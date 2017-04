Del Potro admitió que la Davis es un “objetivo cumplido” y no forma parte de sus prioridades este año

Juan Martín Del Potro le dijo hoy a Télam que la Copa Davis “es un objetivo cumplido” y no forma parte de sus prioridades deportivas este año, aunque evadió la respuesta concreta sobre su presencia en el repechaje de septiembre próximo frente a Kazajistán, de visitante, para revalidar la plaza en el Grupo Mundial.

El tandilense explicó que se siente “realizado” con la conquista de la “Ensaladera de Plata”, lograda por el equipo argentino por primera vez en la historia el año pasado, tras ganarle a Croacia por 3-2 de visitante.

“Todavía tengo imágenes de Zagreb en mi cabeza. En la Davis ya me siento realizado, es un objetivo cumplido”, contestó ante la pregunta de Télam en una rueda de prensa que brindó en un hotel porteño tras celebrar un nuevo acuerdo comercial.

Argentina, que esta temporada perdió de local con Italia en primera ronda, lleva 17 años ininterrumpidos de permanencia en el Grupo Mundial y consultado sobre el riesgo del perder ese status, Del Potro advirtió con una sonrisa: “Más tiempo nos llevó ganarla”.

El mejor tenista argentino de la actualidad dejó en claro que su foco estará puesto en el circuito ATP, que transita la etapa previa al Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.

“Me preparé para una gira de polvo de ladrillo que será muy dura. Es una superficie que siempre me costó”, asumió Del Potro, número 34 del ranking mundial.

En lo transcurrido de 2017, jugó los torneos de Delray Beach (semifinales), Acapulco, Indian Wells y Miami y desde el mes próximo se presentará en Estoril, Madrid, Roma y Roland Garros, todos sobre polvo de ladrillo.