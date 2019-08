Denuncian discriminación en la puerta del boliche Mao Mao

Mujeres transgénero denunciaron haber sufrido discriminación en el boliche bailable Mao Mao. Así lo aseguró la responsable del Área de Diversidad Sexual de la Provincia, Victoria Liendro, quien fue testigo del hecho ocurrido el fin de semana. La funcionaria contó que en la puerta del local no dejaban ingresar a una mujer trans con la excusa de no presentar el DNI.

Liendro dijo que estas situaciones se dan no solo contra las mujeres trans sino también contra todas las personas que no cumplan ciertos patrones de normalidad que no reflejan la diversidad real que existe en la sociedad: