Del Potro cortó su vinculo con su entrenador Prieto

El tenista Juan Martín Del Potro, quien se encuentra en Buenos Aires (en su domicilio en Tortuguitas) realizando la cuarentena obligatoria, no tendrá más como entrenador a Sebastián Prieto, según informó este sábado en sus redes sociales.

Si bien la noticia ya hace tiempo se rumoreaba, faltaba la confirmación oficial que llegó este sábado, como siempre lo hace el tenista a través de su twitter.

El tandilense escribió escuetamente en español y en inglés…

“Quería contarles que acordamos con Sebastián Prieto finalizar el vínculo para que él pueda desarrollar su trabajo con Juan Londero, mientras continúo mi rehabilitación. Estoy muy agradecido con Piper (asi lo llaman a Sebastian) por estos años juntos, gran coach y gran persona. Lo mejor en esta nueva etapa“, escribió Del Potro sobre Prieto, quien lo acompañó desde 2017 hasta el momento.

Nada se sabe de la actualidad física, ni el trabajo de recuperación del ex Top-Ten, tras su segunda operación en la rodilla derecha. Tampoco si tiene previsto jugar el US Open o el reprogramado Grand Slam de Roland Garros, aunque vecinos del barrio privado donde vive, y en donde apenas se lo ve, señalan que camina “normalmente”.

Prieto, que mientras fue entrenador de Del Potro no brindó ninguna entrevista, empezará a trabajar en cancha la semana que viene en la ciudad cordobesa de Leones con Juan Ignacio Lóndero, 62 en el listado mundial de ATP.