para lo que viene”.

LT 14 Paraná

Desde el inicio de la temporada turística, Entre Ríos registró 218 mil solicitudes de turistas en la plataforma “Verano”.

“El fin de semana se estimó una ocupación mayor al 60% de la plaza hotelera, casi la totalidad del aforo permitido”, afirmó el titular del área, Gastón Irazusta, y luego agregó que “nuestra provincia se consolida como uno de los principales destinos turísticos del país”.

LRA 1 Buenos Aires

El tránsito hacia los distintos valles cordobeses comenzó a intensificarse, a partir de la apertura de la provincia a los turistas de todo el país, lo que genera grandes expectativas en el sector que ya posee el 50% de sus plazas reservadas. En el primer programa de Radio país, el periodista de Radio Nacional Córdoba Aldo Omar Blanco dialogó con Federica Pais y se refirió al movimiento turístico en la provincia en el marco de la pandemia de coronavirus.

LRA 3 Santa Rosa

El periodista y profesor de Ciencia, Técnica y Sociedad, Eduardo Porto, habló de la necesidad de politizar la discusión de la ciencia. Además, describió de qué se trata ´Periferia´, un portal periodístico independiente sobre ciencia y tecnología en la Argentina y América latina, medio del cual Porto es el editor.

LV 8 Libertador

Marta Greco, directora del Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS) de la Escuela Agroecológica, agradeció el apoyo de la comunidad mendocina en defensa de las instituciones educativas de adultos, con los cuales la Dirección General de Escuelas (DGE) no ha renovado convenio.

No obstante, la docente afirmó que desde el gobierno provincial no se han comunicado para resolver la problemática. “Tenemos mucha incertidumbre por la nueva firma del convenio”, aseguró Greco.

LRA 55 Río Senguer

El intendente de Río Senguer, Miguel López Gutiérrez, se refirió al convenio que firmó con el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandie, afirmando que “la intención es poder producir plantas nativas para reforestación de distintos zonas, y también para la parquización de la localidad”.

LRA 19 Puerto Iguazú

“Lo que tenemos que conseguir, como batalla final, será la efectiva aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Es ahí donde vamos a tener que estar las organizaciones y movimientos acompañando la elaboración de la reglamentación”, afirmó González.

LV 8 Libertador

Belén Bobba, coordinadora de la Organización Mumalá en Mendoza, comentó detalles de las cifras de femicidios durante 2020, diciendo que “en el 40% de los casos, víctima y victimario convivían; luego, el 13% de las víctimas estuvo desaparecida, el 7% fue abusada sexualmente, el 4% ejercía la prostitución, el 8% de las mujeres era migrante de otro país y el 4% pertenecía a otra provincia”.

LRA 4 Salta

Datos del censo realizado al sur de la capital salteña en el que viven 346 familias, tres cuartas partes de las cuales están encabezadas por mujeres. El operativo se efectuó entre el 7 y 10 de diciembre a pedido de las personas que se encuentran allí desde mayo de 2020.

LU 4 Patagonia

Felipe Rosa Alarcón ha sostenido un programa de difusión cultural durante 40 años desde Comodoro Rivadavia, convirtiéndose en un elemento de colaboración fundamental para los músicos de la región que encontraron allí una caja de resonancia de su trabajo.

Para celebrar una fecha histórica para LU 4 Radio Nacional Patagonia, se concretó una jornada de homenaje con artistas de todo el país, entre ellos Antonio Tarrago Ros, Hugo Covaro y Oscar Payahuala, en la cual Alarcón expresó que “me siento muy contento, emocionado, es casi inédito haber llegado a este momento”.

LRA 1 Buenos Aires

Belén, de 24 años, es oriunda de Saavedra y tiene espina bífida. Explicó que el auto que prepara para la Fórmula 1.100 Bonaerense es especial debido a que “no puedo pisar los pedales. Debo tener todo en el volante para poder competir. Es un proyecto único en la Argentina y me voy a convertir en la primera mujer con discapacidad en competir en un auto de fórmula”, dijo Belén Ameijenda en Radio Nacional Bahía Blanca.

LRA 17 Zapala

El mecanismo supone 30 personas en turnos de 30 minutos que se pedirán a través de la web de la municipalidad. Habrá un sector de ingreso y otro de egreso. No se podrá acceder a los baños a excepción de emergencias y no se podrá permanecer en las inmediaciones de la pileta.

