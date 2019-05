Del Potro enfrentará al chileno Nicolás Jarry

Juan Martín Del Potro tendrá desde la semana próxima en Roland Garros, la gran cita anual sobre polvo de ladrillo, la posibilidad de ratificar el buen nivel que mostró en el Masters 1000 de Roma. Pero el debut no será sencillo: tendrá enfrente al peligroso aunque irregular chileno Nicolás Jarry, actualmente 75° del ranking mundial.

Sorteo Roland Garros

Del Potro vs Nicolas Jarry (Chi)

Schwartzman vs Fucsovics (Hun)

Pella vs Andreozzi

Delbonis vs Qualy

Mayer vs Vesely (Checa)

Lóndero vs Basilashvili (Georgia)