Del Potro se bajó de la exhibición con Roger

Por Daniel Corujo

El tandilense Juan Martín Del Potro anunció que no jugará el próximo miércoles la exhibición programada con el suizo Roger Federer en Parque Roca en Villa Soldati, debido a que aún no se recuperó de la lesión que padece en su rodilla.

El reemplazante de Del Potro será el alemán Alexander Zverev, 7 del mundo, que compartirá los partidos amistosos que jugará Federer en Chile,Colombia, Ecuador y México

En un video que subió a las redes sociales para explicar su baja, Del Potro explicó que “a pesar de haber estado entrenando fuerte durante estos últimos días, me di cuenta que la rodilla no está a nivel para jugar ante el mejor de la historia”.

Del Potro no compite desde el 19 de junio pasado, cuando se resintió en Queens de la rotura en la rótula derecha que se le había originado en octubre de 2018 en el Masters 1000 de Shanghai.

En aquel octubre Del Potro consensuó con su equipo médico y técnico no operarse y optar por un tratamiento “no invasivo” que a la larga,evidentemente, no funcionó y debió pasar por el quirófano cinco meses atrás.

La intención de Del Potro sería regresar en Australia en el 2020, aunque hoy no hay fecha cierta y podría regresar a pleno en febrero en Delray Beach y Acapulco, dos torneos en donde Del Potro ya fue anunciado como figura.