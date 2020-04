Desalojos de mujeres trans: El Inadi trabaja para garantizar sus derechos

En el Hotel Saavedra del barrio de Once viven más de veinte personas y muchas son trans que están en riesgo de ser desalojadas. Silvana Chocobar es una de ellas y dialogó con el programa Mujeres de acá, donde expresó los problemas que enfrentan con el dueño por querer echarlas. Debido al contexto de coronavirus, manifestó: “No teníamos dinero para pagar este mes, la plata que teníamos lo usamos para comer. Y no podemos salir a trabajar, porque es lo que corresponde” por la cuarentena. En tanto, destacó que si bien hay mucha gente que colabora, no alcanza para vivir.

En ese sentido, la directora nacional de Políticas contra la Discriminación del Inadi, Ornella Infante, detalló algunas de las medidas que están llevando adelante desde el organismo, vinculadas a proteger a la población por la crisis económica y social abierta por el Covid-19 y como complemento a las sanitarias para contener los contagios. “Es muy importante dimensionar que las políticas hacia el colectivo trans no son un privilegio, sino un derecho humano”.