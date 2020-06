De la France à l’Argentine et vice-versa

La Fête de la musique a lieu dans différentes parties du monde le 21 juin, le premier jour de l’été dans l’hémisphère nord. Il y a de grandes scènes et des coins de rue, des artistes populaires et des troubadours, des capitales et des villages de campagne. Tout est bon pour faire la fête… la fête de la musique. Cette année 2020 n’est pas comme les autres.

La pandémie du COVID-19 nous a cloîtré chez nous, loin de nos proches et aussi de nos artistes préférés. Petit-à-petit, en France comme ailleurs – mais pas à Buenos Aires où le confinement reste très strict depuis trois mois –, les portes s’ouvrent, les instruments musicaux s’affinent, les voix se réchauffent, le public s’enthousiasme avec une possible reprise.

DESCARGAR

Pour parler de la Fête de la musique, mais aussi de l’actualité des artistes en temps de pandémie, nous avons convoqué sept référents franco-argentins ou argentino-français – l’ordre des facteurs importe peu –, des français vivant en Argentine et des argentins résidents dans l’hexagone. Ils nous livrent leurs souvenirs et nous offrent leur art : Denise Sciammarella, Jean-Pierre Noher, Minino Garay, Vera Cirkovic, Tomás Gubitsch, Marcelo Balsells et Juan Tata Cedrón.

Réalisation et présentation: Eric Domergue, avec la participation de Verónica Habichayn. Pour RAE, l’Argentine vers le monde.