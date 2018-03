Destacan la importancia de la estimulación temprana en el Síndrome de Down

La lic. Griselda Centurión, profesional que se desempeña en el Centro de Día Alto Uruguay, se refirió al Día Internacional del Síndrome de Down, e indicó “apuntamos a la socialización”.

“La fecha es por la anomalía genética que se da, la anomalía en cromosomas. Eso produce ese síndrome. No es una enfermedad sino una anomalía genética, por eso no se cura. Es una anomalía con al que hay que convivir, y si se le da una estimulación temprana, pueden llegar a tener una vida prácticamente normal. No se puede predecir el grado de anomalía en cada niño”, expresó.

“Médicamente no hay nada certero respecto a porqué nacen con este síndrome. En Santo Tomé, nosotros trabajamos desde chiquitos con toda la parte de estimulación temprana, en el Centro de Día tenemos una sala multisensorial. Y lo que más apuntamos es a la parte de socialización”, añadió la profesional.