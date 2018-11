Desilusiones y esperanzas de la Selección

por Eladio Arregui

En la vida hay algo peor que el fracaso, el no haber intentado nada.

Volando a Mendoza para narrar la última salida a escena de la Selección Argentina en un año que tuvo el fin de un largo ciclo de errores con la pobre actuación en el mundial.

Hay una frase que quizás resuma todo lo que ocurrió: ” El que mal anda, mal acaba “. Dirigencialmente desde la muerte de Julio Grondona se entró en un tobogán sin final con las ya archi conocidas malas gestiones del 38 a 38, el interinato de Luis Segura, la irrupción del comité normalizador para concluir en el arribo de Claudio Tapia figura impensada hace 4 años. Pero siempre hay un pero ( muchos sostienen que hay que comenzar a hablar después del pero) cómo nos encuentra en éste último partido del año ante Méjico en Mendoza ?.

Desde todos los aspectos: Primero Nuevo cuerpo técnico pero interino otra vez el pero; Segundo nuevo grupo de jugadores por recambio generacional con una bocanada de aire fresco que llego para bien, casi sin darnos cuenta.

Es verdad que Scaloni no tiene experiencia como entrenador, también que ningún DT de élite ha mostrado interés en dirigir al seleccionado.

¿Debe seguir Scaloni? La respuesta tiene muchos fundamentos, a excepción de Alejandro Sabella no se ha conseguido llegar a un podio de un mundial en mas de 30 años, no se gana una Copa América desde Ecuador 93 pasaron 25 años con entrenadores reconocidos a nivel mundial al frente de la camiseta de todos. Con ese panorama porqué no puede seguir Scaloni ? A veces una lesión te forma un equipo como decia el gran Roberto Perfumo, quién te dice que una eventualidad te da un cuerpo técnico para volver a creer. Que así sea. Nos vemos en la próxima.