Defensa y Justicia busca ser el único escolta de Rácing

Defensa y Justicia, tercero con 21 puntos, a cinco del puntero Racing y con dos partidos pendientes, visitará en el nuevo horario de las 19.15 al alicaído Newell’s Old Boys, que marcha 17mo. con 11 puntos, y viene de perder con Racing, y con Central, por la Copa Argentina.

El partido por la duodécima fecha de la Superliga se jugará en el Estadio Coloso Bielsa, del Parque Independencia de Rosario, y será arbitrado por Mauro Vigliano y televisado por la señal de cable Fox Sports Premium.

Defensa viene de vencer 3 a 2 a Vélez, en un gran partido que su director técnico, Sebastián Beccacece calificó como “el mejor del torneo”. El “Halcón” de Florencio Varela marcha a 8 puntos del líder Racing, pero tiene pendientes los encuentros contra Estudiantes y River, que si los gana le permitirán erigirse en el nuevo puntero de la Superliga.

La suspensión de la final de la Copa Libertadores obligó a reprogramar la 12° fecha de la Superliga y este encuentro entre Newell´s y Defensa, programado para las 21.15, fue adelantado a las 19.15.

Defensa no contará mañana con su arquero titular Ezequiel Unsaín, quien no atajará por un acuerdo verbal con su ex club, Newell´s, y será reemplazado por Lucio Chiappero, en el único cambio que haría Beccacece con respecto al equipo que viene de vencer a Vélez por 3 a 2.