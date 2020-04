Desde la Asociación de Gastronómicos indican que no registraron despidos

Fernando Vence aseguró en LT11 que la situación del rubro es muy crítica, y serán los últimos en abrir sus puertas una vez que termine la cuarentena.

Destacó que es un rubro que registra mucha informalidad, situación que se da en todo el país.

Vence aseguró que en ciudad no se ha dado de baja a ningún empleado registrado. Situación que no se puede determinar para aquellos que no están en inscriptos.

Por otro lado, comentó que a nivel nacional se firmó el acuerdo de pagar el 75% del sueldo en forma no remunerativa.