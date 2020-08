Desde Seguridad apuntan contra el gobierno anterior por la toma de tierras

El secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks, se refirió a la marcha que se convocó en Bariloche contra la toma de tierras en Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro, y aseguró que se trata de un problema que el Gobierno heredó de la gestión de Mauricio Macri, en relación a las declaraciones de algunos dirigentes que responsabilizan al Poder Ejecutivo por el hecho.

“Lleva tres años y medio. El gobierno que no hizo nada fue el anterior, que primero mató, o generó las condiciones para que muriera gente, y no logró absolutamente nada”, indicó el funcionario.

En diálogo con Radio Nacional, Fuks resaltó la postura dialoguista que adoptó el Gobierno y respondió a las críticas de la oposición: “Es un problema que no se puede tomar livianamente y decir ‘el Gobierno no hace nada’. En todo caso es un problema que heredamos, no que generamos”.

Recordó que en ese lugar se produjo la muerte de Rafael Nahuel en noviembre de 2017, durante un operativo de Prefectura, y justificó la denuncia del Ministerio contra los manifestantes.

“No fue una denuncia contra los que querían marchar. Hicimos esto porque No se denunció a la gente, se denunció ciertos componentes de esa marcha con una capacidad de virulencia verbal que no sabíamos si tenía algún correlato en la práctica”, explicó, al tiempo que señaló algunas de las consignas que llevaban los manifestantes, y expresó su conformidad con la decisión “Hicimos esto porque entendimos que ya hubo muertos y sangre en esta región y es necesario que eso no vuelva a suceder, y la verdad que estamos coniformes”.

Este lunes, la gobernadora de la provincia, Arabela Carreras, se reunió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y funcionarios de Seguridad para hablar sobre la cuestión.

Sobre el desenlace del conflicto, Fuks planteó: “No sé cómo se resolverá, si por el diálogo o la Justicia, pero el diálogo nunca había estado integrado de la manera que está ahora”.