“Día Internacional por la No Violencia hacia las Mujeres”

Numerosas actividades se organizaron en todo el territorio Nacional.

En Jujuy desde Organizaciones Gremiales, Sociales y Gubernamentales de la Provincia se plantearon manifestaciones para visibilizar los contextos que se viven en Jujuy y Latinoamerica.

Romina Canchi, referente de la Multisectorial de Mujeres, invitaron para una marcha que se realizará esta tarde, a las 17:00 horas, hacia Plaza Belgrano.

En el Palacio de Tribunales, también hubo una instancia de reflexión, y estuvo a cargo de la Dra. Alicia Altamirano, Vocal del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.

“Los números de Violencia no descienden, son muchas generaciones criadas con conceptos patriarcales, y mientras no cambiemos los paradigmas educativos los número no van a cambiar” dijo la Vocal.