Del Potro no podrá jugar hasta el próximo año

Por Daniel Corujo

El golpe en la rodilla derecha de Juan Martín Del Potro en el final del primer set ante Borna Coric en el Master1000 de Shanghai no pareció muy fuerte.

Pero el argentino sintió dolor. Abandonó. Y este domingo llegó el peor pronóstico: fractura de rótula.

Si bien el comunicado de prensa del tandilense señala que “se evaluarán los plazos de retorno a la actividad deportiva”, una lesión de este calibre, sin desplazamiento es, al menos, dos meses. Chau Master de Londres. Volvería en la gira australiana del 2019.

“Es un momento muy difícil. Siento mucha tristeza, es un golpe duro que me deja sin fuerzas anímicamente. Se me hace muy difícil volver a estar en recuperación, no lo esperaba”, dijo Del Potro, quien utiliza una férula en la zona mientras sigue el reposo indicado por los médicos.