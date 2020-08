Desde Salud Pública aconsejan no relajar las medidas de bioseguridad

El subsecretario de Promoción de la Salud del Chaco, Atilio García Plichta, dialogó con el programa Demasiada Tarde, de Radio Nacional Resistencia, sobre la situación del coronavirus en la provincia del Chaco. En ese sentido, explicó que: “esto es día a día, hora a hora y minuto a minuto”.

DESCARGAR

“A nosotros desde hace cinco meses la patología nos ha golpeado y nos fue enseñando poco a poco. Tuvimos lamentablemente pérdidas al principio porque no teníamos ningún tipo de terapéutica a nivel mundial. Lo que había era poco y nada prácticamente. Hoy contamos con más terapéutica y esto hace que a veces el ingreso de un paciente en un estadio moderado o inclusive grave tiene muchas más chances que pacientes de hace cuatro meses atrás”, reconoció el médico.

En ese contexto, subrayó que “hoy contamos no solamente con terapéutica desde el orden de lo farmacológico sino un diagnóstico mucho más temprano. Antes la patología se creía que era una infección pulmonar y uno decía vamos a tener que esperar que aparezca el retroviral para esta patología y lamentablemente los pacientes morían en cantidades enormes en muchos países porque lo único que había para dar eran antiinflamatorios y más nada, y algún antibiótico. Hoy hay retrovirales, está la enoxaparina, tenemos también corticoides, el plasma convalesciente. Disponemos de toda la terapéutica que a nivel mundial se está utilizando en esta patología en la provincia del Chaco. Esto nos da la posibilidad que la mortalidad y el manejo del paciente crítico ha mejorado mucho”.

Sobre la covid-19, García Plichta afirmó que “es una patología que en realidad no tiene límite. Hay lugares donde creían que no iba a pasar nada, que tienen trescientos casos diarios: Mendoza, Jujuy, estoy hablando de las provincias. Salimos de las provincias, vamos a Europa: Italia, Francia, España. Es una patología que el número no lo es todo sino la virulencia con la que puede atacar esta patología”.

Respecto a la disponibilidad de la infraestructura sanitaria actual, el subsecretario de Promoción de la Salud advirtió que “uno dice ‘tengo disponibilidad de más de 300 camas en la provincia para atender pacientes covid, entonces significa que puedo atender 300 pacientes covid’. No, no significa eso, porque la complejidad también va a ameritar qué tipo de tratamiento uno va a hacer y a veces el alta de un paciente grave supera los 15 días de internación entonces esas camas quedan bloqueadas”.

Por último, se refirió a la necesidad de no relajarse respecto de las medidas de bioseguridad individual lo que puede provocar nuevos brotes, como los que se produjeron en diversas localidades del interior provincial. “Nos tenemos que preocupar cuando se ve que la sociedad no está cumpliendo con las normas del distanciamiento, del uso de tapabocas, del lavado frecuente de manos, de aceptar ciertas responsabilidades uno mismo. Porque la patología hace que cada individuo actúe en contra de ella para no llevar a la casa de uno esta enfermedad”, reflexionó el funcionario sanitario.

En ese contexto, concluyó: “lo social es el tema, cambiar algunas conductas sociales nuestras que la evolución nos llevó muchos años. Cambiar de un día para el otro hace que esta patología tenga una ventana de poder infectarnos, porque no respeta ni verano, ni invierno, ni primavera ni otoño, no respeta nada. Lo único que tenemos que ver nosotros es que como individuos entendamos que esta patología va a llegar a nuestras casas si nosotros no tomamos en cuenta estas reglas sencillas”.