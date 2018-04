Debate sobre el aborto: segunda jornada de exposiciones 

En total hay casi 700 personas propuestas por los diputados para ser oradores a favor y en contra del aborto en el Congreso. Como pasó el martes, este jueves por la mañana expusieron los que están a favor de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y, por la tarde, quienes se oponen a este cambio en la legislación. Informe de Mariana Capacciolli, Radio Nacional.

Claudia Piñeiro, escritora: “Cada vez que alguien dice ‘yo estoy en contra de la ley porque estoy con la vida’, nos excluye a todos los que no estamos de acuerdo y sí queremos una ley que permita la interrupción voluntaria del embarazo. Me está excluyendo a mí, a 200 escritoras, a muchos de nuestros amigos. No permitamos que nos roben la palabra vida, nosotros también estamos a favor de la vida. Hay gente que lo hace ingenuamente, pero no puedo permitir que los diputados, que los ministros del Gobierno o que el señor Presidente, pequen de ingenuos. Cuando dicen ‘estoy de acuerdo con vida’, están haciendo una operación de lenguaje para separar a la sociedad y dejarnos afuera. Eso no lo acepto, y se lo voy a decir al señor Presidente con el cual tengo una deuda tremenda por haber abierto este debate”.

Eduardo Menem ex senador: “Les hablo desde mi condición de padre de familia. Llevo 48 años de casado con la misma mujer. Soy padre de tres hijos y abuelo de seis nietos. Yo sostengo, apoyado con datos biológicos y médicos, que la vida comienza con la concepción, con la fecundación, generando así el embrión. El embrión es la prueba más concreta y definitiva de que existe la vida. Y no lo digo solo yo, sino la ciencia. No es una hipótesis teológica. Ahora hablemos del enfoque legal. Nuestro sistema jurídico ha dicho que la concepción es el comienzo de la vida. Lo dice el Código Civil. Además, el Código les da derechos a las personas por nacer. La Constitución, en su artículo 75, incorpora el tratado de derechos humanos. Y también tiene que ver con esto. La Convención Americana de Derechos Humanos dice que toda persona tiene derechos de que se respete su vida y habla desde la concepción”.