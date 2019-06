Denunciaron ante la Junta Electoral irregularidades en Delfín Gallo

En la comuna de Delfín Gallo continúan las denuncias por fraude, al tiempo que se pide la anulación de las elecciones del pasado 9 de junio, ya que Ramón Ambrosio Páez –lista 326-, quien resultara ganador, no figuraba en las planillas aprobadas por la Junta Electoral. “Me llamó el abogado apoderado del partido y me dijo que Paéz no figuraba como candidato oficializado. Hicimos una presentación y está en el ‘veremos’. Como dicen mis abogados, la oficialización de candidatos era hasta el 8 de mayo, y si no estaban los papeles en forma correcta quedaban afuera. Ahí fue que sale la oficialización del candidato que era segundo con Ramón Ambrosio Páez, que es Belmonte, que sale como titular y es oficializado después del 21 de mayo. Eso está fuera de las reglas”, denunció Gabriel Andrada, candidato a delegado comunal por el frente de José Alperovich.