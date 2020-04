Denuncian a Medrano por ocultar información sobre sospechas de Covid

Legisladores e intendentes del departamento General Güemes denunciaron a la ministra de Salud, Josefina Medrano, por ocultamiento de información sobre trabajadores provenientes de Río Negro. La molestia está vinculada a la atención en el hospital Joaquín Castellanos de trabajadores que estuvieron en contacto estrecho con un joven que se había contagiado de coronavirus. Luego se confirmó que uno de ellos es portador del virus.

El diputado Daniel Segura señaló que no había necesidad de bajar a los trabajadores en Güemes, dado que no eran residentes y que en la localidad no hay infraestructura adecuada: