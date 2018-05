Decomisaron cargamento de carne no apta para el consumo

La dra. Natalia Romero, delegada del Ministerio de Producción, se refirió a los operativos de decomiso de carne no apta para consumo que tuvo lugar en esta ciudad en los últimos días. “Se determina que (una carne) no es apta para consumo cuando no se puede acreditar su origen, que provenga de un establecimiento habilitado. Estos procedimientos se realizan en toda la provincia”, afirmó.

Por otro lado, dijo que no se hace control comercio por comercio, sino que “de manera azarosa se va determinando qué comercio visitar. Es una lucha contra el abigeato y la faena clandestina, se busca preservar la salud de la población”.