Desvalijaron dos comercios y los vecinos marcharán pidiendo seguridad

Pilar Alba, es una comerciante de Valle María cuyo local de ropa fue desvalijado en los últimos días. Lo mismo ocurrió con otro comercio que se dedica a la venta de indumentaria. La mujer dijo que los ladrones no serían de la pequeña localidad, ubicada en el departamento Diamante, aunque cree que alguien de la ciudad podría estar brindando información de cómo entrar. Aseguró que el lugar perdió su tranquilidad y cuestionó que la investigación por los robos no avanza. Comentó que las cámaras de seguridad detectaron los vehículos utilizados para los ilícitos pero no se ven las patentes. En reclamo de mayor seguridad, informó que los vecinos marcharán este jueves a las 20 desde la plaza hasta la comisaria. “Necesitamos explicaciones y mayor seguridad”, finalizó.