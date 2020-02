Denuncian haber sido sometidos a una golpiza y tortura con picana eléctrica

Fueron golpeados salvajemente primero en su casa, y torturados luego en la Comisaría Primera de Paso de los Libres sin explicación alguna. Hasta fueron filmados. No tienen antecedentes penales, nunca pasaron por una cárcel, son trabajadores, no existe denuncia alguna contra ellos. Ni médico forense ni funcionarios provinciales, municipales o policiales, se comunicaron con ellos.

hablamos con los agredidos.

AUDIO: hermanos Alberto Alves Rubin y Orlando Alves Rubin

Ramón Alberto Alves Rubín (38), entrevistado contó: “Nosotros no sabemos. Lo que sí ocurrió es que, en una cancha de fútbol de la costanera de Paso de Los Libres, hubo una discusión, hubo empujones, todo por tema de fútbol, pero no pasó más de eso. La discusión existió, hay videos, pero en ningún momento se ve que mi hermano o yo agredamos a alguien o viceversa. En un momento yo me fui con mi hermano y nos vinimos a la casa de mi padre. Al rato la policía entró a mi casa pegándonos…ni siquiera se anunciaron, no golpearon las manos para entrar, nada… entraron pegándonos”, cuenta, aún conmovido por lo sucedido.

“Nunca nos explicaron por qué. Nos reventaron a palos delante de mis dos hermanos chiquitos, uno de 10 y otro de 7. También estaba mi papá de 65 años, a quien lo empujaron y lo amenazaron que no se metiera, porque también lo iban a castigar. Nos arrastraron por el patio de mi casa y nos tiraron en la camioneta como chanchos, y en la comisaría nos siguieron golpeando y picaneando. Yo tenía en las manos las marcas de los borcegos, que me pisaban con las manos esposadas para patearme la cabeza”, continúa su narración Ramón.

¿Hubo denuncias contra ustedes?, otras de las preguntas, hasta el momento, sin respuesta. Algo que Ramón se encarga de aclarar enfáticamente: “A nosotros no nos notificaron de ninguna denuncia. Cuando nos dejaron libres nos hicieron firmar un papel por supuesta resistencia a la autoridad. Así como nos llevaron, así nos largaron, sin decirnos nada”.

Audio del abogado Rodrigo Mansilla Olivera del estudio jurídico Olivera Asociados

Una vez recuperada la libertad, realizan el día martes sendas denuncias en fiscalía de instrucción Comercial y de Menores Nº2 (PXL 26656/20 “ALVES RUBIN RAMON ALBERTO DCIA. SUP DELITO DE APREMIOS ILEGALES Y VEJAMENES” y PXL 26657/20 “ALVES RUBIN ORLANDO ARMANDO DCIA. SUP DELITO DE APREMIOS ILEGALES Y VEJAMENES”. En ellas dieron detalles de las aberraciones y la individualización de alguno de sus agresores. Afirman poder reconocer los responsables de los vejámenes a los que fueron sometidos.

Ambos denunciantes han ofrecido toda la documentación médica a la Justicia y al Comité porque consideran que fueron violados sus derechos y sufrieron vejámenes y tortura, tanto física como psicológica.