Desde la Coalición Cívica-ARI respaldaron las críticas de Carrió a Frigerio

El legislador y miembro de la Mesa Nacional de la Coalición Cívica-ARI, Hernán Reyes, respaldó las críticas de Elisa Carrió al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y remarcó la necesidad de reforzar la fiscalización en las elecciones del próximo 27 de octubre.

“La posición de Lilita sobre cómo se desarrollaron las campañas en el interior del país, las campañas de gobernadores, y cómo se trabajo durante los últimos dos años fundamentalmente fue crítica. No es novedad y lo sostuvo, y no hay más trasfondo que esa visión”, indicó Reyes, en diálogo con Va de vuelta.

Aunque evitó referirse a las acusaciones de “Lilita” contra el Ministro -lo acusó de entregar las elecciones-, el legislador dijo que desde el espacio comparten las críticas al trabajo de campaña que se realizó desde Interior. “La posición política nuestra de cuál fue el rol del Ministerio del Interior y de Frigerio de cara a las elecciones provinciales lo compartimos. No es de Carrió y no es nuevo, y, en todo caso, es para que reflexionemos todos como fuerza política qué vamos a hacer de cara al futuro”.

“Fíjense lo que hace el Gobierno nacional, yo no entendía por qué, porque Frigerio esconde muchas cosas, total a mí no me importa Frigerio. Además nos entregó en toda la Nación, así que no me importa. Porque hizo de los candidatos del PJ candidatos del Gobierno. Porque las obras acá en Buenos Aires pertenecen al gobierno de Rodríguez Larreta y al gobierno nacional, pero en todo el país pertenecen al gobierno nacional de Macri a través del Fondo de Infraestructura. Y todos los gobernadores convencieron a sus pueblos con ayuda de algunos de Cambiemos que esas obras no eran de Cambiemos, eran del PJ. Qué se hagan cargo de la entrega que hicieron de esta coalición”, había declarado la dirigente de Cambiemos. Ante estos dichos, el presidente salió a respaldar a Frigerio y dijo que confía en él. “Todo lo hizo bajo mi conducción”, agregó.

En tanto, Reyes remarcó la necesidad de reforzar la fiscalización de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre, luego de los “graves problemas” que se registraron en las PASO. “Carrió dijo que no hay que dejarse primerear en las declaraciones, cuando terminan las elecciones. Y lo otro que dice es que nuestros fiscales estén muy presentes al lado de cada urna en el recuento de votos. Tuvimos compromiso y tuvimos dificultades”.

Para el oficialismo, las fallas en la fiscalización le restaron entre tres y cinco puntos.

“Creo que, en algún punto, subestimamos eso (al ser consultado por el desarrollo de las elecciones), no le dimos todo el énfasis que debíamos, y nos costó caro. Eso no explica el resultado de la elección, pero si tiene un impacto cuantitativo más que importante, y que lo vamos a corregir”, sostuvo.

Además, el legislador criticó la postura de algunos medios, que dan por decidida la elección. “No queremos que nos operen la elección en los medios de comunicación y nos relajen a los fiscales. Nosotros ahora estamos caminando el país, estamos contando nuestras propuestas de futuro, estamos explicando nuestros errores, mostrando cómo los corregimos. Nosotros creemos que hay balotaje en la Argentina, mientras el 90% de los formadores de opinión creen que no, entonces va a ser difícil”, añadió. Dios quiera que hablen las urnas, no nos den por muertos”, concluyó.