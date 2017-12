Defensa del Consumidor realiza controles para evitar abusos en precios a turistas

Juan Carlos Albornoz, titular de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la provincia, informó que en el marco del inicio de la temporada de verano, desde ese área se realizarán distintos controles, con el fin de “cuidar la provincia como destino turístico y cuidar a sus visitantes”, dijo.

Señaló que la idea es controlar los comedores, restaurantes, hoteles, etc, para verificar que se cobre “lo debidamente razonable y que no cunda el espanto en algunos clientes porque no son bien atendidos o son vulnerables a la hora de pagar su ingreso, esa es la tarea que tendremos en enero y febrero”, sostuvo.