Desde medianoche se endurecen las restricciones impuestas por el aislamiento

Por disposición del Gobierno de Mendoza las salidas volverán a ser por terminación de número de documento y no están permitidas las reuniones de amigos. En San Rafael sigue prohibido el turismo interno provincial.

Lunes, miércoles y viernes documentos finalizados en 1, 2, 3, 4 y 5; martes, jueves y sábados (documentos finalizados en 6, 7, 8, 9 y 0.

Los domingos de 8 a 13 hs. primer grupo de documentos y de 14 a 19 hs. segundo grupo de documentos. Esta normativa abarca a todas las actividades comerciales y recreativas.

Se eliminan las reuniones domiciliarias de amigos. Solo se permitirán en bares y restaurantes, donde cada propietario deberá recabar los datos de los asistentes.

Las reuniones familiares de hasta 10 personas podrán ser los días sábados, domingos y feriados de 9 a 23 hs.

El turismo interno continuará habilitado, excepto en San Rafael y los ingresos implicarán que quienes ingresen deberán respetar los días de aislamiento estricto ya pautado.

Las medias fueron anunciadas en conferencia de prensa por el gobernador Rodolfo Suárez, quien estuvo acompañado por la Ministra de turismo, Mariana Juri y el Ministro de Gobierno, trabajo y justicia, Víctor Ibáñez.

“Vamos a tomar medidas que implican algún tipo de restricción, pero entendemos que es mejor sufrir algún tipo de restricción y no hacerlo en la salud. Las medidas que tomamos, como lo hicimos desde el primer momento, tienen que ver con una muy delgada línea entre lo sanitario y el tema económico. Vamos a priorizar este equilibrio que tiene que ver con que las actividades económicas no se afecten. Que la gente pueda seguir trabajando, produciendo. Que el daño económico no cale más en la provincia de Mendoza”.

Las restricciones pretenden mantener el status sanitario que permitió la reactivación de ciertas actividades económicas en Mendoza.

Las penas, en caso de ser detectadas fiestas o reuniones que superen las 10 personas, implicarán arresto de 15 a 30 días para el propietario del inmueble, además de una multa económica.