Desmienten que la cuarentena haya generado nuevas psicopatologías

Esta semana, algunos medios se hicieron eco del “síndrome de la cabaña”, que, básicamente, es el caso de aquellas personas que, tras permanecer aisladas durante varias semanas, pierden la habilidad de relacionarse con los demás y comienzan a percibir al “afuera” como una amenaza.

En diálogo con Radio Nacional, el psicoanalista Luciano Lutereau explicó que éste es un síndrome más “mediático que científico” y afirmó que ni siquiera se enmarca dentro de un cuadro clínico.

“Se empezó a hablar en distintos medios de esta expresión, que referiría a las personas que, después de pasar por la situación de aislamiento, ya no querrían salir y les costaría el ir al afuera nuevamente. No es un nombre científico, no es un cuadro clínico. Hasta ahora, ni la pandemia ni la cuarentena generaron cuadros nuevos, no es una patología”,

A su vez, al ser consultado por el aislamiento, el profesional sostuvo que la cuarentena tuvo algunos aspectos positivos -es importante mencionar que excluyó a aquellas personas que están pasando por dificultades económicas- porque implicó “repensar vínculos y cuestiones relacionadas con la ansiedad”. “Para muchas personas, la cuarentena fue una especie de bajada a tierra”, añadió.