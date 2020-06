Detallan actividades deportivas autorizadas a partir de la flexibilización

El Subsecretario de Deportes del gobierno de Mendoza, Federico Chiapetta, en diálogo exclusivo con LV4 confirmó que entre las actividades deportivas que quedarán habilitadas en nuestra provincia a partir del martes 9 de junio cuentan el atletismo, el ciclismo, el running, trekking, con traslados superiores a los 5 km del domicilio, el golf, el padle, el tenis, canotaje, tiro, la pesca deportiva y en general las actividades individuales.

“Los deportistas mayores de 60 años no están autorizados –señaló el funcionario- y eso tiene una lógica, entiendo que la actividad es saludable, pero al considerárselos de riesgo, por ahora están excluidos. En realidad lo están todas las personas que formen parte de los grupos de riesgo”.

Los gimnasios deberán guardar un estricto protocolo de higiene, que deberá ser exhaustivo, cuidar el distanciamiento y tener en cuenta el factor ocupacional, reducido al 50%.

Respecto del fútbol 5 dijo que habrá que esperar, porque es un deporte de contacto.

“Entendemos que para la actividad comercial es un momento durísimo, pero nosotros como gobierno, sobre todo el Gobernador, tenemos esta responsabilidad de cuidar a la población. Estamos en el medio de la pandemia, no hemos superado nada. Si bien estamos en una posición de privilegio, no ha pasado la pandemia y no sabemos qué es lo que va a pasar. Por lo tanto se va analizando el impacto de lo que se va flexibilizando y en ese momento se analiza lo que viene”.