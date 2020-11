Despojo, desalojos, represión, conflictos territoriales en Rio Negro

Hay varias cosas que son similares y que nos preocupa porque el problema territorial por supuesto es una cuestión que atraviesa a la sociedad y que como venimos denunciando nosotros como comunidad, como organización entendemos que tiene que haber una discusión social sobre la tierra, el territorio, el acceso, la extensión y todo forma parte también de lo que hemos visto en la provincia de Rio Negro en las ultimas semanas. La entrada al barrio a la madrugada, con la caballería, y después la quema nos asimilo a muchas historias que nosotros hemos vivido que han sido las fronterizas, porque cuando llegaban a una comunidad, dispersaban, mataban, o los metían preso a alguien y después quemaban todo y eso es lo que esta pasando en la Argentina últimamente, lo vimos en Guernica, lo vimos este fin de semana en Fiske Menuko, pero también se han producido desalojos similares en asentamientos en Furilofche, Viedma y nos parece que no es un dato menor para tener en cuenta a discutir organizarse porque nos parece que se ha dado esta situación por un problema económico que atraviesa la sociedad donde te falta para pagar los alquileres, donde una tierra en la ciudad vale en Furilofche 8 millones de pesos porque allá se valúa en dólares, en Fiske Menuko debe andar alrededor de un millón de pesos puede ser un terreno para hacer una casa, 1 o 2 millones de pesos, entonces eso es inalcanzable para cualquier trabajador, sea mapuche o no sea mapuche la verdad que no hay acceso a la tierra para su casa con lo cual también nosotros planteamos que no es el acceso a la vivienda sino el acceso al territorio…

De la siguiente forma en dialogo con el “Regreso Informativo de la Tarde”, Orlando Carriqueo, werquen del Parlamento Mapuche-Tehuelche de la provincia de Rio Negro, en viaje hacia Conesa a monitorear conflicto con dos lof de la región expresaba lo siguiente…