Denver y la posibilidad de ir al ‘Bailando’: “Estaría encantado”

La casa de papel fue dejó de emitirse en España hace varios meses, pero fue este año donde logró un gran reconocimiento a nivel mundial, donde millones de televidentes terminaron la primera temporada en pocos días. “No sé cómo asimilarlo”, explicó Jaime Lorente, uno de los protagonistas de la serie, en diálogo con Modo Sábado; “estaría encatado” de participar del Bailando.

El actor que interpreta a Denver consideró este éxito como una “segunda vida” para la serie y contó su sorpresa por el éxito. “La idea era brillante, pero no imaginábamos esta repercusión”. “Nos dejaron arriesgarnos. Logramos un reconocimiento a nivel mundial y eso nos llena de orgullo”, indicó. Además, contó la relación que mantiene con el resto del elenco: “nos hicimos hermanos. Fue un regalo de elenco”.

Por otro lado, se refirió a la posibilidad de ir al “Bailando”, mientras Marcelo Tinelli prepara el regreso a la pantalla de “El Trece”. “Estoy abierto a una propuesta laboral en Argentina. Me encanta bailar, pero no he recibido nada aún”, dijo.