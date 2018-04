El entrenador de la Lepra, Omar De Felipe, no confirmó la formación que enfrentará al Rojo de Avellaneda, este sábado a las 15.30 en el Marcelo Bielsa, aunque en conferencia de prensa adelantó que la alineación no cambiará mucho con respecto a la que jugó en La Bombonera la fecha pasada. El delantero y goleador rojinegro, Luis Leal, está entre algodones y no sería arriesgado.