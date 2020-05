Desde Montevideo Fernando Cabrera, y un bicho radial: Clemente Cancela

Una vez más, producto de la cuarentena, Ingrid Becka desde los estudios de Maipú 555 en la Ciudad de Buenos Aires y Adrián Korol, desde la ciudad bonaerense de Chascomús hacen una nueva edición de Bichos de Radio en la que tras los saludos de rigo conversan con el cantautor Fernando Cabrera.

“Hago lo mismo que hacía antes pero con menos culpa porque no se puede salir y me quedo en casa, pero hay cosas que extraño mucho y entre ellas ir a la Argentina; hace 10 años que voy todos los años y me tratan tan bien que lo extraño mucho.”