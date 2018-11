Detuvieron en Ezeiza a Carlos Gellert, presunto testaferro de Daniel Muñoz

Carlos Adolfo Gellert, un presunto testaferro de Daniel Muñoz, el fallecido ex secretario de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza, en el marco de la causa por los cuadernos de la corrupción durante el gobierno kirchnerista.

Gellert, quien llegó por vía aérea a Ezeiza procedente de los Estados Unidos, fue trasladado a la alcaldía de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, donde quedará alojado hasta lunes próximo, cuando sea llevado a primera hora a los tribunales federales de Retiro para ser indagado.

El nuevo detenido es primo de la también detenida Carolina Pochetti, la viuda de Muñoz. Fuentes de la investigación señalaron que Gellert es un santacruceño que se radicó de joven en México y que en los últimos años al parecer vivía en Texas, Estados Unidos.

Gellert es hijo de la ex diputada Blanca Blanco, quien fue esposa del ex gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta, y que además es hermana de la madre de Carolina Pochetti, la viuda de Muñoz. Pochetti había quedado presa por orden del juez federal Claudio Bonadio, y se encuentra alojada en el penal de Ezeiza, acusada de supuestas maniobras de lavado de activos mediante la constitución de empresas off shore y compra de propiedades en Estados Unidos por unos 70 millones de dólares.