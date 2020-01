Destacan la importancia de la prevención de violencias en los deportes

Luego del crimen del joven Fernando Báez Sosa que fue atacado a la salida de un boliche en Villa Gesell, y falleció por los golpes recibidos, Emilio Fouces, presidente del Club Atlético Estudiantes de Paraná mostró su preocupación ante este hecho al que calificó como “gravísimo”. Explicó que en la entidad que dirige, llevan adelante una política de prevención desde hace muchos años. “Hace tiempo que no tenemos en el club ningún episodio de características violentas”, dijo. Por eso remarcó la importancia de la “prevención, no mirar para otro lado y afrontar las problemáticas”, señaló. Consideró que el rugby en sí “no es violento, sí es un deporte de contacto físico pero no está incluida la violencia en este deporte”, aclaró.