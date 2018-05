Desde el campo consideraron desafortunados los dichos de Carrió quien pidió que “liquiden la soja”

Las declaraciones de la diputada nacional de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, provocaron un fuerte malestar en todo el sector agropecuario. La referente del espacio Cambiemos, había pedido que los productores “no retengan la soja”. Al respecto el titular de la Federación Agraria Argentina, delegación Entre Ríos, Elvio Guia, aseguró que el productor “va vendiendo a medida que va necesitando”.

Guía dialogó con el Departamento Informativo de LT14, sobre los dichos de Elisa Carrió, quien solicitó al sector del campo que “liquiden la soja” tras la situación económica que se atraviesa en el país con escalada del dólar que no desacelera. “Son desafortunadas las declaraciones de Carrió, en primer lugar porque los productores de Entre Ríos, no son en su mayoría los que tienen la soja en su poder”, explicó y aseguró “la mayoría de los productores no tienen ese cereal, y si lo tiene es su moneda de cambio porque es su plata para vivir, es su sueldo mensual”, dijo.