Denuncian que escuela intentó tapar agresión a niño discapacitado

A principios de este mes agredieron a Mateo Pereyra de 14 años, en el baño del Instituto San Vicente de Paul, en Concepción del Uruguay. Los chicos habían armado todo para ponerlo a Mateo como burla, él tiene una discapacidad y no ve la maldad, lo encerraron en el baño y lo golpearon, relató Cristian Pereyra, padre del chico agredido. Desde la escuela citaron a los padres de los agresores y “!a nosotros no nos avisaron nada, me enteré porque se hizo viral el caso, sino lo tapaban todo”, denunció. Cuando había pasado más de una semana el colegio le presentó al padre el seguro escolar donde se anotició que el 5 de marzo se había producido una pelea en el baño, “cuando tendrían que haber informado en el momento”. En este sentido denunció que no activaron el protocolo escolar y quisieron tapar el hecho, por lo que iniciará una demanda legal “para que estos casos no se vuelvan a dar más”, expresó el padre de Mateo.