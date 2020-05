DER AUSGANGSPUNKT FÜR DIE UNABHÄNGIGKEIT ARGENTINIENS

RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

210. JAHRESTAG DER MAI-REVOLUTION RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

D er 25. Mai ist einer der bedeutendsten Feiertage in Argentinien. Dabei wird der sog. Mai-Revolution gedacht, die zur Bildung einer Regierung (Primera Junta de Gobierno) führte, die dem damaligen Vizekönig Baltasar Hidalgo de Cisneros die Macht über das Vizekönigreich am La Plata Fluss aberkannte.

Die Ereignisse, die am 25. Mai 1810 gipfelten, waren der Beginn des Entstehungsprozesses des argentinischen Staates, der erst 6 Jahre später, am 9. Juli 1816, seine Unabhängigkeit erklärte.

Aus diesem Anlass wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk Argentiniens eine Sendung ausstrahlen, die dem Gedenken an die Mai-Revolution gewidmet ist; unsere Freunde weltweit können sie über www.rae.com.ar hören, und zwar gemeinsam mit AM 870, die in ganz Argentinien zu empfangen ist.

Von 14.00 bis 16.00 Uhr Ortszeit (17.00 bis 19.00 Uhr) wird Gustavo Campana ein Special mit Interviews und historischen Aufnahmen über die Bedeutung dieses Tages und die verschiedenen gesellschaftlichen Darstellungen aus heutiger Sicht moderieren.

Und heute wird auch das Hörspiel “Cinco días que conmovieron al Río de La Plata” von Alejandro Stilman, mit Regie von Frau Nora Massi ausgestrahlt. Diese Adaption des Werkes wurde von den Schauspieler*innen von zu Hause aus über digitale Plattformen aufgezeichnet. Es spielen u.a. mit: Claudia Lapacó, Héctor Calori und Quique Pesoa. Das Stück geht von den Segeln und den Galeeren bis hin zur virtuellen Kommunikation. Es handelt sich hierbei um eine beispiellose Inszenierung in der Geschichte des Hörspiels.