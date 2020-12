Début du plan de vaccination contre le COVID

Le plus grand de l'histoire de l'Argentine

Le plan stratégique de vaccination contre le coronavirus a débuté mardi dans tout le pays, suite à la distribution de 300 000 doses de vaccin Spoutnik V arrivées de Russie, qui sera appliquée dans un premier temps au personnel de santé, le premier sur la ligne de bataille contre le Covid-19.

Le programme de vaccination a commencé simultanément dans toutes les provinces, et les doses ont été reçues dans le cadre d’une action qui comprenait des centaines de conservateurs, des tonnes de glace sèche et un grand nombre de camions pour la logistique, et s’est terminée par l’arrivée des vaccins en 32 points du pays.

Le ministre de la santé, Ginés González García, a qualifié le plan de “grande épopée, la plus grande vaccination d’Argentine” et il a déclaré que, grâce au travail conjoint avec les différentes juridictions, cette entreprise peut être menée à bien “avec équité et égalité des droits pour tous les Argentins”.

Le premier à avoir reçu le vaccin à l’hôpital Posadas a été le médecin des soins intensifs Francisco Traverso, qui après 21 jours doit recevoir la deuxième dose.

Présentation : Eric Domergue

Production et web : Silvana Avellaneda- Julián Cortez