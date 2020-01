Afirman que el “enemigo” de la industria nacional “no es la importación”

Mediante la resolución 1 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo Productivo aumentó las posiciones arancelarias que requerirán Licencia No Automática (LNA) para ingresar al país, con el objetivo de fortalecer y proteger la producción nacional.

La decisión encendió las alarmas del titular de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), Rubén García. En diálogo con Radio Nacional, el presidente de CIRA analizó la resolución y aseguró que “complica algunos sectores y hace prácticamente imposible comerciar con países de oriente”. Es que uno de los principales cambios que implementa la resolución reduce a 90 el plazo de vigencia de las licencias -hasta ahora era de 180-, con el objetivo de que los pedidos que se hagan sean los necesarios.

“La validez de la licencia crea un gran problema. Teníamos una validez de 180 días y, a partir de esta resolución, que es a partir de hoy, cuando uno pida una nueva licencia, va a tener 90 días. Esa validez, prácticamente, hace imposible comercializar con Oriente, en principio, y también comprar un bien de capital”, explicó.

Al ser consultado por uno de los argumentos que expresó el Gobierno, que asegura que esta resolución busca proteger la producción nacional, García dijo que la importación es el “principal socio” de la industria nacional y afirmó que la medida atenta contra el bien general y no defiende el reclamo de la industria nacional.

“Hay pedidos de algunos sectores industriales que entienden que deben ser protegidos, entiendo su pedido, pero creo que atentan contra el bien general y no defienden a todos”, sostuvo. “El enemigo de la industria nacional no es la importación, porque la importación es su principal socio, el enemigo es la carga impositiva que le traslada el señor Estado y que lo haga prácticamente no competitivo”, agregó.

García anticipó que emitirán un comunicado de prensa sobre la resolución y que la semana que viene se reunirán el Secretario de Comercio para plantear sus dudas al Ejecutivo.