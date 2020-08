Desilusión: jugueterías experimentaron una caída de ventas de más del 20%

Los dueños de jugueterías a nivel país esperaban con muchas ansias que llegase el Día del Niño para que la industria tenga un respiro en medio de esta pandemia de COVID-19, aunque sus ilusiones se esfumaron debido a que las ventas fueron menoresa lo que imaginaban. “El Día del Niño era una fecha con mucha expectativa por parte de los comerciantes y de la industria del juguete en general, que está muy golpeada este año. Lamentablemente el comportamiento del consumo en ventas no estuvo en línea con esa expectativa y hubo una caída del 20,8% a nivel país, bastante parecido a lo que ocurrió en Tucumán. Lo que tenía que ser una jornada de recuperación para muchos comerciantes que la esperaban con ansias, terminó con un sabor amargo y lamentablemente no se pudo tener ese margen que tanto se esperaba. Las causas por las cuales no hubo un repunte importantes, son parecidas en general. Hay un consumo deprimido que sigue sin recuperarse”, comentó a El Equipo Nacional Federico Pelli, titular de CAME Joven (Confederación Argentina de la Mediana Empresa).

DESCARGAR