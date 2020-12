Diario de Radio Nacional 02/12/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “Construyamos una nueva normalidad, con más equidad”

Gualeguaychú – GUSTAVO BORDET: “Estamos preparados para vacunar desde enero”

Bolsón – FELIPE DE ROSAS: Renuncian más de 50 jefes de servicio de hospitales rionegrinos

San Martín de Los Andes – CARLOS VIVERO: “Tenemos las condiciones para aplicar la vacuna”

San Juan – FABIOLA AUBONE: Se podrá ingresar a San Juan sin presentar PCR

Resistencia – DARIO GOMEZ – “Las vacunas no son soluciones definitivas”

Santa Rosa – MARIA ANGELICA LUCERO: “El gran desafío es poder asegurar la cadena frio”

Bariloche – PABLO MOLTENI: “Necesitamos trabajar”

Buenos Aires – CARLA VIZZOTTI: Más de 60 mil trabajadores de la salud tuvieron coronavirus

Gualeguaychú – MARTIN MÜLLER: “En 2021 caminaremos hacia una normalidad”

Buenos Aires – FELIPE DE LOS RIOS: Confirman que las clases presenciales inician el 1 de marzo

Río Senguer – GUSTAVO SIMIELI: “Hay apoyo de los prestadores turísticos hacia el Intendente”

Buenos Aires – El corazón de Maradona: Pesaba casi el doble de lo normal

Catamarca – PAMI DIGITAL: “Casi todas las prestaciones se pueden solicitar vía online”

Buenos Aires- ESTELA DIAZ: El aborto legal “protege la salud y la vida de manera inmediata”

Rosario – MONICA FEIN: Fein expuso en el Congreso a favor de la legalización del aborto

Santo Tomé – ALICIA MEIXNER: “El oficialismo maneja los números como una topadora”

Libertador – MARTIN HINOJOSA: “Exportamos casi 100 millones de litros más que en 2019”

Bahía Blanca – ALEJANDRO DICHIARA: Multas de 100 mil pesos a quien no cumpla horario de cierre

Resistencia – GABRIELA CARPINETTI: “El Estado garantiza el acceso a todas las políticas públicas”

La Rioja – Por falta de pagos: Trabajadores tomaron la ex curtiembre Yoma

Esquel – Alto acatamiento: Segunda jornada de paro de los trabajadores de INTA

Resistencia – En carreras universitarias: Becas para la inclusión de pueblos originarios

Resistencia – JUAN MANUEL PEDRINI: “Ningún funcionario de la dictadura debe ocupar un lugar en la Justicia”

Patagonia – ESTABAN BAYER: “Los fusilamientos fueron 1.500 y equivalen a 30 mil de hoy”

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente destacó que YPF es la “nave insignia de las empresa argentinas” y resaltó que “acá se produce la mayor cantidad de combustible que se consume en el país”, al participar de la inauguración de La Plata Cogeneración II (LPC II), una central térmica de generación de energía de YPF que requirió una inversión de 166 millones de dólares. “YPF funcionó durante muchos años como motor del crecimiento argentino”, afirmó.

Por otro lado, el Jefe de Estado cuestionó “el daño que le hicieron a YPF durante el gobierno anterior, que fue frustrante para su desarrollo”.

En tanto, el Presidente convocó a poner en marcha “una nueva etapa ahora que estamos esperando la vacuna” contra el coronavirus y “empieza a vislumbrarse un horizonte más claro” en el país.

“Seamos capaces de construir otra normalidad, con más justicia, equidad, y que a todos incluya, donde YPF siga creciendo para darnos la energía que necesitamos”, dijo el mandatario.

LRA 42 Gualeguaychú

En la visita a Gualeguaychú, que incluyó el anuncio de la conclusión de una parte del Hospital Bicentenario y de las obras de puesta en valor del Colegio Luis Clavarino, el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, anticipó que se planeó la logística para vacunar contra el COVID-19.

En ese sentido, el mandatario precisó que “si la vacuna existe para los primeros días de enero, estamos preparados para vacunar”.

LRA 57 El Bolsón

Las renuncias se dieron en el marco de un prolongado conflicto relacionado a la falta de acuerdo en el aumento salarial, deterioro del sistema de salud, sumados al contexto de pandemia que amenaza con saturar la capacidad de los hospitales. El poder adquisitivo de los trabajadores de la salud de Río Negro se redujo en 64% y la propuesta de aumento es del 10% más una cifra no remunerativa.

LRA 53 San Martín de Los Andes

Con la aprobación de la vacuna de la empresa Pfizer a través de la Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos (MHRA) el Reino Unido es el primer país que iniciará, la semana que viene, la vacunación contra el COVID19.

LRA 23 San Juan

La funcionaria provincial anunció las nuevas medidas de ingreso, circulación y permanencia en la provincia de San Juan que regirán a partir del 4 de diciembre. “En la mañana de hoy, el gobernador Uñac y sus ministros firmaron el Decreto Acuerdo N° 72 que deja sin efecto el Decreto Acuerdo N° 69 y el Decreto Acuerdo N° 23″, detalló la ministra de Gobierno ante la prensa local.

LRA 26 Resistencia

Gómez se expresó sobre la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, y dijo que “es muy importante aclarar que con la inoculación de los primeros grupos, el virus no desaparecerá como por arte de magia, y que será imprescindible continuar con los cuidados preventivos. La Organización Mundial de la Salud advirtió que las vacunas no son soluciones definitivas, y que las pautas de comportamiento social son y serán imprescindibles”.

LRA 3 Santa Rosa

El Comité de Vacunación creado para el diseño y puesta en marcha del operativo que permitirá aplicar las dosis necesarias para la inmunización masiva del coronavirus, comenzó formalmente su tarea.

María Angélica Lucero, integrante del Comité para el Plan de Vacunación por COVID en La Pampa, explicó cómo será el trabajo en la provincia, y luego detalló los desafíos a los cuales se enfrenta el equipo de tareas, ya que “tenemos que vacunar a más personas en menos tiempo”.

LRA 30 Bariloche

Molteni se refirió a la apertura de la temporada de verano y sostuvo que “los protocolos fueron aprobados por el Ministerio de Salud” y que están preparados para cumplir las normas preventivas.

LRA 1 Buenos Aires

En conferencia de prensa y en la víspera del Día del Médico (3 de diciembre), la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, brindó datos sobre el personal de salud del país y los contagios: “Se confirmaron 60.145 casos confirmados de coronavirus, conforman el 4,3% de los confirmados. Se recuperaron 52 mil y la letalidad fue del 0,60%”.

LRA 42 Gualeguaychú

Ante el nuevo ciclo lectivo, el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, sostuvo que “la presencialidad debe ser la norma y caminamos hacia esa normalidad”.

Luego, Müller indicó que “el desafío es pensar una escuela diferente en términos de organización y aprovechar lo aprendido durante este año con la virtualidad”.

LRA 1 Buenos Aires

“Volveremos el 1 de marzo en todos los niveles y modalidades ajustados al protocolo jurisdiccional”, afirmó De los Ríos. En “Buen día”, detalló cómo se pudo seguir educando en el marco de la pandemia de coronavirus para “no descuidar el vínculo con los alumnos”. En tanto, se refirió a la situación epidemiológica y dijo que “se está amesetando la cantidad de contagios”.

LRA 55 Río Senguer

Simieli se refirió al trabajo que vienen realizando para una posible reapertura turística en la ciudad.

“Hay apoyo de los prestadores turísticos de Esquel hacia el intendente Ongarato, para la apertura turística. Hubo un dialogo de prestadores y empresarios con el intendente, y la decisión de la apertura ya es un hecho”, remarcó Simieli.

LRA 1 Buenos Aires

“Los deportistas tienen un corazón aumentado de tamaño, eso es para poder tener una buena cantidad de oxigeno debido a la exigencia que tiene el entrenamiento. Si por un tiempo no hacen ejercicio vuelve el corazón a condiciones normales siempre que no haya problemas”, remarcó Debbag

“En el 2000 Maradona tuvo prácticamente una arritmia fatal por un corazón dilatado por la cocaína y el alcohol. Por la autopsia ahora nos enteramos del problema que tenía en su corazón, nadie se había dado cuenta antes”, expresó el médico cardiólogo por Radio Nacional.

La autopsia practicada al cuerpo de Diego Maradona reveló que su corazón pesaba 500 gramos, cuando el de una persona promedio ronda los 275 gramos, según se reveló en las últimas horas.

LRA 27 Catamarca

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) inauguró su nuevo espacio en Radio Nacional Catamarca. Se trata de un segmento que estará dentro del programa Juntos.com denominado “PAMI responde”. Andrea Segura es coordinadora ejecutiva de la obra social en Catamarca y detalló algunos de los trámites y prestaciones que se pueden solicitar a través de la página web. Al respecto, aseguró: “Este nuevo contexto nos obligó a la digitalización y hoy casi todos los trámites se pueden iniciar de manera online, como solicitar una nueva afiliación, consultar la cartilla médica o gestionar autorizaciones de prestaciones”.

En el caso de las prestaciones, los afiliados también pueden solicitarlas en caso de ser necesario. En este sentido, Segura explicó: “Las prestaciones que se pueden tramitar pueden ser medicamentosas y sociales como la dispensa de higiénicos como pañales para adultos, reemplazo de audífonos, entrega de elementos ortopédicos y atención domiciliaria”.

LRA 1 Buenos Aires

La Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, expresó que es “muy importante” que ayer se haya inaugurado el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, en el que se realizó la primera ronda de expositores sobre el proyecto de ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo, en un segmento que incluyó diez testimonios a favor y diez en contra. En Rezo por vos, remarcó que el aborto legal “protege la salud y la vida de las mujeres de manera inmediata” y señaló que “para el sistema de salud supone un cambio sustantivo”.

LRA 5 Rosario

“Hay muchas expectativas, mucho trabajo de organizaciones de mujeres, con diálogo, y esta ley tiene muchas oportunidades de ser votada en Diputado”, resaltó Fein.

LRA 12 Santo Tomé

El Partido Justicialista, con la firma de todos sus legisladores, le solicitó al gobernador correntino, Gustavo Valdés, ampliar el temario de las sesiones extraordinarias.

La diputada provincial por el Frente de Todos, Alicia Meixner, afirmó que “la oposición nos tiene acostumbrados a no prestarnos atención”.

LV 8 Libertador

“No deja de sorprendernos el incremento de la venta de vino, tanto a nivel nacional como en el mercado externo”, aseguró Martín Hinojosa, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Entre las causas de este incremento, Hinojosa explicó que “las medidas arancelarias que el gobierno estadounidense impuso a los vinos europeos, nos permitió ganar mucho mercado en ese país”.

LRA 13 Bahía Blanca

El intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, dijo que tanto pubs, restaurantes, bares y paradores deberán cerrar a las 3.30 durante la temporada de verano.

LRA 26 Resistencia

Gabriela Carpinetti, abogada y directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia, expresó que “este Programa se inició durante el gobierno de Cristina Fernández y está integrado por equipos interdisciplinarios que trabajan en las periferias de las grandes áreas urbanas con un criterio federal para permitir el acceso a la Justicia, y hoy es una Subsecretaría que cuenta con 90 lugares de integración en todo el país”.

LRA 28 La Rioja

El secretario General del Sindicato de Empleados Curtidores de La Rioja (SECALAR), Federico Zalazar, describió la situación de los trabajadores de la curtiembre CBR (ex Yoma) durante este año, donde los empleados sufrieron suspensiones, faltas de pago y el abandono total por parte de la empresa brasilera.

Ante este contexto, los trabajadores decidieron tomar la fábrica por tiempo indeterminado, y comenzaron a buscar canales de diálogo con la provincia y la Nación para salvaguardar las fuentes laborales.

LRA 9 Esquel

El representante de los trabajadores de INTA en Esquel, Lucas Gallo Mendoza, confirmó la medida de fuerza que se realiza de manera presencial y virtual.

Los reclamos corresponden al pedido de aumento del salario y al pase a planta permanente, entre otros puntos. “El 25% del personal en este Instituto está cobrando por debajo de la línea de pobreza”, manifestó Gallo Mendoza.

LRA 26 Resistencia

Laura Rosso, coordinadora del programa Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), dijo que “este Programa está en ejecución desde 2011 y busca incorporar a integrantes de los pueblos originarios como alumnos a carreras de grado de la universidad, y teniendo en cuenta las dificultades que puedan existir, les ofrece becas dinerarias especiales y acompañamiento con tutorías”.

LRA 26 Resistencia

Pedrini, diputado provincial del bloque Justicialista, detalló el desarrollo de la nueva sesión de la Legislatura.

“En cuanto a la integración del Superior Tribunal de Justicia, presenté un proyecto que será tratado en la Comisión respectiva y posteriormente, cuando tenga despacho, será presentado en sesión. El mismo propone que ninguna persona que haya estado involucrada o haya desempeñado funciones en la última dictadura militar pueda ocupar un sitio en el máximo organismo de justicia”, expresó el legislador.

LU 4 Patagonia

Se llevó a cabo el conversatorio “Osvaldo Bayer y la dignidad de los nadies. A cien años de la Patagonia Rebelde”, el cual fue coordinado por el director de Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE), Adrián Korol.

En la mesa, la poeta mapuche Liliana Ancalao dio lectura a su poesía ´La tarde del sábado para lavar la ropa´, y Esteban Bayer, hijo de Osvaldo, expresó que “fue muy emotivo escuchar a Liliana Ancalao en su lengua original frente a esas exigencias humildes de los peones rurales, la reacción del Estado nacional, a través del Ejército, que envía tropas a reprimir, a sofocar la huelga que termina con 1.500 obreros rurales asesinados. Una cifra muy alta para la época. Si lo comparamos por cifras actuales, equivaldría a una matanza de 30 mil santacruceños hoy en día”.

Nacional Rock

El Reino Unido se convirtió en el primer país que aprueba el uso de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer y BioNTech, tras la autorización otorgada por el organismo regulador británico. El MHRA subrayó que la vacuna, que ofrece una protección de hasta el 95% contra la Covid-19, es “segura” para su aplicación a la población británica.

Marta Cohen es patóloga pediátrica egresada de la Universidad Nacional de La Plata, vive en Inglaterra y fue nombrada por la reina Isabel II como Oficial del Imperio Británico (OBE), en reconocimiento a su trabajo sobre la muerte súbita del lactante.

LRA 18 Río Turbio

En vista a la situación epidemiológica por la pandemia de coronavirus desde el Consejo Provincial de Educación se determinó que los actos se realicen de manera virtual.

LRA 20 Las Lomitas

En Las Lomitas se habilitaron los eventos culturales, sociales, recreativos, religiosos y actos de egresados, siempre que sean al aire libre.

“Estas habilitaciones son muy alentadoras y apelamos a la conciencia ciudadana”, dijo el Comisario General, Juan Cancio González.

LRA 3 Santa Rosa

El ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, explicó las nuevas medidas dispuestas por el gobierno pampeano, referidas al permiso único y a la utilización de un auto testeo mediante una aplicación.

“El ingreso será con un permiso único, sin PCR y sin límite de tiempo. Y la aplicación será voluntaria, pero se pedirá a quienes ingresen a la provincia que la utilicen por 14 días”, explicó el ministro.

LRA 5 Rosario

Con la entrada y salida de los primeros micros de media y larga con destino a algunas localidades dentro de la provincia de Santa Fe, la Terminal de Ómnibus de Rosario recupera lentamente su aspecto habitual. Héctor Peiró, su director, contó en Nacional Rosario que las empresas en funcionamiento son Micro, Tata Rápido, El Galvense y la semana que viene se suma Los Ranqueles. “Hoy están las ventanillas abiertas y puede venir la gente y sacar el pasaje, tienen que hacer la declaración jurada por el Covid”, dijo en diálogo con Nacional Rosario. Además, recomendó que “la gente que se vincule” a través del sitio web de la Terminal.

Consultado en Grande Chiqui (9 a 12 hs) por la realidad de los negocios emplazados dentro de la Terminal, expresó: “No escapa a las generales de la ley de la pandemia. El público de estos comercios es el que viaja. Ellos no tienen una vinculación con el vecino de cercanía. Eso hizo que estuvieran trabajando casi nada”. Luego, agregó que ahora “casi todos” los comercios están abiertos.

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero aseguró que el ex presidente Mauricio Macri miente descaradamente cuando cuestiona la quita de fondos de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, afirmó que se está corrigiendo un aumento desproporcionado y señaló que dicho distrito recibió de parte de Nación 70 mil millones de pesos para la lucha contra el COVID-19.

LRA 1 Buenos Aires

Mario recordó el encuentro entre Raúl Alfonsín y José Sarney quien era el presidente de Brasil donde se sentaron las bases para la integración de Sudamérica. La idea de dejar de lado las fantasías bélicas.

El acuerdo firmado el 30 de noviembre de 1985 por los presidentes de Argentina y de Brasil sentó las bases del proyecto integrador más importante de la región.

LT 12 Paso de los Libres

Se concretó la rúbrica de un Acta de Compromiso de Inversión y Fomento Logístico e Industrial, por el cual la empresa CARPAL SA expresó su intención de volcar una millonaria suma en dólares para la construcción de una planta de aserrado y cepillado de maderas a gran escala en el Parque Industrial y Logístico de Paso de los Libres.

Por el organismo firmó su titular, Raúl Schiavi, y por la empresa hizo lo propio su presidente, Federico Ezequiel Uanino.

LRA 54 Ing. Jacobacci

En comunicación telefónica con Aire de pueblo, las hermanas Yamila y Antonella Chameli presentaron su emprendimiento artesanal, Alfajores El Molihue. Se refirieron al surgimiento de la idea, la relación de la misma con el desarrollo regional y el turismo y detallaron las diferentes presentaciones que ya están a la venta.

LV 8 Libertador

“El turismo es la actividad económica más castigada, con una caída del 48%”, aseveró Mercau, tras analizar la actualidad de nuestro país, y también explicó que los servicios públicos son los que menos cayeron.

En cuanto a los salarios, el economista dijo que hasta septiembre de 2020 se registró más de un 30% de aumento de haberes, pero con disparidad según los distintos sectores, destacando una gran diferencia entre el sector formal y el informal.

LRA 1 Buenos Aires

Luisa Valmaggia conversó en Juego de Damas con German Sartori, presidente de la nueva Cámara Argentina de Productores de la Economía Popular, que se lanzará el próximo jueves con el fin de agrupar a fábricas recuperadas, cooperativas y unidades productivas como recicladoras o de desarrollo orgánicos y sin agrotóxicos.

La iniciativa fue promovida por la Dirección Nacional de Economía Social y Desarrollo Local, articulada con Ministerios y actores del sector privado, para amparar a los sectores que apuestan a la producción nacional, las micro empresas y núcleos de agricultura familiar, impulsando el financiamiento estratégico acorde a sus necesidades y circuitos logísticos.

LT 14 Paraná

A través del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos asistió a 67 víctimas de trata, que incluyó niñas, niños, adolescentes y seguidores de la iglesia Templo Filadelfia.

Silvina Calveyra, coordinadora de Prevención y Abordaje Integral de Tráfico, Trata de Niños, Niñas y Adolescentes y Trabajo Infantil, explicó que se detectó “una estructura claramente criminal que usa una manera sistemática de captación”.

LRA 27 Catamarca

Hace unas semanas, se puso en marcha el Plan GIRO (Gestión Integral de Residuos desde el Origen). Esta iniciativa, pensada desde la Municipalidad de la Capital, tiene la intención de formar un “consumidor responsable”, que pueda iniciar con la separación de residuos desde su propia vivienda. En este sentido, dialogamos con el Director de Residuos Sólidos de la Capital y responsable del programa, Nicolás Acuña, quien comentó: “Lo que estamos buscando, a través de distintas herramientas, es generar un consumidor responsable y que la gente empiece la separación desde su domicilio”.

Por otra parte, el licenciado detalló que este proceso comenzó por el primer cuadrante. “Hace dos semanas iniciamos la primera etapa, que es la recolección en el primero de los cuadrantes (la zona ubicada entre Bartolomé Castro, Av. Juan Pablo Vera, Av. Figueroa y Av. Illia)”, señaló en esta línea. Cabe destacar que, además de los contenedores ya instalados y el camión recolector tradicional, se dispuso un camión específicamente para poder recoger los residuos húmedos (orgánicos). Los ciudadanos deberán separarlos de los residuos secos (papel, plástico, vidrio o metal) antes de dejarlos en la calle a la hora específica.

LRA 25 Tartagal

Espeche indicó que el Hospital Juan Domingo Perón de la localidad salteña realiza diálisis no autorizadas. “Es una situación que hemos denunciado hace tiempo ante el Ministerio de Salud de la provincia”. Además, aseguró que éstas no corresponden ya que no cumplen con las exigencias necesarias que requieren los pacientes.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

Tras la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra el VIH, Fiore se refirió a la situación actual de la epidemia de VIH. Aseguró que, en nuestro país, se mantiene estable y que es importante que las herramientas de testeo y tratamiento que existen “puedan llegar a todas las personas”.

LRA 52 Chos Malal

El proyecto de Ecoleños, que llevó adelante un equipo de profesionales de la salud, docentes y técnicos de Chos Malal, fue premiado en el concurso nacional de “Mentes Transformadoras”. El proyecto consiste en producir leña ecológica, reciclando cartón, papel, hojas, aserrín y viruta. El objetivo principal, es poder atender la demanda de cientos de pobladores que no tienen gas.

LRA 26 Resistencia

Josefa Fuentes, administrativa de la sede Instituto Superior de Formación Docente 807 de Sarmiento, comentó que “tuvimos una reunión con el coordinador del instituto que nos comunicó que se cerraba el anexo de primer año al ciclo 2021, donde se dicta la carrera de profesorado de educación primaria”.

Luego, Fuentes agregó que “se pone complicado, ya que este año tuvimos inscriptos 55 alumnos para ingresar a primer año, de los cuales tuvieron que dejar 40 alumnos, porque no tenían conectividad a internet”.

LRA 28 La Rioja

EL secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, confirmó que en su gestión se plantarán un millón de árboles en distintos puntos de la provincia.

El funcionario explicó que serán árboles nativos y que comenzarán por el Parque de las Juventudes.

LV 8 Libertador

Rosi Muñoz, referente de Mendoza en materia educativa, manifestó la preocupación que existe en los ámbitos de la Educación y la Cultura por el cumplimiento de la Ley de Educación Nacional.

“La intención es confluir en febrero de 2021 en un gran Cabildo abierto provincial donde se sinteticen todos los aportes de las conversaciones, y se elabore una proclama final que sirva como herramienta para incidir en el diseño, planificación y ejecución de las políticas públicas”, afirma el documento que elaboraron referentes de la Educación y la Cultura mendocina.

LT 11 Concepción del Uruguay

“Estamos en 72 horas de paro de la docencia entrerriana, tanto en la virtualidad como en la presencialidad”, informó Lía Fimpel, secretaria Adjunta de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) seccional Uruguay.

“Estamos terminado el año sin haber podido avanzar en la recomposición salarial”, expresó Fimpel, quien valoró la adhesión al paro de la mayoría de los docentes.

LRA 29 San Luis

“Será una acción conjunta entre el Gobierno nacional, la Provincia y municipios para canalizar los programas de empleo”, adelantó Giménez.

LRA 6 Mendoza

El próximo viernes se concretará un plenario de los gremios estatales. Roberto Macho, secretario general de ATE, dio detalles sobre lo que se planteará en el encuentro.

“Consideramos que el gobierno tiene las herramientas para el aumento salarial”, señaló Macho, y también denunció la estrategia de convocar a paritarias salariales para el 9, 10 y 11 de diciembre próximos. “De repente, tenemos que hacer denuncias, plantear medidas para que recién después salgan las paritarias”, afirmó el gremialista.

LRA 21 Santiago del Estero

Repercusiones del anuncio del gobernador Gerardo Zamora para dos medidas que se implementarán este mes y el próximo.

LRA 9 Esquel

A raíz de los anuncios del ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien confirmó que 17 provincias volverían a clases el próximo 1° de marzo, el secretario General de la Asociación Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), Martín Pena, afirmó que “no están las condiciones en Chubut de iniciar la presencialidad”.

Pena explicó que “todavía Educación y Salud no se pusieron de acuerdo sobre el protocolo que comenzaron a trabajar, porque llevaba una inversión enorme de dinero en insumos”.

LU 4 Patagonia

“No se ha terminado de elaborar el protocolo de inicio de clases presenciales, donde lo veníamos trabajando con el Consejo Asesor, pero no nos han vuelto a convocar a los sindicatos. No obstante, tenemos que ver qué pasa con la pandemia y la vacuna”, reveló Marcela Capón, miembro de la Comisión Directiva del gremio docente.

LRA 17 Zapala

El Polo Obrero realiza un corte toral de la Ruta Nacional 22 a la altura de El Cristo, en el ingreso a la ciudad de Zapala. Es para reclamar por la regularización y continuidad de los 200 contratos de contraprestación al municipio, pedido de un aumento del monto de $6000, bono navideño y el otorgamiento de los terrenos.

LRA 26 Resistencia

El 10 de mayo de 2017 en Charata, Luisa Romero murió como consecuencia de un aborto clandestino y su cuerpo fue hallado en el domicilio de la médica Andrea Angerolo.

Sobre el estado de la causa judicial iniciada, el hijo de Luisa, Santiago Cabrera, dijo que “nadie de la familia sabía del embarazo de mi mamá y considero que todo lo actuado por la Justicia de Charata es lamentable, pésimo, desastroso y la convierte en la más corrupta del país”.

LRA 14 SANTA FE

Tras el femicidio de Viviana Ocampo, se conoció que el área de género de Cayastá hizo seis intervenciones en dos años por violencia contra Claudio Gustavo Gómez, pero solo estuvo preso un día.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

En el marco del Día del Orgullo, Daniela Andrade, directora de Diversidad de Comodoro Rivadavia. informó que pasado mañana, viernes 4 de diciembre, se realizará la ´Caravana del Orgullo´.

Luego, Andrade dijo que “a partir de 2012 las compañeras y compañeros trans empezamos a conocer la democracia, porque antes de eso, si bien toda la población vivía en democracia, nosotras sentíamos que éramos personas sin derechos”.

LT 11 Concepción del Uruguay

La directora del Área de la Mujer, Género y Diversidad, Ileana Fernández, indicó que la aprobación de la ordenanza sobre cupo laboral trans “crea un registro único municipal de aspirantes travestis, transexuales y transgéneros”.

Fernández destacó que, hasta el momento, tienen 40 personas en el registro único, e informó que quienes quieran anotarse se pueden comunicar con el área municipal.

Periodistas de la red de emisoras de Radio Nacional de todo el país dialogaron con Benito Cerati acerca de su banda Zero Kill, su generación, la música, la sociedad, la política, la pandemia, la posverdad, las fake news, el movimiento LGTBIQ, y la ruptura de paradigmas. La charla se da en el marco del lanzamiento de Lapsus, su cuarto álbum de estudio, que cuenta con la producción de Mavi Díaz y las colaboraciones de artistas como Marilina Bertoldi, La Maurette, Hilda Lizarazu y Richard Coleman. “Lapsus critica la cultura de la cancelación”, sostuvo.

LRA 43 Neuquén

La escritora y poeta se refirió a su libro de microrrelatos “Soraya y otros textos”, ganador de un concurso literario.

LRA 1 Buenos Aires

Alejandro Chomski es guionista y director de cine argentino, y actualmente está trabajando en una adaptación de “El país de las últimas cosas”, la novela de Paul Auster, la cual tendrá su premier mundial en el Festival de Cine de Mar del Plata.

El proyecto de su último film surgió de casualidad, cuenta Alejandro, cuando conoció al escritor estadounidense, quien visitó la feria del libro en el año 2001. Ambos mantuvieron un diálogo entonces, concordaron en que la Argentina era el escenario fundamental para la realización fílmica de la novela, que en ella se describe como una tierra saturada de toda realidad inmoral. Había una sincronía entre los escritos distópicos del escritor de la era “Beat” y la realidad de las calles argentinas.

LV 8 Libertador

Marcelo Ruiz, fotoperiodista mendocino, comentó que se trata de una muestra virtual que se puede observar en la página http://www.argra.org.ar/web/

En la muestra quedó reflejado “todo lo que pasó durante 2019, donde se recorrieron noticias que parecen muy lejanas”, detalló Ruiz.

LV 8 Libertador

La diputada provincial Tamara Salomón explicó que “la ley Abigail busca capacitar a funcionarios públicos sobre la prevención de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes”.

Salomón aseguró que la ley provincial 9.129 protege los derechos de la niñez y la adolescencia, pero “hay un profundo desconocimiento de funcionarias y funcionarios públicos de esta ley, en defensa de los derechos consagrados por convenciones internacionales”.

LT 14 Paraná

La Cámara de Diputados de la Nación comenzó a debatir en comisiones el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Elsa Schvartzman, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, destacó que el aborto legal es “una deuda de la democracia, un tema de salud pública, de justicia social y de derechos humanos. Estamos promoviendo derechos y no obligamos a nadie”.

LRA 7 Córdoba

La diputada cordobesa por la Unión Cívica Radical, Brenda Austin, aclaró que la extensión de las sesiones ordinarias hasta el 3 de enero no altera el cronograma previsto.

En relación al proyecto de despenalización presentado como alternativa por el Bloque Córdoba Federal, encabezado por la diputada Alejandra Vigo, Austin sostuvo que “si bien es un avance por el reconocimiento de la problemática, la modificación del Código Penal propuesta vulnera el principio de igualdad ante la ley”.

LRA 42 Gualeguaychú

En el marco del tratamiento en Comisiones del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Diputados, Teresa Bosio, del colectivo de ´Mujeres Católicas por el Derecho a decidir´, indicó que construyen una disidencia con la jerarquía de la Iglesia Católica.

“Desde la institución, la sexualidad siempre es vista como un pecado y no como un derecho. Y desde ahí se defiende el derecho a decidir”, afirmó Bosio.

LT 11 Concepción del Uruguay

Para un sector de la población es un motivo de festejos”, dijo Ileana Fernández Escobar, directora de Mujeres, Género y Diversidad de Concepción del Uruguay, al ser consultada sobre la ordenanza de cupo laboral Trans.

“La ordenanza dice que el nivel académico no será limitante para el acceso al trabajo”, informó Escobar, y luego expresó que la aprobación de la misma significa una “ampliación de derechos a un segmento de la población”.

LRA 26 Resistencia

La periodista de espectáculos Nora Lafont dijo que “hay una buena noticia, porque las obras presentadas en el concurso convocado por el Teatro Nacional Cervantes se estrenarán todos los viernes en forma virtual. En principio, serán tres obras y las demás se presentarán en enero y febrero próximos”.

LV 8 Libertador

El pedido de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) lo hizo ante la Justicia una niña de 12 años, tras cursar una gestación gemelar producto de una violación.

La doctora Luz Díaz, integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a decidir, brindó las explicaciones de la situación, diciendo que “les están dando lugar a quienes se manifiestan como objetores de conciencia, pero son obstaculizadores de derechos”.

LRA 23 San Juan

Tras conocerse los mensajes xenófobos publicados años atrás por los rugbiers integrantes de Los Pumas, Juan Sansó, sostuvo que hay que desterrar estas expresiones elitistas.

EL DIABLO MAS SABE POR DIABLO, PERO MAS SABE POR…

La madre de un muchacho que vino a estudiar a Capital, lo visitó de sorpresa. Descubrió que su hijo compartía habitación con una chica y como buena suegra preguntó si ellos dormían juntos. Los jóvenes a dúo, lo negaron rotundamente. La señora volvió a su casa y al otro día, la chica le comentó al muchacho: “Desde que se fue tu mamá, no encuentro el control de la televisión del living”. El muchacho llamó a su madre, para consultarla: “Mirá, yo no digo que dormís con Carla, pero si ella durmiera en su cama, lo hubiese encontrado porque lo deje escondido debajo de su almohada!!!”.

