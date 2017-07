Definirá si prescribe o no la causa por la inundación del 2003

A fines de abril de ese año, por un tramo inconcluso de la defensa oeste de la ciudad, ingresaron las aguas del río Salado y la capital provincial sufrió la peor catástrofe hídrica de su historia:

El saldo fue 130 mil santafesinos evacuados, 23 personas fallecidas –según el Estado– y 160 de acuerdo a los organismos de derechos humanos.

La causa tiene como imputados al ex intendente de Santa Fe, Marcelo Álvarez, al ex ministro de Obras y Servicios Públicos, Edgardo Berli, y al ex director de Hidráulica de la provincia Ricardo Fratti.

En diálogo con el Móvil de Nacional, Daniel Erbetta, presidente de la Corte de Justicia provincial, dijo que resolución saldrá en los próximos acuerdos de los jueces: