Defensa y Justicia y Olimpo juegan un partido importante para escaparle a la zona de descenso

Defensa y Justicia, que viene de cumplir un histórico debut internacional, recibirá hoy a Olimpo de Bahía Blanca, en un duelo de equipos que necesitan sumar para escapar de la zona de descenso, en uno de los partidos que le darán cierre a la decimonovena fecha del Campeonato de Primera División.

El encuentro se disputará en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela, desde las 19, con arbitraje de Silvio Trucco y televisación de DxTV.

Defensa, que divide sus fuerzas entre el torneo local y la Sudamericana, viene en una mala racha y las últimas dos derrotas lo hicieron caer muy cerca del descenso, en tanto que Olimpo, que hace dos jornadas que no gana, tomó un poco de aire merced a resultados ajenos y solo supera en los promedios a los cuatro equipos que hasta el momento están perdiendo la categoría.

Ambos equipos suman apenas 20 puntos, pero en la tabla que les importa en este momento, la acumulada del descenso, los de Varela se encuentran nueve puntos por encima de los de Bahía Blanca, por esa razón, una victoria le permitiría tomar distancia ante uno de los rivales directos por la permanencia.

Sebastián Beccacece, entrenador del ‘Halcón’, hará algunas variantes en relación al equipo que el miércoles igualó 0-0 con San Pablo, ya que varios jugadores vienen con un trajín importante y un gran desgaste físico.

Gonzalo Castellani, quien ya se había retirado con una molestia muscular en la derrota 1-0 ante Boca y también debió salir frente a los paulistas, tendría descanso y su lugar se lo pelean Fernando Elizari y Hernán Fredes, en tanto que Andrés Ríos y Juan Cruz Kaprof se dirimen el lugar de Nicolás Stefanelli, quien viene con una gran carga de partidos.

Por el lado de Olimpo, el director técnico Mario Sciaqua no dio pistas sobre el once inicial, pero no podrá contar con el mediocampista Jonatan Blanco, quien llegó a las cinco amarillas en el empate 0-0 ante San Martín de San Juan, y su lugar sería ocupado por Martín Pérez Guede.

Sciaqua podrá contar con Cristian Villanueva, recuperado de una sobrecarga muscular en el posterior del muslo derecho, para cubrir el sector izquierdo de la defensa en lugar de Joel Sacks, mientras que Franco Troyansky ingresará en lugar de Fernando Coniglio, quien ni siquiera fue concentrado.

= Probables formaciones =

Defensa y Justicia: Gabriel Arias; Ignacio Rivero, Hugo Silva, Mariano Bareiro, Alexander Barboza y Rafael Delgado; Leonel Miranda, Fernando Elizari o Hernán Fredes y Jonás Gutiérrez; Andrés Ríos o Juan Cruz Kaprof y Agustín Bouzán. DT: Sebastián Beccacece.

Olimpo (BB): Adrián Gabbarini; Emiliano Tellechea, Yonathan Cabral, Carlos Rodríguez y Cristian Villanueva; Martín Pérez Guede, Francisco Pizzini, Ezequiel Vidal y Lucas Villarruel; Franco Troyansky y Eial Strahman. DT: Mario Sciaqua.

Arbitro: Silvio Trucco.

Estadio: Néstor Tomaghello.

Hora de inicio: 19, por DxTV.