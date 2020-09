Desde la C.M.N. estamos dialogando de cómo sera la apertura de Vaca Muerta

En el caso nuestro, aquí en Vaca Muerta, la pandemia ha traído cierta tranquilidad hay un porcentaje muy bajo de actividad industrial de las petroleras. A nosotros nos preocupa el día después, la etapa de post pandemia donde va a quedar una crisis económica muy alarmante y la van a querer calmar con la producción de Vaca Muerta a cualquier precio eso significa todo lo que venimos exigiendo, que es cuidado ambiental, prevención, inspecciones de todos los cuidados que debemos tener, para que no se sigan repitiendo los accidentes que se suceden no ocurran y eso va a estar muy critico porque la urgencia o la prioridad numero uno va a ser la producción o la hiperproduccion para recuperar el tiempo perdido, eso realmente nos preocupa, nos preocupa, porque hay derechos que están aún pendientes todavía, como por ejemplo el derecho de la consulta que es un tema que estamos todo el tiempo repitiéndolo que es algo que está aprobado hace décadas que no se reglamenta justamente a propósito para que no tenga aplicabilidad y hay poca voluntad del gobierno provincial hay voluntad nula, entonces en la medida en que no se reconoce mejor pueden aplicar sus planes. A nivel nacional también hay muy poco ritmo, con poca decisión para poner en marcha estos instrumentos que son necesarios para darles garantías a la industria y garantías a nosotros porque nosotros no queremos que la producción se haga a cualquier precio, menos si el precio lo tenemos que pagar nosotros como siempre, eso es algo que le hemos planteado al actual secretario de energía Darío Martínez, que es el flamante funcionario para que más allá de toda la ansiedad que tiene por poner en marcha la industria en Vaca Muerta…

De la siguiente forma en dialogo con el “Regreso Informativo de la Tarde”, Jorge Nahuel, werquen de la Confederación Mapuche Neuquina, relataba lo siguiente